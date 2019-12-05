Анимация — наше все: что смотрят россияне

Первую строчку в российском бокс-офисе по итогам стартовавших 5 декабря киновыходных сохранит за собой мультфильм «Холодное сердце 2», дебютант прошлой недели. Анимационная картина от студии Disney, если верить аналитикам, заработает в районе 430 млн рублей, благодаря чему серьезно оторвется от конкурентов.

Вторым станет блокбастер «Джуманджи: Новый уровень», роли в котором исполнили Карен Гиллан, Дуэйн «Скала» Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито, Колин Хэнкс, Кевин Харт и другие, — он, как ожидается выручит в районе 130 млн рублей. Примечательно, что полноценным новичком этой недели проект назвать нельзя — в нашей стране он стартует, во-первых, лишь завтра, во-вторых — до 12 декабря, на которое назначена его официальная премьера, будет ограничен в показах.

Последним представителям топ-3, согласно прогнозам экспертов, будет комедийный детектив «Достать ножи», обладающий не менее мощным кастом, чем его предшественник в рейтинге: Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон, Майкл Шеннон и другие. Вторые выходные фильма в России обогатят его создателей где-то на 57 млн рублей.

На четвертой строчке расположится комедийная мелодрама «Рождество на двоих», в которой среди прочих снялась звезда «Игра престолов» Эмилия Кларк. В стартовый для себя уикенд лента выручит около 55 млн рублей — во многом благодаря уже ощущающемуся приближению праздников, а также известной более-менее всем «Дейенерис Таргариен» в касте.

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Ранее «Газета.Ru» взяла интервью у создательницы фильма — двукратной обладательницы «Оскара» Эммы Томпсон.

Замкнет первую пятерку еще один новобранец — «Ржев», российская военная драма Игоря Копылова, действие которой разворачивается в январе 1942 года во время Ржевской битвы, когда штаб требует от роты советских солдат, потерявшей множество воинов, удерживать позиции любой ценой. По мнению аналитиков, картина заработает за 5-8 декабря 37 млн рублей, имея всего 500 мест (меньше среди всего топ-9 отечественного бокс-офиса на этой неделе ни у кого нет).

Шестым станет очередной дебютант четверга — спродюсированная Мартином Скорсезе и Тимуром Бекмамбетовым биографическая драма «Война токов», главные роли в которой исполнили звезды мирового кино Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Том Холланд и Кэтрин Уотерстон. Картина, в основу которой легло соперничество Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза за использование постоянного и переменного токов, начнет свой российский путь с 30 млн рублей.

На днях «Газета.Ru» поговорила о фильме (и не только) с самим Бекмамбетовым.

Седьмое место, скорее всего, достанется гоночной драме »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с «оскароносными» Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном, которая основана на реальной истории. Картина, вышедшая в прокат еще 14 ноября, заработает за этот киноуикенд приблизительно 29,5 млн рублей.

Позицией ниже расположится российский байопик о великом отечественном футбольном вратаре Льве Яшине, которого до сих пор считают лучшим голкипером в истории вида спорта. В ходе вторых для себя выходных фильм «Лев Яшин: Вратарь моей мечты» выручит примерно 25 млн рублей.

Наконец, на девятой позиции финиширует очередной новичок недели — биографическая драма «Сиротский Бруклин», режиссером, продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой стал Эдвард Нортон (кроме того, в фильме сыграли Брюс Уиллис, Майкл Кеннет Уильямс, Лесли Манн и другие). Заработает лента около 24,5 млн рублей.