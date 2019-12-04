«Враг России»: Познер отказался отвечать на обвинения Певцова

Познер отказался отвечать Певцову на обвинения в предательстве России

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, который назвал его «предателем» и «врагом России». Поводом для возмущения звезды «Ленкома» стали заявления журналиста против запрета абортов.

Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра «Ленком» Дмитрия Певцова, который назвал его «врагом России» и призвал уехать из страны. Об этом журналист заявил корреспонденту «Газеты.Ru».

«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?» — сказал Познер.

В пресс-службе «Ленкома» сказали, что в первые дни декабря в театре состоялась премьера последнего спектакля Марка Захарова «Капкан», поэтому у руководства не было времени на ознакомление с высказываниями актера.

«Мы только что выпустили премьеру и не обсуждали этот вопрос — репетировали с утра до ночи, поэтому ничего не прокомментировать не можем. Если бы я прочла те слова, которые позволил себе Певцов, я бы, может быть, к этому как-то бы и относилась. Еще раз повторю, что 2 и 3 декабря мы играли премьеру, были поглощены тем, что происходит непосредственно внутри театра, а не за его стенами. А с ваших слов, простите, я не могу прокомментировать эту ситуацию», — отметила пресс-секретарь «Ленкома».

Видеообращение к Познеру, которое Певцов записал в образе покойного руководителя Советского государства Иосифа Сталина, было опубликовано в Instagram 3 декабря. Поводом для критики в адрес 85-летнего телеведущего стало его высказывание в поддержку гомосексуализма и искусственного прерывания беременности, сказанное в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

«Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы все было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты — то есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения», — сказал журналист.

Он также напомнил, что учился на биологическом факультете и может судить об этих проблемах с профессиональной точки зрения. Поэтому, как биолог, он заявил, что примерно в 10% случаев люди рождаются с гомосексуальными наклонностями, и назвал это явление нормальным.

«Это не болезнь, это не разврат, это вариации нормы, вариация маленькая, но тем не менее — норма. К этому я бы еще добавил, что вообще-то, как хотят жить взрослые люди — это их дело, два взрослых человека живут как хотят: если никому не мешают тем, как они живут, то и, как говорится, на здоровье. В течение веков людей с иными сексуальными наклонностями преследовали, иногда даже убивали; во всяком случае, считалось — то, что они делают, противозаконно. Могу вам напомнить, что в Советском Союзе рассматривали гомосексуализм как уголовное преступление и людей из-за этого отправляли в лагеря и в тюрьмы. К счастью, это закончилось», — сказал Познер.

В ответ на эти высказывания Певцов заявил, что журналист имеет гражданства трех государств и не может в полной мере беспокоиться о России.

«Его отношение — это, если не ненависть, то абсолютно наплевательское отношение. И чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд. Человек не любит то место, где живет. И если это место будет вымирать — ему будет приятнее. Вот что стоит за этим заявлением. Он не русский по духу. Это — враг России, человек, который хочет, чтобы она вымерла», — сказал артист в образе Сталина со свойственной ему интонацией..

Также Певцов отметил, что если бы однополая любовь была нормой, сам Познер мог бы не появиться на свет.

«Гомосексуальные браки — это есть «наука, просвещение и прогресс». Володя, всем ясно, да ты и сам об этом много раз говорил в своих интервью, что ты не любишь эту страну, ты в ней чужой. И я так тебе скажу, как старый партийный товарищ: ты ей совсем чужой. Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей родины. Не надо здесь жить, уезжай туда. Ты уже взрослый человек, мягко говоря», — заявил актер.

Далее он прямо призвал Познера уехать во Францию, жить на Лазурном берегу и «не гадить в России». Многие подписчики Певцова поддержали его позицию в комментариях, назвав обращение к журналисту «смелым и достойным».