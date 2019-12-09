Такого никогда не было: Disney установил исторический рекорд по сборам

Проекты кинокомпании Disney собрали в прокате за 2019 год более $10 млрд, тем самым установив историческое достижение: ранее ни одной студии не удавалось заработать за год столь много. Примечательно, что Disney обновил собственный же рекорд — в 2016-м студия выручила по миру в общей сложности $7,6 млрд, сообщает Deadline.

На данный момент суммарные сборы творений Disney на домашнем рынке составляют около $3,3 млрд, а вне США — 6,7 млрд. В данные показатели, что интересно, не включаются заработки студии 20th Century Fox, которая в этом году была приобретена Disney: по состоянию на 9 декабря дочерняя компания собрала по миру без малого $2 млрд.

Реклама

Наиболее успешными проектами Disney в этом году стали последняя часть «Мстителей», которой удалось добиться статуса самой кассовой ленты в истории кинематографа ($2,8 млрд, при этом наиболее прибыльным фильмом в истории США до сих пор остается блокбастер «Звездные войны: Пробуждение силы», еще одно творение студии, которое в свое время выручило в Штатах 937 млн), новый «Король Лев» (1,66 млрд), «Капитан Марвел» (1,13 млрд), «История Игрушек 4» (1,07 млрд), «Аладдин» Гая Ричи (1,05 млрд) и «Холодное сердце 2» (920 млн).

Уже к концу года Disney имеет все шансы ощутимо превысить отметку в $10 млрд — в прокате до сих пор гремит уже упомянутое «Холодное сердце 2», а в середине декабря в кинотеатрах стартуют «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Кроме того, Disney совсем скоро станет первой в истории кинокомпанией, шесть фильмов которой в течение одного года сумели заработать не менее $1 млрд (свои 80 млн по миру новая часть приключений принцессы Анны и королевы Эльзы уж точно доберут). Таким образом, в числе восьми фильмов 2019-го (и это еще не считая грядущих «Звездных войн», которые тоже должны выручить кругленькую сумму), собравших как минимум $1 млрд, будет лишь два проекта, не за авторством Disney: «Джокер» Тодда Филлипса от Warner Bros. (1,05 млрд) и «Человек-паук: Вдали от дома» от Sony Pictures ($1,13 млрд), в производстве которого, к слову, участвовала диснеевская Marvel Studios. Помими них, в топ-10 пока что входят «Форсаж: Хоббс и Шоу» (Universal Pictures, $759 млн) и китайский мультфильм Нэчжа, собравший более 700 млн (!) на домашнем рынке (в других странах он, правда, оказался не особо нужным).

Прекрасно все у Disney и на домашней арене — проектам студии достались шесть позиций (разделенные между все теми же картинами) в топ-10 по сборам, включая все места в первой четверке. Конкуренцию корпорации здесь составили «Человек-паук: Вдали от дома», «Джокер», «Оно 2» Warner Bros. и «Мы» Universal Pictures.

В то же время в 2018-м студия не могла похвастаться настолько же внушительными успехами. Да, именно за Disney был топ-2 фильмов, собравших по миру больше всего («Мстители: Война бесконечности» и «Черная Пантера» — $2,05 млрд и 1,35 млрд соответственно), однако в целом в первой десятке рейтинга оказались «всего лишь» три проекта компании: последним из них стал мультфильм «Суперсемейка 2» (четвертое место), заработавший $1,24 млрд. Остальные позиции в топ-10 между между собой разделили «Мир юрского периода 2» от Universal Pictures ($1,31 млрд), «Аквамен» (1,15 млрд) и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (654 млн) от Warner Bros., «Богемская рапсодия» (904 млн) и «Дэдпул» (735 млн) от 20th Century Fox, «Веном» от Columbia Pictures (856 млн), а также «Миссия невыполнима: Последствия» от Paramount Pictures (791 млн).

В целом же — во вневременной десятке — значатся шесть проектов Disney: четыре (!) части «Мстителей» ($2,8 млрд, 2,05 млрд, 1,52 млрд и 1,4 млрд соответственно), «Звездные войны: Пробуждение силы» (2,07 млрд) и ремейк «Короля Льва». Также в рейтинг входят «Аватар» Джеймса Кэмерона (20th Century Fox, $2,79 млрд), «Титаник» (Paramount Pictures, 2,19 млрд), «Мир Юрского периода» (Universal Pictures, 1,67 млрд) и «Форсаж 7» (Universal Pictures, 1,52 млрд).