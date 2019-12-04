«Враг России»: Познер отказался отвечать на обвинения Певцова

Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра «Ленком» Дмитрия Певцова, который назвал его «врагом России» и призвал уехать из страны. Об этом журналист заявил корреспонденту «Газеты.Ru».

«Я не буду на эту тему вообще ни с кем разговаривать — ни с вами, ни с Певцовым. Просто не хочу. Вам этого достаточно?» — сказал Познер.

В пресс-службе «Ленкома» сказали, что в первые дни декабря в театре состоялась премьера последнего спектакля Марка Захарова «Капкан», поэтому у руководства не было времени на ознакомление с высказываниями актера.

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«Мы только что выпустили премьеру и не обсуждали этот вопрос — репетировали с утра до ночи, поэтому ничего не прокомментировать не можем. Если бы я прочла те слова, которые позволил себе Певцов, я бы, может быть, к этому как-то бы и относилась. Еще раз повторю, что 2 и 3 декабря мы играли премьеру, были поглощены тем, что происходит непосредственно внутри театра, а не за его стенами. А с ваших слов, простите, я не могу прокомментировать эту ситуацию», — отметила пресс-секретарь «Ленкома».

Видеообращение к Познеру, которое Певцов записал в образе покойного руководителя Советского государства Иосифа Сталина, было опубликовано в Instagram 3 декабря. Поводом для критики в адрес 85-летнего телеведущего стало его высказывание в поддержку гомосексуализма и искусственного прерывания беременности, сказанное в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

«Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы все было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты — то есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения», — сказал журналист.

Он также напомнил, что учился на биологическом факультете и может судить об этих проблемах с профессиональной точки зрения. Поэтому, как биолог, он заявил, что примерно в 10% случаев люди рождаются с гомосексуальными наклонностями, и назвал это явление нормальным.

«Это не болезнь, это не разврат, это вариации нормы, вариация маленькая, но тем не менее — норма. К этому я бы еще добавил, что вообще-то, как хотят жить взрослые люди — это их дело, два взрослых человека живут как хотят: если никому не мешают тем, как они живут, то и, как говорится, на здоровье. В течение веков людей с иными сексуальными наклонностями преследовали, иногда даже убивали; во всяком случае, считалось — то, что они делают, противозаконно. Могу вам напомнить, что в Советском Союзе рассматривали гомосексуализм как уголовное преступление и людей из-за этого отправляли в лагеря и в тюрьмы. К счастью, это закончилось», — сказал Познер.

В ответ на эти высказывания Певцов заявил, что журналист имеет гражданства трех государств и не может в полной мере беспокоиться о России.

«Его отношение — это, если не ненависть, то абсолютно наплевательское отношение. И чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд. Человек не любит то место, где живет. И если это место будет вымирать — ему будет приятнее. Вот что стоит за этим заявлением. Он не русский по духу. Это — враг России, человек, который хочет, чтобы она вымерла», — сказал артист в образе Сталина со свойственной ему интонацией..

Также Певцов отметил, что если бы однополая любовь была нормой, сам Познер мог бы не появиться на свет.

«Гомосексуальные браки — это есть «наука, просвещение и прогресс». Володя, всем ясно, да ты и сам об этом много раз говорил в своих интервью, что ты не любишь эту страну, ты в ней чужой. И я так тебе скажу, как старый партийный товарищ: ты ей совсем чужой. Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей родины. Не надо здесь жить, уезжай туда. Ты уже взрослый человек, мягко говоря», — заявил актер.

Далее он прямо призвал Познера уехать во Францию, жить на Лазурном берегу и «не гадить в России». Многие подписчики Певцова поддержали его позицию в комментариях, назвав обращение к журналисту «смелым и достойным».