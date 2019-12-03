«Изуродовали»: режиссер «Кошек» изменил спецэффекты

Создатели киноверсии мюзикла «Кошки» сообщили о своем решении изменить визуальные эффекты картины. Режиссер фильма Том Хупер пояснил, что эти меры были приняты после негативной реакции зрителей на оригинальный трейлер выпущенный в июле этого года. Пользователей интернета озадачил «неуместно реалистичный вид» пушистой Джуди Денч и «жутковатая» Тейлор Свифт с усами. В ответ на двухминутный ролик в сети появилось огромное количество мемов, глумливых комментариев и статей.

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По словам Хупера, автора таких популярных фильмов, как «Король говорит», «Девушка из Дании» и «Отверженные», столь взрывная реакция застала его врасплох.

«Просто я был так увлечен, что даже не осознавал насколько неоднозначно это может выглядеть, — сказал он в интервью Empire. — Это было довольно интересно. «Кошки» на несколько часов стали самой популярной темой в мире».

Совершенствование визуальных эффектов фильма продолжалось в течение четырех месяцев с момента появления трейлера. Хупер признался, что реакция зрителей оказалась очень полезна, когда дело дошло до финальных настроек.

«Мы закончили съемку только в марте, поэтому все визуальные эффекты [в трейлере] были на ранней стадии, — пояснил он. — Возможно некоторые замечания содержали признаки того, как следует продолжать развивать производство. Когда вы посмотрите готовый фильм, вы увидите изменения. Наше понимание того, как использовать технологию безусловно возросло».

Оценить проделанную работу над ошибками можно во втором трейлере «Кошек», который был выпущен на днях. Судя по ролику, внешний вид героев фильма изменился минимально, за исключением того, что была отрегулирована технология цифрового меха и актеры стали выглядеть как убедительные гуманоидные кошачьи, а не сгенерированная компьютером картинка, на которую были неловко наклеены человеческие лица. В конечном счете общая реакция на визуальные эффекты предстоящей картины также не сильно изменилась, их по прежнему считают «жуткими». Пока нет оснований полагать, что что-то изменится, когда зрители увидят законченный фильм в следующем месяце.

«Тот случай, когда лучше бы бродвейской постановке оставаться бродвейской постановкой», «Боже мой, это самое страшное, что я видел на свете», «Надо было постараться так изуродовать мюзикл. И ведь крутые актеры, но Джуди Дэнч в виде кошки — это кошмар», «Я вот не знаю что творится — это реально снимают такой фильм, или меня просто штырит от просроченного кефира?», «Все так же крипово», — пишут русскоязычные пользователи YouTube.

Издание Screen Rant приводит полные разочарования комментарии поклонников оригинальной версии мюзикла. Так, один из них подчеркнул, что в бродвейском шоу вместо визуальных эффектов использовали костюмы и косметику.

«Все деньги, которые они потратили на эти классные анимации, были пустой тратой», — написал пользователь Twitter, назвав предстоящую премьеру «многомиллионным фиаско».

Другой пользователь соцсети озвучил мнение о том, что он сам и многие его знакомые рассматривают киноверсию «Кошек» как фильм ужасов.

«Мы не сомневаемся, что кошки из трейлера уже преследуют людей в кошмарах. — написал он. — Меценаты надеялись на милое и приятное, а не на то, чем это стало».

Также приверженцы оригинального шоу назвали причину его колоссального успеха. Она заключалась в том, что «людям нравилось, как актер использовал свои костюмы, грим и талант, чтобы оживить своих персонажей». По их мнению, сгенерированные компьютером герои не способны подарить зрителю истинных эмоций. Вместе с тем поклонники убеждены, что создатели фильма отнеслись крайне неуважительно к первоисточнику, игнорируя задумку создателя оригинальной версии.

Один из пользователей соцсети вспомнил эпизод из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» 2002 года, когда Гермиона Грейнджер превратилась в кошку, выпив оборотное зелье, в которое по ошибке попал кошачий волос. Так, по его мнению, герои грядущего фильма очень похожи на неудачный магический эксперимент, однако в случае с Гермионой это выглядело «мило, трогательно и вызывало сочувствие», тогда как в «Кошках» это «пугает и вызывает отвращение».