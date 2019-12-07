«Лучше китайских»: как корейцы встретили идол-группу Фадеева

Композитор Максим Фадеев представил новый проект после перезагрузки лейбла Malfa — первую в России идол-группу под названием Inki. По мнению продюсера Иосифа Пригожина, на фоне интереса к восточной культуре в России у азиатского бойз-бэнда может быть большое будущее.

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«Во-первых, Максим Фадеев — талантливый композитор, продюсер и музыкант. Также любой проект, который в той или иной стране выстреливает, говорит об интересе общества. А сегодня во всем мире популярны корейская поп-культура и продукты, которые они выпускают, включая фантастические гаджеты, клиники, технологические оборудование и так далее. Корейское движение сегодня занимает достаточно серьезную позицию в мировой индустрии в целом — и, соответственно, в культуре в том числе», — сказал Пригожин корреспонденту «Газеты Ru».

Директор одного из международных модельных агентств Сеула Хван Хё Сон признался, что был приятно удивлен появлением первой российской идол-группы.

«Я считаю, что их одежда и музыка — это настоящий стиль k-pop. Я лично не вижу разницы — в моих глазах они выглядят как настоящая идол-группа! Мне не кажется, что они выглядят нелепо, потому что это в любом случае лучше, чем китайские идол-группы», — посмеялся Хё Сон.

По мнению корейца, единственной отличительной чертой артистов из российского коллектива является более грубая внешность.

«Внешне они не похожи на «цветочных мальчиков», которые являются идолами k-pop культуры. Но я понимаю, что у России и Кореи разные стандарты мужской привлекательности. Тем не менее, их стиль одежды и песня — это точно k-pop», — сказал Хё Сон в комментарии «Газете.Ru».

Бывшие артисты лейбла Фадеева Елена Темникова, Ольга Серябкина и Олег Майами отказались комментировать новый проект продюсера.

Минувшей осенью Фадеев сообщил о планах перевести свой проект из масс-маркета в «очень дорогой маленький лейбл с серьезными проектами мирового уровня». Тогда же он пообещал двигаться дальше, стараясь показывать аудитории «тот качественный и важный продукт, ради которого с лейблом произошли такие изменения». И этим продуктом, ориентированным на международный рынок, неожиданно стал танцевальный бойз-бэнд Inki в стиле k-pop, состоящий из пяти азиатов. Ссылку на первый клип нового коллектива на песню «Drop Top» Фадеев опубликовал в Instagram.

«Ну вот, первый шаг после обнуления. Malfa начинает свой новый путь! Inki — танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновленный трендами азиатских идол-групп. Inki — это творцы! Они самостоятельны и талантливы, они заслуживают быть замеченными. Прямой дороги», — пожелал продюсер.

У группы уже появились свои страницы в соцсетях и канал на YouTube. В графе «Информация» создатели проекта акцентируют внимание на том, что «каждый участник группы прошел тщательный отбор среди 3 тыс. кандидатов в рамках масштабного кастинга, организованного лейблом Максима Фадеева и телеканалом МУЗ-ТВ». Также в самом начале этого поста представители группы предупреждают, что концепция Inki не является бездумным плагиатом южно-корейской поп-культуры.

«Проект был создан как уникальный для российского рынка коллектив на базе японских и южно-корейских музыкальных тенденций. Inki не пытаются вслепую копировать k-pop лидеров индустрии, а создают собственный неповторимый код, где визуальная составляющая является не менее важным фактором, чем музыкальная», — говорится в сообщении.

Однако многие зрители клипа посчитали эти слова оправданием и назвали новый проект лейбла откровенным плагиатом.

«Зачем эти громкие слова, если в итоге вы сплагиатили корейскую группу от и до: образы, клип и песню? Раз такие заявления, нужно было постараться, чтобы их оправдать. А хейт льется на самих парней, которые ни в чем не виноваты. Неужели нельзя было нормальный дебют сделать, чтобы было положено хорошее начало, а не клеймо группы-плагиата», — написала одна из подписчиц Фадеева.

Участники новой группы пока известны только по псевдонимам AIM, ASH, AYU, AYZEN и ERA — более подробную информацию о солистах авторы проекта пока не озвучивают. Однако некоторые зрители клипа выразили уверенность в том, что парни являются казахами, узбеками и представителями других стран Центральной Азии.

«Кто-то: «Вы хотите создать русский поп с участием эмо-казахов, с максимальным количеством автотюна и разных неоновых цветов в клипе, и чтобы звучание напоминало что-то корейское, но с русским текстом, который никто не поймет?» Фадеев: «Да», — пошутил зритель клипа.

Другой пользователь написал в комментариях, что точно знает одного из участников группы, потому что он является братом солиста известного в Казахстане коллектива «Ninety One» — Азамата Ашмакына. Раньше его 21-летний брат Асет работал танцором у артистов и мечтал стать участником k-pop группы.

«В будущем. В будущем планирую. Может быть в группе, а, может, и сольно», — говорил Асет казахстанскому телеканалу НТК в апреле 2018-го. Новостей о том, что Ашмакын начал сотрудничать с видным российским продюсером, ни в СМИ, ни в соцсетях самого парня не появлялось.

Через несколько часов после публикации ролика русскоговорящая кореянка Кёнха опубликовала на своем YouTube-канале видео с реакцией на клип. Блогер с 600-тысячной аудиторией отметила необычное сочетание стиля южно-корейской поп-музыки и текста на русском, а также пыталась понять, к какой национальности принадлежат артисты. «Интересно! Они не похожи на корейцев и не похожи на японцев — это не наши» — удивилась Кёнха.

Девушка также призналась, что ей очень приятно было увидеть в клипе граффити, написанные на корейском языке.

«Там с ошибками, мы так не говорим, но все равно очень приятно. Я на русском тоже делаю много ошибок», — мило сказала кореянка.

В комментариях к ее видео, в отличие от страницы Фадеева в соцсети, собрались самые настоящие поклонники южно-корейской культуры, которых оказалось немало. В комментариях они признались, что слышать песню в стиле k-pop на русском языке непривычно, но при этом выразили искренний интерес к новому коллективу.