Легко отделался: жертвам Вайнштейна заплатят $25 млн

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн заключил предварительное мировое соглашение с женщинами, обвинившими его в харассменте, передает The New York Times со ссылкой на адвокатов.

Реклама

Сумма сделки составляет $25 млн — их разделят между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами The Weinstein Company, подавшими иски. Вместе с ними на деньги будут претендовать потенциальные заявительницы, которые могут рассказать о домогательствах в ближайшие месяцы. При этом все расходы возьмут на себя страховые компании, поскольку студия, сооснователем которой является Вайнштейн, обанкротилась в 2018 году.

По данным издания, предварительное соглашение готово, но пока не подписано и не одобрено судом. Если это произойдет, Вайнштейну не придется признавать свою вину.

Адвокат британской актрисы Кадиан Нобл, обвинившей Вайнштейна в изнасиловании и удерживании в секс-рабстве, назвал выплаты «в значительной степени символическими».

«Она [Нобл] чувствует, что уже победила, когда осмелилась рассказать об этом и подала иск против него», — приводит его слова Variety.

Представитель другой потерпевшей, напротив, назвал сделку «полным д******». «Людей запугивают, чтобы они взяли деньги и замолчали, в то время как Вайнштейн и его компания получают поблажку», — цитирует его Deadline.

О деле против Вайнштейна высказался и режиссер Роман Полански. В интервью Paris Match он рассказал, что был очень удивлен той «лавине обвинений», нахлынувшей на продюсера. Он также заявил, что киномагнат пытался саботировать его фильм «Пианист», поскольку он удостоился двух премий BAFTA.

В начале ноября самого Полански обвинили в изнасиловании французской актрисы Валентин Монье. В 2018 году на фоне кампании против домогательств #MeToo кинематографист был исключен из Американской киноакадемии по этическим соображениям. В 1977 году он признался в сексуальной связи с 13-летней Самантой Геймер, но не дожидаясь приговора, покинул США.

Вайнштейн попал в секс-скандал в 2017 году. Тогда The New Yorker опубликовал аудиозапись его разговора с итальянской моделью Амброй Баттилан Гутиеррез, датированную 2015 годом. Девушка обратилась в полицию с жалобой на грубые домогательства со стороны продюсера. На следующий день после инцидента она отправилась на повторную встречу, но уже с записывающим устройством. В ходе беседы Вайнштейн практически признался в совершенном правонарушении. Он извинился за то, что трогал ее за грудь, пояснив, что «привык так себя вести».

Первыми из селебрити, кто открыто заявил о домогательствах со стороны Вайнштейна, стали Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. По словам последней, преступление произошло еще в 1997 году на фестивале в Санденсе, однако актриса не стала подавать иск. В общей сложности более 80 женщин, включая звезд первой величины — Кейт Бланшетт, Анджелину Джоли, Уму Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальму Хайек, выдвинули обвинения против Вайнштейна.

В результате продюсер был уволен из своей собственной компании, его исключили из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. Жена Вайнштейна дизайнер одежды Джорджина Чапман подала на развод.

Весной он добровольно явился в полицейский участок Нью-Йорка, где ему были официально предъявлены обвинения по трем статьям: изнасилование первой степени (уголовное преступление категории В), изнасилование третьей степенни (категория Е) и преступные сексуальные действия (категория В). Согласно американскому уголовному праву, категория В наказывается сроком до 25 лет лишения свободы, а преступления под маркировкой Е — пятью годами. В случае признания Вайнштейна виновным по всем обвинениям без смягчающих обстоятельств судья вправе назначить экс-продюсеру наказание сроком в 55 лет заключения.

В мае этого года The New York Times сообщил, что Вайнштейн предложил потерпевшим женщинам, кредиторам, экс-членам руководства и сотрудникам его компании $44 млн в качестве компенсации урона. Отмечалось, что сделка должна была охватить большинство исков, поданных против самого продюсера и его бывшей студии The Weinstein Company. Таким образом, она не затронет уголовные обвинения в сексуальном насилии, а только гражданские иски о домогательствах.

Сейчас Вайнштейн освобожден из-под стражи под залог и ожидает суда.