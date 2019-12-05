Анимация — наше все: что смотрят россияне

«Холодное сердце 2» вновь станет лидером российского кинопроката

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Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019) Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019)
Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019)

Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019)

Disney
Убедительный триумф «Холодного сердца 2», а также разные по своей мощи дебюты множества новичков: «Газета.Ru» представляет традиционный прогноз российского бокс-офиса на стартовавшие киновыходные.

Первую строчку в российском бокс-офисе по итогам стартовавших 5 декабря киновыходных сохранит за собой мультфильм «Холодное сердце 2», дебютант прошлой недели. Анимационная картина от студии Disney, если верить аналитикам, заработает в районе 430 млн рублей, благодаря чему серьезно оторвется от конкурентов.

Вторым станет блокбастер «Джуманджи: Новый уровень», роли в котором исполнили Карен Гиллан, Дуэйн «Скала» Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито, Колин Хэнкс, Кевин Харт и другие, — он, как ожидается выручит в районе 130 млн рублей. Примечательно, что полноценным новичком этой недели проект назвать нельзя — в нашей стране он стартует, во-первых, лишь завтра, во-вторых — до 12 декабря, на которое назначена его официальная премьера, будет ограничен в показах.

Последним представителям топ-3, согласно прогнозам экспертов, будет комедийный детектив «Достать ножи», обладающий не менее мощным кастом, чем его предшественник в рейтинге: Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон, Майкл Шеннон и другие. Вторые выходные фильма в России обогатят его создателей где-то на 57 млн рублей.

На четвертой строчке расположится комедийная мелодрама «Рождество на двоих», в которой среди прочих снялась звезда «Игра престолов» Эмилия Кларк. В стартовый для себя уикенд лента выручит около 55 млн рублей — во многом благодаря уже ощущающемуся приближению праздников, а также известной более-менее всем «Дейенерис Таргариен» в касте.

Ранее «Газета.Ru» взяла интервью у создательницы фильма — двукратной обладательницы «Оскара» Эммы Томпсон.

Замкнет первую пятерку еще один новобранец — «Ржев», российская военная драма Игоря Копылова, действие которой разворачивается в январе 1942 года во время Ржевской битвы, когда штаб требует от роты советских солдат, потерявшей множество воинов, удерживать позиции любой ценой. По мнению аналитиков, картина заработает за 5-8 декабря 37 млн рублей, имея всего 500 мест (меньше среди всего топ-9 отечественного бокс-офиса на этой неделе ни у кого нет).

Шестым станет очередной дебютант четверга — спродюсированная Мартином Скорсезе и Тимуром Бекмамбетовым биографическая драма «Война токов», главные роли в которой исполнили звезды мирового кино Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Том Холланд и Кэтрин Уотерстон. Картина, в основу которой легло соперничество Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза за использование постоянного и переменного токов, начнет свой российский путь с 30 млн рублей.

На днях «Газета.Ru» поговорила о фильме (и не только) с самим Бекмамбетовым.

Седьмое место, скорее всего, достанется гоночной драме »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с «оскароносными» Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном, которая основана на реальной истории. Картина, вышедшая в прокат еще 14 ноября, заработает за этот киноуикенд приблизительно 29,5 млн рублей.

Позицией ниже расположится российский байопик о великом отечественном футбольном вратаре Льве Яшине, которого до сих пор считают лучшим голкипером в истории вида спорта. В ходе вторых для себя выходных фильм «Лев Яшин: Вратарь моей мечты» выручит примерно 25 млн рублей.

Наконец, на девятой позиции финиширует очередной новичок недели — биографическая драма «Сиротский Бруклин», режиссером, продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой стал Эдвард Нортон (кроме того, в фильме сыграли Брюс Уиллис, Майкл Кеннет Уильямс, Лесли Манн и другие). Заработает лента около 24,5 млн рублей.