«Не порнофильм»: режиссер «Дау» обратился к Мединскому

Режиссер Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам проекта «Дау», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Соответствующее письмо направлено в Минкульт.

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В своем послании Хржановский не согласился с решением экспертной комиссии, которая не допустила к прокату четыре фильма из десяти. По мнению ведомства, они содержат «материалы, пропагандирующие порнографию».

«Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — отметил постановщик.

Проект «Дау» состоит из десяти фильмов, шесть из которых уже допущены к прокату. Четырем новеллам — «Наташа», «Новый человек», «Нора Сын» и «Саша Валера» — Минкульт не смог присвоить даже категорию 18+.

Хржановский пояснил, что в лентах действительно присутствуют откровенные сцены, которые попадают под возрастные ограничения, однако комиссия Министерства культуры, на его взгляд, не должна препятствовать показу для взрослой аудитории. Режиссер подчеркнул, что «Дау» — целостное произведение, которое не следует рассматривать по частям.

Хржановский напомнил, что над проектом работали дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии, физик Дэвид Гросс, режиссеры Анатолий Васильев, Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, художники Марина Абрамович, Борис Михайлов, Карстен Хеллер и многие другие. Кроме того, в озвучке фильмов на иностранные языки участвовали Жерар Депардье, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Изабель Аджани и Уильям Дефо.

«Трудно себе представить, что все эти люди взялись бы озвучивать порнофильмы», — заявил режиссер. В заключение Хржановский попросил министра культуры сформировать независимую комиссию «из высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства», которые проанализировали бы проект с точки зрения наличия в нем пропаганды порнографии.

В пресс-службе Министерства культуры рассказали «Газете.Ru», что с письмом пока не ознакомились и не знают, в курсе ли Мединский.

Проект «Дау» изначально задумывался как биографическая драма, рассказывающая о жизни советского физика Льва Ландау, лауреата Нобелевской премии. Его сценарий, написанный Хржановским вместе с писателем Владимиром Сорокиным, был основан на мемуарах супруги ученого Конкордии Дробанцевой, опубликованных в 1999 году. Роль самого Ландау исполнил Теодор Курентзис. В фильме также снялись Радмила Щеголева (Дробанцева), Николай Воронов (Игорь Ландау, сын физика), Дмитрий Гордон, Петр Листерман, Нестор Шуфрич и Михаил Бродский.

«Дау» создавался на протяжении более десяти лет. Работа над проектом стартовала еще в 2006 году, тогда как сами съемки начались в 2008-м в Харькове. Ради многосерийной ленты был изменен облик нескольких кварталов, а на месте заброшенного бассейна «Динамо», где когда-то работал Ландау, выстроили огромную декорацию Института физических проблем АН СССР и съемочный павильон. По задумке режиссера, в ходе съемок артисты были обязаны проживать совместно, следуя правилам внутреннего распорядка, который погружал их в советскую эпоху.

С годами «Дау» превратился из байопика в масштабный арт-эксперимент: несколько сотен актеров-любителей в течение нескольких лет жили под наблюдениями камер в соответствии с советскими законами и традициями. Премьерный показ детища Хржановского состоялся c 25 января по 17 февраля этого года в Париже — в театрах «Шатле» и «Де ла Вилль».

Это было иммерсивное шоу с фильмами, перформансами и инсталляциями.

В одном из интервью журналист Дмитрий Гордон, сыгравший в «Дау» комбрига, описывал, как проходил съемочный день с его участием. По словам известного ведущего, на площадке царила едва ли не абсолютная импровизация.

«Я говорю [создателям фильма]: «Дайте мне сценарий». А сценария нет. Нас загримировали, привезли в какой-то научно-исследовательский институт и усадили за большой овальный стол. Вокруг ходят какие-то люди — странные, очень странные люди. Мне потом уже объяснили, что это люди, которые больны аутизмом. Их снимают в роли физиков. И вот они ходили, ходили, ходили», — рассказывал Гордон украинскому телевидению.