Ярость без конца: режиссер «Безумного Макса» пообещал сиквел

Режиссер фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Джордж Миллер заявил, что его новый проект «Три тысячи лет тоски», в съемках которого принимают участие Тильда Суинтон и Идрис Эльба, не будет копировать его предыдущую работу, ставшую событием в мире как независимого, так и крупнобюджетного кино.

«Это фильм с очень сильной визуальной составляющей, но он почти противоположен «Дороге ярости». Он почти весь снят в интерьере и в нем много разговоров. В нем есть динамичные сцены, но лишь постольку поскольку, так что, я думаю, его можно было бы назвать «анти-Безумный Макс», — сказал Миллер.

Говоря о выборе Тильды Суинтон и Идриса Эльбы на главные роли, режиссер рассказал, что встретил их в разное время в разных местах, однако во время разговора почувствовал, что они подходили к сценарию.

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«Я был просто счастлив, что они оказались доступны, выказали интерес и материал оказался им созвучен. Я надеюсь, что им предстоит нечто отличное от того, чем они оба занимались раньше. Я знаю, что немного нагоняю таинственности, но я не хочу раскрывать содержание фильма», — добавил он.

Миллер признался, что работал над историей, которая легла в основу нового фильма, на протяжении 15 лет. По его словам, в ней есть дух «дарвинизма», борьбы сильнейшего за выживание.

«Я не могу даже определиться с тем, что это за жанр, если честно. И это хорошо», — отметил он.

Он также сообщил, что будет готов заняться продолжением «Безумного Макса» после того, как завершит свой текущий проект.

«Я не закончил историю [этого героя], и следующим этапом определенно видится новый «Безумный Макс». К этому мы тоже готовимся», — признался он.

Миллер обратил внимание на то, что для него важным является понимание мультизадачности, так как ему сложно сконцентрироваться на одном проекте. По его словам, наличие второго произведения, которое можно держать в уме, дает ощущение «креативного отпуска», который позволяет лучше планировать время. По словам Миллера, больше всего ему нравятся сюжеты, в которых многое скрыто под вершиной айсберга. Именно такой режиссер видит «Дорогу ярости».

«Слишком часто история бывает головокружительная, но о ней удивительно быстро забываешь. [В «Безумном Максе»] было очень сложно втиснуть на бегу большое количество подтекста и экспозиции. Эта картина была формальным упражнением, и я был счастлив, когда люди начали вычитывать из него скрытое. Они увидели аллегорию», — подчеркнул режиссер.

Говоря о фильмах, которые повлияли на него как на автора, Миллер назвал вторую часть «Крестного отца» Френсиса Форда Копполы, «Военно-полевой госпиталь» Роберта Олтмена, «Битву за Алжир» Джилло Понтекорво и классический мультфильм Disney «Пиноккио».

Миллер также призвал «не маргинализировать» популярные современные кинофраншизы, такие как «Звездные войны» и фильмы о супергероях.

«Я смотрю их все. Говоря об этой дискуссии честно, кино — это кино, и это очень большой храм», — сказал он.

Миллер назвал ошибкой рассуждения людей, которые считают успех фильма в прокате результатом работы маркетологов и на этом основании не смотрят такие картины.

«Все гораздо сложнее, и наша обязанность, как рассказчиков — по-настоящему понять это. Для меня, все это — кино. Это относится ко всем искусствам, к литературе, театру, живописи и музыке, во всех их проявлениях. Это столь широкий спектр, что говорить о большем или меньшем значении того или иного произведения, значит полностью упускать суть», — отметил он.

Австралийский режиссер Джордж Миллер снял свою трилогию о постапокалиптическом мире с Мелом Гибсоном в главной роли в 80-х годах. В конце 90-х ему пришла в голову идея, как продолжить франшизу. Съемки четвертой части под названием «Безумный Макс: Дорога ярости» с Томом Харди в роли протагониста начались в 2012 году в Намибии. Вышедший в 2015 году фильм завоевал любовь поклонников приключенческого жанра, шесть наград американской киноакадемии «Оскар», а также вошел в многочисленные списки лучших фильмов десятилетия, составленные кинокритиками.