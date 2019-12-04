«Ждали 10 лет»: Анджелину Джоли подозревают в лесбийском романе

СМИ запестрели сообщениями о романе двух голливудских актрис Анджелины Джоли и Эван Рэйчел Вуд. Первым с подобным заявлением выступило издание Woman's Day, опубликовавшее сомнительный материал под заголовком «В раю с Эван: Новая любовь Энджи» (на английском он звучит чуть более каламбурно — «In Heaven With Evan: Ange's New Lady Love»). В сопровождающей статье автор цитирует инсайдера, по словам которого «Анджелина совершенно без ума от Эван. Несмотря на то, что она намерена хранить эти отношения в секрете как можно дольше, она сообщила друзьям, что покончила с мужчинами и сейчас она впервые за долгое время чувствует себя счастливой».

Реклама

Предполагаемый информатор сообщил, что между звездами «пробежала искра» еще во время первой встречи в Гильдии киноактеров десять лет назад, когда Джоли была с Брэдом Питтом, Вуд была подругой экстравагантного музыканта Мэрилина Мэнсона.

«Энджи всегда считала Эван невероятно привлекательной, и говорила о взаимном притяжении, когда они болтали за кулисами церемонии, но в то время у них были партнеры, — сказал анонимный информатор. — Между ними образовалась электрическая химия. Брэд даже шутил о том, что чувствовал себя брошенным после того, как Энджи предпочла ему общество Эван».

Далее инсайдер сообщил, что Джоли и Вуд воссоединились в «штаб-квартире Диснея» несколько месяцев назад, когда они работали над озвучкой для своих новых фильмов «Малефисента: Владычица тьмы» и «Холодное сердце 2».

«Эван считает, что их роман случился очень своевременно. По ее словам, Эндж является одним из самых страстных и вдохновляющих людей, которых она когда-либо встречала», — утверждает издание.

Далее источник заверил, что Джоли призналась Вуд в том, что она «по уши влюблена и хочет жить с ней». Кроме того, пара якобы планирует свой первый отпуск вместе с детьми и даже обсуждает совместную жизнь». Автор статьи отметил, что, проведя столько лет с мужчинами, Джоли воспринимает появление Эван в своей жизни как «знак, что пришло время снова дать шанс другим отношениям».

«Она надеется, на то что сможет наконец сможет заняться своей новой жизнью и будущим вместе с Эван, как только ее развод будет завершен», — гласит материал.

Американское издание Gossip Cop вызвалось опровергнуть столь скандальный слух. Для начала, таблоид привел пример того, что актрисы ни разу не были замечены вместе, с тех пор как позировали для папарацци за кулисами 15-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в 2009 году.

Так, по мнению авторов, если бы у двух звезд были какие-либо отношения, их бы где-нибудь, да увидели вместе. Кроме того корреспондент портала связался с источником близким к Джоли, который подтвердил, что история журнала — является «фантастически безумной выдумкой», в настоящее время актриса ни с кем не встречается, поскольку она по-прежнему сосредоточена на своих детях и карьере.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда авторов издания Woman's Day уличают во лжи с их скандальными заголовками. В прошлом месяце Gossip Cop уличил журнал в ложном утверждении о том, что Джоли завела отношения с одним из каскадеров на съемочной площадке фэнтезийного фильма киновселенной Marvel — «Вечные». В октябре они же писали о том, что Мишель Пфайффер пыталась «свести» Джоли с холостяком Джонни Деппом.

Что касается звезды сериала HBO «Мир Дикого запада», она с юмором отреагировала на истерию вокруг своего предполагаемого романа. Отметим, что днем ранее она попала в престижный музыкальный чарт «Billboard Hot 100» с саундтреком к мультипликационному фильму «Холодное сердце 2».

«Я попала в Billboard и встречаюсь с Анджелиной Джоли? Вот это день!» — написала звезда сериала Эван Рейчел Вуд.