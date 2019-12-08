«Не дали выступить»: Сенцова разозлили на «Еврооскаре»

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, раскритиковал организаторов премии Европейской киноакадемии (European Film Academy) за то, что в ходе торжественной церемонии, которая прошла 7 декабря в Берлине, ему не дали выступить с речью. По мнению кинематографиста, это могло быть связано с опасениями организаторов относительно его знания английского — или же их желанием обойтись на мероприятии без политики.

«Мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе», — написал Сенцов в своем Facebook.

Режиссера также разозлил тот факт, что вечеринка, приуроченная к премии и прошедшая после ее окончания, была организована в ресторане под названием «Москва», куда Сенцов, согласно его словам, «конечно, не пошел».

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«Когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане «Москва», многое стало понятно. Конечно, я туда не пошел — мы устроили свое, отдельное, украинское «пати», а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы — и это многое объясняет», — подчеркнул 43-летний уроженец Симферополя.

В то же время саму церемонию награждения EFA он назвал лучшей среди всех, на которых ему приходилось бывать. В частности, режиссера восхитил тот факт, что ему удалось лично встретиться там со многими признанными звездами кинематографа.

«Я бывал на многих киношных церемониях награждения, и эта была однозначно лучшая из них. Уже ради того, чтобы увидеть вживую прекрасную Жульет Бинош, стоило сюда приехать. Соблюсти баланс между торжественностью, непафосностью и юмором на подобных мероприятиях очень трудно, но организаторам EFA это удалось.

Одна ария в честь Вернера Херцога чего стоит, когда певицу возили по сцене в лодке, — привет «Фицкарральдо». Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми — Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским — было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент», — признался Сенцов.

32-я церемония вручения премий Европейской киноакадемии прошла в Берлине 7 декабря. Ведущими мероприятия стали актрисы Анна Брюггеманн и Аисте Диржюте. Главный приз EFA достался «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса, который на вручении лично не присутствовал, — картина была признана лучшим фильмом. Кроме того, она победила еще в семи номинациях.

Примечательно, что — согласно порталу Proficinema — ведущие мероприятия в рамках его открытия пообещали, объявляя лауреатов, «много раз вспоминать о человечности, здравомыслии и говорить о свободе, а также демократии».

Обладательница «Оскара» за роль в «Английском пациенте» Бинош, в свою очередь, получая почетный приз EFA за заслуги в кинематографе, выразила мнение, что представителям индустрии следует отойти от темы насилия в их работах — и начать показывать «что-то другое».

«Мы все знаем, что в мире не все хорошо. Он в большом кризисе. Искусство становится все более важным. Оно дает возможность находить новое, делиться и создавать новый мир. Я хотела бы дать совет молодым актрисам: выбирайте свои фильмы, отвечайте за то, что вы выбираете, потому что это влияет на будущее, которое мы создаем вместе. Думаю, нам следует отойти от насилия в кино и показать уже что-то другое», — сказала она.

В августе 2015 года Сенцов, задержанный в Крыму, был приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима — его признали виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке к терактам.

Сам режиссер своей вины не признает, считая дело политическим и сфабрикованным. Весной 2018-го он также объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Спустя год украинский президент Владимир Зеленский предложил обменять руководителя »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на кинорежиссера, и уже 7 сентября последний был выдан Украине в рамках обмена с Россией по формуле «35 на 35».