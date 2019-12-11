«Затишье было недолгим»: новые данные о Заворотнюк

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировали на распространившиеся в СМИ новости о частичном параличе актрисы. В аккаунте «Поддержка Заворотнюк» в соцсетях появился первый за несколько недель пост, в котором приводится скриншот новостных заголовков, перечеркнутый красным крестом.

«Затишье было недолгим, а жаль, — посетовали авторы в подписи к фото. — [Новый Год] — такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе».

В то же время владельцы аккаунта поблагодарили тех, кто выражает поддержку Заворотнюк.

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«Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни», — подчеркнули авторы.

Такая быстрая реакция последовала на публикации о том, что у Заворотнюк якобы оказалась парализована правая часть тела и она останется в таком состоянии до конца жизни.

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В последнее время сообщений об Анастасии Заворотнюк стало появляться все меньше, однако в сентябре этого года актриса была на первых полосах всех изданий. Тогда поступило сообщение о том, что Заворотнюк был диагностирован рак мозга в терминальной стадии.

Близкие артистки ни разу не подтвердили страшный диагноз и долгое время хранили молчание. В октябре в Instagram появился аккаунт «Поддержка Заворотнюк», в котором было опубликовано подтверждение о том, что актриса действительно проходит курс лечения, но при этом не была названа болезнь.

Авторы также опровергли многочисленные сообщения о том, что актриса находилась в коме, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, впадала в состояние «сопора», потеряла память и была парализована.

«Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — утверждают близкие Заворотнюк.

Отсутствие официального подтверждения тяжелого состояния актрисы породило многочисленные слухи вокруг ее персоны. Как следствие, в этом году имя звезды «Моей прекрасной няни» стало одним из самых часто звучащих и появляющихся в интернете.

Компания Google опубликовала итоги года, основанные на поисковых запросах, в которых Заворотнюк оказалась на третьем месте в списке самых популярных персон в России. Любопытно, что в отчете об Украине артистка и вовсе оказалась второй, уступив лишь президенты страны Владимиру Зеленскому.

Впервые публикации о состоянии Заворотнюк появились в прессе в конце августа. В частности, «Тайны звезд» сообщило, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» после рождения третьего ребенка осенью 2018 года был обнаружен рак головного мозга. Сообщения о состоянии Заворотнюк стали усугубляться тем, что она достаточно долгое время не выходила в свет.

В последний раз артистку видели на мероприятии еще в минувшем апреле в Ереване — и тогда якобы на ее шее был замечен некий шрам.

В начале августа в Санкт-Петербурге на спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменяла Ирина Сотикова. «Да, Анастасия приболела», — пояснила тогда последняя. В то же время представители актрисы упорно утверждали, что отменено было всего одно выступление — и причины у этого были семейные.

Однако 13 сентября многочисленные подтверждения о госпитализации актрисы подтвердились. В первое время ее представитель Стас Христов рассказал, что получил сообщение от артистки, в котором она назвала происходящее бредом. Однако позднее он же заявил, что ему запрещено давать любые комментарии по этому поводу.