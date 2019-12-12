«Джуманджи» и Рублевка: на что пойдут в России

В преддверии новогодних праздников особым спросом пользуются комедии для семейного просмотра — и лидером проката на грядущих выходных станет фильм «Джуманджи: Новый уровень» от режиссера предыдущей части франшизы Джейка Кэздана. Новая глава приключений героев в исполнении Дуэйна Джонсона, Кевина Харта, Джека Блэка и Карен Гиллан во вселенной таинственной игры, переносящей своих игроков в опасный мир джунглей, по оценкам экспертов сможет собрать в прокатный уикенд около 350 млн рублей.

Главным конкурентом в борьбе за первое место по сборам станет продолжение комедии Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2». На этот раз сотрудникам отдела полиции Барвихи придется заняться поимкой преступников, «взявших» ювелирный. Чтобы встретить новогоднюю ночь вместе с близкими, полицейским придется приложить все усилия, чтобы вернуть драгоценности их владельцам. Ожидается, что новому новогоднему проекту, основанному на сериале ТНТ, удастся заработать не меньше 300 млн рублей.

Несмелый декабрьский снег сошел, а вместе с ним сдал позиции и последний хит студии Walt Disney «Холодное сердце 2». На третьих выходных своего российского проката новая часть полюбившегося в России мультфильма спустится с первого на третье место в таблице лидеров по сборам. После двухнедельного лидерства, новая часть истории о королевах Анне и Эльзе и их друзьях, которые решили покинуть пределы королевства Эренделл, чтобы узнать тайну своей страны и происхождения магических способностей Эльзы принесет своим создателям 170 млн рублей.

Снятый специально к праздникам фильм режиссера Пола Фига «Рождество на двоих» по сценарию Эммы Томпсон займет четвертое место в таблице лидеров проката. Романтическая комедия о встрече девушки, работающей эльфом в рождественском магазине, и очаровательного незнакомца, главные роли в которой исполнили Эмилия Кларк, Генри Голдинг и Эмма Томпсон, сможет собрать около 40 млн рублей.

Новый фильм от режиссера последней части космической саги «Звездные войны» Райана Джонсона «Достать ножи» замкнет пятерку самых прибыльных фильмов этой недели. Классический детектив о смерти хозяина дома аристократического семейства с последующим поиском виновных среди собравшихся сможет в этот раз показать результат на уровне 26 млн рублей.

На одну позицию вниз после премьерных выходных опустится военная драма режиссера Игоря Копылова «Ржев». Фильм с Александром Горбатовым, Сергеем Жарковым и Александром Бухаровым в главных ролях об одном дне Ржевской битвы 1942 года сможет заработать дополнительно 20 млн рублей в эти выходные.

Седьмым на этой неделе станет криминально-биографическая драма «Сиротский Бруклин» — вторая режиссерская работа актера Эдварда Нортона. Фильм, действие которого разворачивается в Нью-Йорке середины ХХ века, показывает историю частного детектива-одиночки с синдромом Туретта, который решает выследить убийц своего наставника и единственного друга. Главную роль исполнил сам Эдвард Нортон, а помимо него в фильме также сыграли Брюс Уиллис, Майкл Кеннет Уильямс и Лесли Манн. Ожидается, что он принесет своим создателям 10 млн рублей на грядущих выходных.