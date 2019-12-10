«Мир узнает правду»: новый фильм Клинта Иствуда обвинили в клевете

Предстоящая драма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл», повествующая об охраннике, который в 1996 году предотвратил теракт в Атланте во время проведения Олимпийских игр, оказалась в центре скандала, пишет Variety. Газета The Atlanta Journal-Constitution (AJC) пригрозила Warner Bros. судебным иском из-за изображения одной из своих бывших сотрудниц. По сюжету журналистка Кэти Скраггс (Оливия Уайлд) занялась сексом с агентом ФБР (Джон Хэмм) в обмен на имя подозреваемого в теракте.

Газета потребовала от Иствуда добавить дисклеймер, который бы предупреждал зрителей о том, что образ персонажа обусловлен лишь художественным замыслом и не имеет ничего общего со своим прототипом.

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«Мы требуем немедленного признания в том, что некоторые события были воссозданы в драматических целях, — говорится в письме. — Мы не исключаем того, что фильм может рассказывать правду о мистере Джуэлле, однако те «факты», которые он якобы предъявляет в отношении AJC и его журналистах, являются ложными, клеветническими и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию».

Защищать интересы AJC в суде будет небезызвестный Мартин Сингер. Ранее адвокат работал с режиссером Бреттом Рэтнером («Люди Икс: последняя битва», «Час пик»), обвиненном в изнасиловании, а также с актерами Эдди Мерфи и Чарли Шином. По его мнению, в картине Иствуда репортеры AJC изображены как «чрезвычайно безрассудные» люди и непрофессионалы, которые прибегают к «неуместным методам».

«Авторы AJC были и остаются профессионалами, которые придерживаются общепринятых журналистских стандартов. За 150 с лишним лет существования газеты многие из них удостоились нескольких Пулитцеровских премий. Было бы нелепо, если бы сюжет этого фильма был придуман для извлечения прибыли путем манипулирования фактами в клеветнических целях и нанесения сокрушительного ущерба репутации AJC и ее трудолюбивым журналистам», — утверждается в документе, оказавшемся в распоряжении Vulture.

Сингер обратил внимание на то, что в начале трейлера говорится, что лента основана на реальной истории. «Мир узнает правду», — приводится цитата в обращении.

Судя по ответу Warner Bros., обе компании вскоре рискуют встретиться в суде. Студия направила письмо, в котором обвинила AJC в попытке перенести фокус внимания с Джуэлла на историю со Скраггс.

«Никто не оспаривает, что Ричард Джуэлл был невиновным человеком, чья репутация и жизнь были разрушены ошибкой правосудия. Прискорбно и в высшей степени иронично, что AJC, которая была частью информационной кампании по осуждению Джуэлла, теперь пытается опорочить имена наших режиссеров и актеров, — ответили в Warner Bros. — Фильм основан на истории реального человека, ставшего жертвой журналистов. Мы стремимся рассказать его историю, подтвердить его невиновность и восстановить его имя. Требования AJC необоснованны, и мы будем последовательно защищаться, если потребуется».

Примечательно, что Оливия Уайлд высказывалась в защиту своей героини. По ее словам, одно из главных заблуждений противников феминизма заключается в том, что женщинам запрещают пользоваться своей сексуальностью. Она также посетовала на то, что многие феминистки подвергли критике ее персонажа и что некоторые зрители восприняли личность Скраггс односторонне.

«Обществу сложно принять сексуальность в женских персонажах. При этом мы не поступаем так с мужчинами, мы не думаем так о Джеймсе Бонде и не говорим, что он не настоящий шпион, хотя он добывал информацию, прибегая к соблазнению женщин, если они были для него источником, — заявила актриса на церемонии вручения премии «Готэм» 2 декабря.

— Для меня Кэти в первую очередь упорный и бесстрашный репортер. Но я не имею в виду, что женщины обязательно должны использовать свою сексуальность. Моя мама работала журналисткой 35 лет, и ничего подобного у нее не было. Но не стоит ожидать, что женщины вдруг станут асексуальными ханжами».

«Ричард Джуэлл» рассказывает историю охранника, который обнаружил рюкзак с самодельными бомбами на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте и помог эвакуировать людей. Один из взрывов все же прогремел. В результате два человека погибли и еще 111 получили ранения. Вскоре ФБР передало имя мужчины газете AJC, и он превратился из героя в главного подозреваемого. По итогу Джуэллу так и не предъявили обвинений, а в 2005 году в подготовке теракта признался другой человек.

Впоследствии Джуэлл подал несколько диффамационных исков против целого ряда СМИ, использовавших его снимки. Это помогло ему компенсировать судебные издержки. В конце концов он вернулся к работе охранника.

«Ричард Джуэлл» выйдет в мировой прокат 13 декабря.