«Провокация и пиар»: где посмотреть «Слугу народа» в России

Телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, после демонстрации в эфире трех серий проекта.

Официальные представители телеканала заявили, что целью показа нескольких серий «Слуги народа» было продвижение одной из стриминговых платформ. Именно на ней планируется запустить целиком первый сезон сериала.

«Анонсирование и показ первых трех серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — цитирует РИА «Новости» представителей канала.

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Появление «Слуги народа» на крупном российском телеканале вызвало большой резонанс уже в первый день, когда зрители обнаружили, что в разных регионах России были показаны разные версии первой серии. Если во Владивостоке прозвучала шутка про президента России Владимира Путина, то несколько часов спустя в столичном регионе она была вырезана.

Руководство телеканала ТНТ приобрело права на показ «Слуги народа» у шведской компании Eccho Rights, занимающейся дистрибуцией проектов студии «Квартал 95», ранее возглавляемой Зеленским.

Представители Eccho Rights в 2017 году продали формат сериала американской студии FOX Studios. Само шоу можно было посмотреть с помощью сервиса Netflix, где он демонстрировался под названием «Servant of the People». В России «Слугу народа» официально можно посмотреть в кинотеатре «Яндекса» бесплатно, на сервисе «Кинопоиск HD» или по подписке на стриминговом сервисе Okko. Сериал также доступен на официальном YouTube-канале «Слуга народа».

Перед демонстрацией шоу ТНТ позиционировал «Слугу народа» как «сатиру на отношения народа и власти в Украине» и предлагал своим зрителям представить, что было бы, если бы президентом России стал исполнитель одной из ролей в сериале «Домашний арест» Александр Робак.

«Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со «Слугой народа» все ровно наоборот — сценарий стал жизнью. Но, как показывает практика, иногда сценарий хорош только на бумаге, а человек из «народа» становится президентом только от безысходности своего же народа», — говорилось в официальном заявлении ТНТ.

В качестве рекламного ролика на телеканале демонстрировалась нарезка из сериала, в которой персонаж Зеленского Владимир Голобородько противопоставлялся реальному президенту Украины.

Перед выходом «Слуги народа» в эфире ТНТ свое возмущение в связи с его демонстрацией в России выразил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, пишут «Дни.ру».

«А что это за странное решение показывать по эфирному каналу сериал «Слуга народа», который по сути стал предвыборным фильмом Владимира Зеленского? У нас что, уже с ним мир, дружба и жевачка? Мы все вопросы с Украиной решили? Полностью разведены войска на Донбассе? Закончилась гражданская война? Перестали убивать людей?» — сказал он.

Манукян назвал показ «Слуги народа» провокацией, политической ошибкой и пиаром Зеленского и потребовал отменить решение выпустить его в эфир.

С тем, что демонстрация сериала на Украине помогла Зеленскому победить в президентских выборах, согласилась в своем Telegram-канале телеведущая Тина Канделаки.

«Владимир Александрович является ключевой единицей холдинга «Квартал 95» и лично курировал производство всех продуктов студии. Так что этот продукт — важная часть его стратегии, которая привела его прямиком в историю», — написала она.

Канделаки сравнила победу Зеленского с технологиями политического влияния бывшего генерального директора Fox News Роджера Айлза.

«А ведь я уже два года выношу мозг всем своим знакомым и, в частности, политтехнологам о том, что им стоит посмотреть эту отличную работу», — отметила она.

Канделаки также задалась риторическим вопросом относительно суммы, которую мог получить Зеленский за предоставление прав на «Слугу народа».

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина предположила, что россияне не проявят большого интереса к сериалу.

Однако это не совсем точное предположение. Так, пресс-служба сервиса Okko выпустила пресс-релиз с итогами первых трех кварталов 2019 года, в которых отметила, что «Слуга народа» обошел по количеству просмотров весенний суперхит HBO «Чернобыль».