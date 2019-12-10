«Недостойны признания»: «Золотой глобус» проигнорировал женщин

Голливудская ассоциация иностранной прессы (ГАИП), ответственная за проведение церемонии вручения наград «Золотой глобус», подверглась жесткой критике за отсутствие женщин-режиссеров среди номинантов в кинокатегориях. Среди возможных кандидатур на включение в категорию «Лучший режиссер» были Лулу Ван («Прощание»), Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Лорин Скафария («Стриптизерши»), Альма Харель («Лапочка»), Мелина Мацукас («Квин и Слим»), Чинонье Чукву («Помилование»), Мариэль Хеллер («Прекрасный день по соседству») и Оливия Уайлд («Образование»).

Однако ни одна из них не оказалась в итоговом списке авторов, которые могут претендовать на награду. Отборочная комиссия также не включила ни одну женщину в перечень номинантов на премию за лучший сценарий.

И лишь две номинантки оказались представлены в категории «Лучший фильм на иностранном языке»: Лулу Ван и Селин Сьямма («Портрет девушки в огне»).

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Критики премии указали на то, что за последние 70 лет женщины участвовали в борьбе за звание лучшего режиссера меньше десяти раз. Отмечается, что с номинантками на премию американской киноакадемии «Оскар» ситуация обстоит еще хуже — за все время лишь пять женщин были представлены в категории «Лучший режиссер». Единственной женщиной, получившей «Золотой глобус» за режиссуру, стала Барбра Стрейзанд с фильмом «Йентл» в 1984 году.

«В первый раз в этом году мы зафиксировали рост найма женщин-режиссеров — где-то между 12% и 14% фильмов первой сотни этого года будут сняты женщинами. Нехватка номинированных женщин-режиссеров показывает, что поддерживаемый ГАИП образ женщины-режиссера по-прежнему не рассматривает женщин как художников, достойных признания критиков или награждения», — заявила глава программы по обеспечению инклюзивности имени Анненберга при Университете Южной Каролины Стейси Смит.

Она подчеркнула, что культурные институты должны нести ответственность, когда принятые ими решения не отражают окружающего мира и изменений в индустрии развлечений.

«В этом году было в два раза больше фильмов, снятых женщинами, чем когда-либо, и впереди ждет еще больше фильмов от женщин. И все же, как демонстрируют сегодняшние номинации, женщин, особенно с не белым цветом кожи, продолжает отталкивать на обочину система, которая сдерживает женщин на экране и в жизни», — заявила исполнительный директор организации движения против сексуальных домогательств «Time's Up» Ребекка Голдман.

Альма Харель прокомментировала свое отсутствие в списке номинантов на «Золотой глобус» серией сообщений в Twitter.

«Я была внутри [этого процесса] в первый раз в этом году. Это не наши люди, и они нас не представляют. Не ищите справедливости в наградной системе. Мы строим новый мир», — написала она.

Харель также перечислила своих коллег, которые также не попали ни в одну из категорий, и подчеркнула, что их наградой стало создание фильмов, «которые достигли людей и тронули их».

«Я поставлю вашу любовь выше наград в любой день. Я не променяю фильм, который мы сделали, на любой другой фильм из любого другого списка номинантов. И я уверена, что могу сказать это за всех гениальных женщин», — добавила она.

В комментарии для Variety Харель предложила обновить премию «Золотой глобус», введя отдельные категории для женщин, аналогично раздельным номинациям для лучших актеров и актрис.

Она также высказалась о словах президента ГАИП Лоренцо Сориа, который заявил, что он выбирал номинантов глядя не на пол, а на достижения.

«Они смеют говорить, что не судят по полу, но делают именно это. В этом году было столько фильмов, которые зацепили аудиторию и критиков, а заодно хорошо показали себя в прокате, а эта группа не следит за ситуацией и не замечает нас. Ноль женщин-сценаристок. Ноль лучших фильмов от женщин. Ноль женщин-режиссеров номинировано», — возмутилась Харель.

В то же время журналисты обратили внимание на успех Эммы Тиллингер Коскофф, которую номинировали как продюсера сразу же за два фильма — «Джокер» и «Ирландец». Таким образом, она стала первой женщиной-продюсером, номинированной в один год за два проекта, и может повторить свой рекорд на «Оскаре». Коскофф выразила сожаление в связи с отсутствием женщин среди номинантов в других категориях и понадеялась на то, что по мере продвижения наградного сезона женщинам будет уделено больше внимания.