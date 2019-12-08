«Не дали выступить»: Сенцова разозлили на «Еврооскаре»

Сенцову не дали высказаться на кинопремии в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему не дали выступить на премии Европейской киноакадемии. По его словам, организаторы церемонии вручения наград, возможно, опасались его политических высказываний.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, раскритиковал организаторов премии Европейской киноакадемии (European Film Academy) за то, что в ходе торжественной церемонии, которая прошла 7 декабря в Берлине, ему не дали выступить с речью. По мнению кинематографиста, это могло быть связано с опасениями организаторов относительно его знания английского — или же их желанием обойтись на мероприятии без политики.

«Мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе», — написал Сенцов в своем Facebook.

Режиссера также разозлил тот факт, что вечеринка, приуроченная к премии и прошедшая после ее окончания, была организована в ресторане под названием «Москва», куда Сенцов, согласно его словам, «конечно, не пошел».

«Когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане «Москва», многое стало понятно. Конечно, я туда не пошел — мы устроили свое, отдельное, украинское «пати», а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы — и это многое объясняет», — подчеркнул 43-летний уроженец Симферополя.

В то же время саму церемонию награждения EFA он назвал лучшей среди всех, на которых ему приходилось бывать. В частности, режиссера восхитил тот факт, что ему удалось лично встретиться там со многими признанными звездами кинематографа.

«Я бывал на многих киношных церемониях награждения, и эта была однозначно лучшая из них. Уже ради того, чтобы увидеть вживую прекрасную Жульет Бинош, стоило сюда приехать. Соблюсти баланс между торжественностью, непафосностью и юмором на подобных мероприятиях очень трудно, но организаторам EFA это удалось.

Одна ария в честь Вернера Херцога чего стоит, когда певицу возили по сцене в лодке, — привет «Фицкарральдо». Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми — Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским — было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент», — признался Сенцов.

32-я церемония вручения премий Европейской киноакадемии прошла в Берлине 7 декабря. Ведущими мероприятия стали актрисы Анна Брюггеманн и Аисте Диржюте. Главный приз EFA достался «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса, который на вручении лично не присутствовал, — картина была признана лучшим фильмом. Кроме того, она победила еще в семи номинациях.

Примечательно, что — согласно порталу Proficinema — ведущие мероприятия в рамках его открытия пообещали, объявляя лауреатов, «много раз вспоминать о человечности, здравомыслии и говорить о свободе, а также демократии».

Обладательница «Оскара» за роль в «Английском пациенте» Бинош, в свою очередь, получая почетный приз EFA за заслуги в кинематографе, выразила мнение, что представителям индустрии следует отойти от темы насилия в их работах — и начать показывать «что-то другое».

«Мы все знаем, что в мире не все хорошо. Он в большом кризисе. Искусство становится все более важным. Оно дает возможность находить новое, делиться и создавать новый мир. Я хотела бы дать совет молодым актрисам: выбирайте свои фильмы, отвечайте за то, что вы выбираете, потому что это влияет на будущее, которое мы создаем вместе. Думаю, нам следует отойти от насилия в кино и показать уже что-то другое», — сказала она.

В августе 2015 года Сенцов, задержанный в Крыму, был приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима — его признали виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке к терактам.

Сам режиссер своей вины не признает, считая дело политическим и сфабрикованным. Весной 2018-го он также объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Спустя год украинский президент Владимир Зеленский предложил обменять руководителя »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на кинорежиссера, и уже 7 сентября последний был выдан Украине в рамках обмена с Россией по формуле «35 на 35».