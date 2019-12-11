«Игра престолов», Началова и Децл: что гуглили россияне

Компания Google обнародовала самые популярные запросы россиян в 2019 году. Так, категорию «Фильмы» возглавила одна из главных премьер года — драма Тодда Филлипса «Джокер». Следом разместились девятая лента Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», завершение супергеройской саги «Мстители: Финал» и продолжение экранизации одноименного романа Стивена Кинга «Оно 2». Замкнул топ-10 полнометражный фильм Ильи Куликова по сериалу «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», заработавший в минувшем году грандиозные 1,7 млрд рублей.

С сериалами ситуация оказалась куда более предсказуемой. Первое место у россиян занял хит HBO «Игра престолов». Больше всего пользователей интересовали премьерная и заключительная серии шоу.

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Не обошлось в рейтинге и без «Чернобыля». Мини-сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС, созданный Крэйгом Мазином, уже успел стать самым популярным шоу в истории по версии IMDb, обойдя даже «Игру престолов». Также среди самых запрашиваемых сериалов у российских пользователей оказались сразу три турецких сериала — «Ветреный», «Султан моего сердца» и «Жестокий Стамбул».

Первое место в категории «Люди» заняла Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта этого года. Помимо певицы, из тех, кто ушел из жизни в 2019-м, больше всего запросов было о рэпере Децле, фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер и журналисте Сергее Доренко. Немногим меньше интересовало пользователей здоровье Бари Алибасова, отравившегося чистящим средством, и Анастасии Заворотнюк. В сентября СМИ сообщили о том, что актриса борется с раком мозга. Близкие звезды сериала «Моя прекрасная няня» прервали молчание лишь спустя месяц после появления новости.

Артистами и исполнителями список не ограничился. 2019-й оказался полон резонансных событий: в рейтинге можно встретить и осужденного на три года условно за призывы к экстремизму студента Егора Жукова, одного из фигурантов «московского дела», актера Павла Устинова и журналиста Ивана Голунова.

Еще одной персоной года стал президент Украины Владимир Зеленский. Однако если в родной стране политику удалось опередить по запросам Заворотнюк, то в российском рейтинге Google он оказался в списке следом за актрисой на четвертой строчке.

Пик популярности Зеленского пришелся на апрель 2019-го, когда он одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 73,22% голосов. Кроме выборов, многие пользователи искали страничку Зеленского в Instagram и «Википедии», а также информацию об инаугурации, состоявшейся 20 мая.

Примечательно, что имя украинского лидера также фигурирует в списке «Кто такой?». Кроме Зеленского, открытием для россиян в этом году стали геймдизайнер Кодзима, вышеупомянутый Голунов, а еще театральный режиссер Константин Богомолов, бразильский стриптизер, ставший мемом, Рикардо Милос и Настя Рыбка, получившая известность после расследования Алексея Навального.

Событием года, по версии пользователей, стал песенный конкурс «Евровидение». В этом году победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с 492 баллами. Участник от России Сергей Лазарев занял по доброй традиции третье место. В пятерку также вошли футбольный матч Россия — Бельгия, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье и пожар в соборе Парижской Богоматери. Кроме того, россиян интересовало 30-летие падения Берлинской стены.

Отдельное место в рейтинге заняли свадьбы. Судя по опубликованным данным, в 2019-м россияне пристально следили за личной жизнью Ксении Собчак и Константина Богомолова, Потапа и Насти Каменских, а также Насти Ивлеевой и Элджея. Также в список вошли бракосочетания Федора Бондарчука и Паулины Андреевой и Джастина Бибера и Хейли Болдуин.

В категории «Книги» в уходящем году россияне чаще всего искали в Google произведения «Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойна, «Муха-Цокотуха» Чуковского, «50 дней до моего самоубийства» Стейса, «После» Тодда и «Капитанская дочка» Пушкина.