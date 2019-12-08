«Я скучала»: как Ротару вернулась на «Песню года»

Учитывая решение народной артистки СССР Софии Ротару отказаться от выступления на традиционном праздничном концерте «Песня года — 2018» из-за введения военного положения на Украине, ее участие в фестивале этого года приковало к себе внимание СМИ и обычных зрителей.

На красной дорожке перед началом концерта, прошедшего 7 декабря в Москве, Ротару была немногословна и не отвечала на вопросы журналистов, заметив лишь, что находится в отличном настроении.

«Ее тут ждали, наверно, больше всех. София Ротару приехала на «Песню года». Выглядит потрясающе, настроение отличное. За кулисами София Михайловна встретилась и пообщалась с другом — Филиппом Киркоровым. И вся в цветах и комплиментах покинула мероприятие!» — писали очевидцы.

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Филипп Киркоров под руку сопроводил звезду в гримерную. «Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» — сказал он.

Многие поклонники отметили красоту и здоровый вид 72-летней певицы: «Как она выглядит прекрасно — по сравнению с некоторыми. Просто магия таланта, красоты!».

Не оставили комментаторы без внимания и критику, которая звучала в адрес Ротару от представителей российской стороны.

«Очень рада, Софиечка Михайловна, что вы приехали! Все такая же молодая и красивая. А Манукян (эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян требовал лишить Ротару звания народной артистки СССР, — прим. «Газета.Ru») и глупцы, ему подпевавшие, остались несолоно хлебавши. Так им и надо!» — прокомментировала мероприятие поклонница Ротару.

Одной из двух песен, которые исполнительница выбрала для своего возвращения на «Песню года», оказался ее новый хит «Вечные небеса». Символично, что его премьера состоялась на «Новой волне» в Сочи — это выступление в августе стало первым за несколько месяцев концертом народной артистки в России.

Второй композицией, которую звезда избрала для своего 46-го участия в «Песне года», стала «Музыка моей любви». Эта песня, в свою очередь, была впервые представлена публике на первом за много лет концерте Ротару в Киеве в июле.

После завершения ее выступления зрители взорвались овациями и долго не хотели отпускать звезду со сцену. Ей несли все новые и новые букеты цветов, справиться с которыми Ротару уже не удавалось без помощи помощников.

«Спасибо, дорогие зрители! Спасибо, дорогие мои поклонники, за вашу поддержку! За преданность, за вашу любовь», — поблагодарила она собравшихся.

О том, что «Песня года» надеялась на возвращение певицы после неожиданного решения, вызванного политическими разногласиями между Россией и Украиной, сказали и ведущие концерта, которыми стали певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева.

«София Михайловна, мы вас так ждали, так ждали на «Песне года», — сказал Лазарев после ее выступления. «И я тоже очень по вам скучала! Спасибо!» — ответила ему Ротару.

Несмотря на общие позитивные эмоции, которые вызвало возвращение на сцену фестиваля звезды советской и российской эстрады, в сети нашлось много тех, кто счел выступление певицы оскорбительным для России в свете ее прежних поступков:

«Она ведь бойкотировала Россию. Высказывалась против России. Там кто-то писал, что певцы вне политики. Так вот, она — в политике. Какие-то мы, русские, не гордые, как безродные. В лицо плюют, а мы с распростертыми объятиями. Еще и на концерты ее попрутся».

И все же большинство комментаторов сошлось в том, что мнение противников Ротару не должно мешать ей и ее поклонникам чаще видеть друг друга на концертах.

«Я выросла под ваши песни. Вы мне очень дороги. Я очень хочу, чтобы вы всегда пели в России. Я хочу вас попросить не обращать внимание на то, что некоторые критики не хотят, чтобы вы приезжали в Россию. Ну, поверьте, ваших фанатов гораздо больше, чем критиков. Прошу вас, наша любимая София Михайловна, не оставляйте нас, мы вас любим и очень вас ждем», — написала одна из ее слушательниц.

Певец Николай Басков, говоря в комментарии для РИА «Новости» о выступлении Ротару на «Песне года», назвал его ярким примером силы культурных связей.

«Прием публики был невероятно горячим, человека искупали в любви, подарили сотни цветов! Люди как любили, любят, так и будут любить, невзирая на какие-то недоразумения», — сказал Басков.