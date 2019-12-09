«Во внучки годится»: Петросян женился на 30-летней помощнице

Юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице и директоре Татьяне Брухуновой. О пятом браке народного артиста России сообщил источник из окружения пары, передает сайт kp.ru. Согласно изданию, друг 74-летнего Петросяна и его молодой возлюбленной утверждает, что свадьба состоялась несколько дней назад.

«Они поженились в начале декабря», — уточнил инсайдер.

Тогда же Брухунова опубликовала в Instagram фотографию с перевязанным лентой букетом из белых цветов, похожим на свадебный. Увидев этот пост, подписчики бросились поздравлять пару с бракосочетанием.

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«Татьяна, вы боролись за свое счастье и победили! Теперь остается только наслаждаться этим счастьем, чего я вам и желаю. И не обращать внимания на злопыхателей!» — на это сообщение от поклонницы Брухунова загадочно ответила смайлом в форме четырехлистного клевера, намекая на свою удачливость.

Однако негативных комментариев о свадьбе юмориста с молодой женщиной оказалось значительно больше. Подписчики атаковали страницу Брухуновой в Instaram, осуждая ее за связь с пожилым человеком.

«Она ему во внучки годится», «Молодец, охомутала старичка», «Мужики ведутся на молодость, наверное, умом понимая, что деньги и статус главнее их самих для молодой дамы. Удачи вам и, главное, понимать, что все не молодеют», — писали пользователи в комментариях.

Утром 9 декабря Брухунова выложила в инстаграм фотографию изысканной броши в форме стрекозы, подписав ее обращением к авторам злобных сообщений.

«Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!» — написала женщина.

За неделю до этого она опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце. На снимке девушка предстала в клетчатом платье с большим воротником и объемными рукавами — пользователи посчитали этот наряд не соответствующим ее возрасту.

«Платье я не понимаю! Бабушкин сундук!», «Отличная бабушка, как раз под стать дедушке!», «Татьяна, увы, это не ваш образ — слишком скучный», — написали подписчики под фото.

Из-за романа с молодой помощницей Петросян развелся с 65-летней Еленой Степаненко после 33-х лет брака. Сейчас пара занимается разделом имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Помимо нескольких объектов недвижимости юмористам принадлежат дорогая коллекция живописи, фарфора, кукол-клоунов и библиотека юмористических изданий.

Сама Степаненко не смогла подтвердить информацию, заявив изданию super.ru, что не в курсе происходящего. «Если это правда, желаю счастья», — заявила юмористка.

В середине марта новая муза народного артиста России праздновала в Дубае свое тридцатилетие. Она улетела в крупнейший город Эмиратов одна, а позже к ней присоединился Петросян. Судя по поведению Брухуновой в Instagram, она часто отвлекалась от отдыха ради ответов на негативные комментарии в свой адрес.

Одним из самых распространенных сообщений фолловеров на странице помощницы Петросяна было обвинение в том, что она интересна людям только благодаря своему звездному избраннику.

«А вы разве не понимаете, что вас читают только потому, что вы любовница Петросяна? Петросян — знаменитость, а вы сама по себе ничего из себя не представляете. Так что зря вы зазвездились, повода нет», — написала одна из подписчиц.

На ответ хозяйки страницы «А вы-то зачем снизошли до меня?!» девушка продолжила излагать свои мысли по поводу неравного союза.

«Танюша, потому и снизошла, что любопытно посмотреть на такой мезальянс. А вы, раз уж вы стали звездой инстаграма, не реагируйте так болезненно на неприятные комментарии. Учитесь у Степаненко мудрости. Раз вы влюблены и счастливы, то не отвлекайтесь от предмета своей любви на ругань с незнакомыми людьми», — посоветовала подписчица.

Сравнение с бывшей женой Петросяна Брухуновой не понравилось: на комментарий неизвестной девушки она ответила выпадом в сторону Степаненко.

«Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня!» — отрезала она.

Многие пользователи соцсети признались, что заходят на страницу девушки Петросяна, чтобы убедиться в том, не зря ли СМИ выставляют ее не в лучшем свете. Сама Брухунова не оставляет негативные комментарии без внимания и часто нападает на обидчиков в ответ.