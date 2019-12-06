«Вместе до конца»: бывшая рыжего из «Иванушек» выходит замуж

Экс-супруга солиста поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова получила предложение выйти замуж от члена сборной России по баскетболу Андрея Зубкова. Влюбленные опубликовали на своих страницах в Instagram фотографию, на которой спортсмен обнимает девушку, демонстрирующую безымянный палец с кольцом.

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«Люблю тебя до Луны и обратно», — написала Банкова на английском языке, процитировав хит некогда популярной группы Savage Garden. Ее 28-летний избранник сопроводил фотографию обещанием быть «вместе до конца».

В комментариях пару поздравили экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова, ее возлюбленный, тоже баскетболист, Янис Тимма, актер Станислав Ярушин и другие. Многие подписчики Банковой похвалили ее за решение завести новую семью, отметив, что рыжий из «Иванушек» «завис в 90-х», «зажрался» и «ведет себя как маленький мальчик».

Сам Григорьев-Апполонов на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» рассказать о своем отношении к этой ситуации заявил, что «не комментирует вообще ничего».

О романе его экс-супруги с баскетболистом стало известно минувшей весной, когда влюбленные впервые вышли в свет. Тогда в СМИ появились их совместные фотографии с хоккейного матча ЦСКА — «Авангард» и слухи о том, что Банкова перевезла детей в дом нового бойфренда. На фоне обсуждения предстоящего развода Григорьев-Апплонов подтвердил, что они с Банковой решили взять паузу в надежде восстановить здоровые отношения.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем, — написал артист в Instagram, обратившись к подписчикам с просьбой уважать его личную жизнь. — Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью!»

В начале сентября Банкова написала на своей странице в соцсети о том, что развод все-таки состоится. Женщина обратилась к подписчикам с просьбой уважать ее решение и подчеркнула, что это будет «один единственный пост на эту тему».

«Да, действительно, мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся)! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей», — поделилась она.

Своего бывшего супруга Банкова назвала хорошим, позитивным и добрым человеком, а также отметила, что он «делает очень-очень многих людей счастливыми и несет в себе огромное количество позитива и радости». В своем посте она пожелала Григорьеву-Апполонову счастья в личной жизни, которое «его обязательно ждет».

«Так же как счастлив в своем творчестве, которое он от всего сердца дарит своим поклонницам и поклонникам», — заключила женщина.

Тогда же издание StarHit со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило, что Банкова официально подала на развод еще летом. Первое заседание по делу состоялось 20 августа, а 10 сентября брак был расторгнут официально.

«Понятно, что страсть уходит, так и случилось, — сказал собеседник. — Он [Григорьев-Апполонов] пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь».

Отмечается, что их общие дети — 15-летний Иван и 11-летний Артемий — пока остались жить с отцом, но во время гастролей Григорьева-Апполонова они могут поехать к маме. При этом, по словам источника, супруги намерены решить вопрос о месте жительства мальчиков мирным путем. «Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания», — подчеркнул собеседник.

Издание также сообщило, что в августе Банкова летала в романтическое путешествие по США с новым возлюбленным.

«Ребята улетели в Америку. Покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймс-сквер, — передал источник. — А затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения Андрея. Ему исполнилось 28».

На своей странице в Instagram Банкова опубликовала совместный снимок из поездки, но затем закрыла свой профиль. Баскетболист, напротив, решил не скрывать фотографию.