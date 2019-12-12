Мультфильмы надоели: американские зрители пойдут на «Скалу»

Лидером американского бокс-офиса по итогам 13-15 декабря станет блокбастер «Джуманджи: Новый уровень», роли в котором исполнили Карен Гиллан, Дуэйн «Скала» Джонсон, Марин Хинкль, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни Де Вито и Кевин Харт. В премьерные для себя выходные в США лента заработает около $42,5 млн. Предыдущая часть франшизы, вышедшая в 2017 году, к слову, стартовала дома чуть слабее — с $36,2 млн. В общей же сложности она собрала по миру $962,1 млн.

На второй строчке, согласно экспертам, расположится триумфатор трех предыдущих уикендов — сиквел диснеевского мультфильма «Холодное сердце», в том числе и благодаря коммерческому успеху ($927,9 млн по миру) которого студия недавно стала первой кинокомпанией, собравшей своими проектами в прокате более 10 млрд за календарный год (подробнее об этом — здесь). В предстоящие выходные анимационная картина выручит в Штатах приблизительно $19,5 млн и тем самым приблизит Disney к еще одному историческому достижению: как только мультик наберет в мировом прокате суммарный $1 млрд (а это точно случится), студия сможет похвастаться аж шестью фильмами-миллиардерами в годовом бокс-офисе (такого тоже еще никогда не было).

Замкнет топ-3 еще один новичок недели — ужастик «Черное Рождество». В ходе грядущих киновыходных картина (которая, согласно все канонам, выходит в прокат в пятницу, 13-е) заработает около $10,7 млн. Фильм, кстати, представляет из себя новую версию одноименной киноистории 45-летней давности о нападении маньяка на девушек из женского общежития в разгар празднования Рождества.

Четвертым станет последний крупный дебютант уикенда, а именно — фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла». Основанная на реальной истории драма рассказывает об охраннике, который заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей во время Олимпиады 1996 года в Атланте. Однако вскоре Джуэлл стал главным подозреваемым и подвергся жесткой травле со стороны СМИ и общества. Картина будет на «Золотом глобусе» (и, вероятно, покажется на «Оскаре»). В первые для себя выходные в США фильм выручит в районе $10 млн.

Строчкой ниже, скорее всего, расположится детективно-комедийный триллер «Достать ножи» с мощным кастом (Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие). Третий уикенд в США принесет проекту примерно $9,5 млн.

Шестое место достанется главному старичку первой десятки — гоночной драме »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с «оскароносными» Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях. В ходе пятых для себя выходных фильм выручит $4,4 млн.

Седьмой, по мнению аналитиков, финиширует драма Мелины Матсукас «Квин и Слим» — $3,8 млн за третий уикенд.

Наконец, позиции с восьмую по десятую займут «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом,

«Темные воды» с Марком Руффало, Энн Хэтэуэй и Тимом Роббинсом и...

«21 мост» от создателей последних «Мстителей» «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Заработают они в свои четвертые выходные в США соответственно $3,1 млн, 2,5 млн и 1,5 млн.

Что касается нашумевшего «Джокера», то аналитики вновь не видят его в топ-10 по итогам уикенда: в этом плане триллеру с Хоакином Фениксом, вышедшему в прокат еще в начале октября (!), неоднократно удавалось утирать нос экспертам и раз за разом цепляться за первую десятку, однако на текущей неделе повторить чудо у фильма действительно практически нет шансов. Слишком уж много мощных новичков появилось в американском прокате.