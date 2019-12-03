Только для взрослых: DC ужесточит фильмы после «Джокера»

После того, как «Джокер»Тодда Филлипса, который первым из франшизы DC получил «взрослый» рейтинг, стал самым прибыльным в истории фильмом в своей категории (его сборы составили более $1 млрд при бюджете в $55 млн), руководство компании приняло решение увеличить число аналогичных проектов. По словам источников в медиагиганте, серьезные изменения в политике по отношению к собственному материалу произошли с приходом на пост президента DC Films Уолтера Хамады. Ему приписывают сильное «чувство сюжета» и понимание бюджетных возможностей. Его ближайшим товарищем называют председателя Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммериха. Вдвоем они работали над фильмами «Заклятие» и «Оно».

Реклама

Говоря о неудачах, которыми обернулись для DC запуск картин «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости» (в обоих фильмах режиссером выступил Зак Снайдер), эксперты неоднократно говорили о чересчур большом штате лиц, ответственных за принятие решений при бывших руководителях Джоне Берге, Джеффе Джонсе и Дайан Нельсон.

Помимо размывания полномочий, отмечалась и спешка, с которой в DC взялись за выпуск супергеройских фильмов — зачастую дата выхода фильма утверждалась еще до того, как сценарии к самим проектам были доведены до конца. Учтя эти ошибки, Эммерих установил максимальный приоритета на писательскую составляющую работы.

«Их корневой ошибкой было желание сделать слишком много и слишком быстро. Они пытались скопировать модель Marvel, но у тех на создание персонажей ушло время и годы. Нельзя начинать с большого фильма с актерским ансамблем. Это надо заслужить», — сказал аналитик портала BoxOffice.com Шон Роббинс.

Хамада и Эммерих также стали проще смотреть на вопрос «взрослых» рейтингов для супергеройских фильмов. Так, аналогичную оценку содержания фильма должен получить грядущий блокбастер «Хищные птицы», который станет спин-оффом «Отряда самоубийц» и расскажет историю Харли Квинн в исполнении Марго Робби после расставания с Джокером. Сообщается, что Warner Bros. ожидает хороших сборов от фильма, особенно после улучшения результатов тестовых показов фильма, в который включили несколько специально переснятых сцен.

По словам источников, такая же судьба ожидает и перезапуск самого «Отряда самоубийц», который, вопреки традиционным представлениям о корпоративных интересах, было доверено снимать режиссеру «Стражей галактики» киновселенной Marvel Джеймсу Ганну. Решение опробовать новую стратегию именно на этих проектах можно объяснить «генетической» связью между персонажами Джокера и Харли Квинн, а также двусмысленной репутацией Ганна. Скандал вокруг отстранения и последующего восстановления в Disney бывшего воспитанника трэш-студии Troma в 2018 году из-за неполиткорректных шуток десятилетней давности в Twitter обратил на себя внимание поклонников «Стражей галактики». На этом фоне предоставленная ему возможность снять свою версию фильма о команде супергероев, но без цензурных ограничений выглядит как попытка сделать ход в пику конкурентам.

Аналитики оценили подобную стратегию дальнейшего развития киновселенной DC как удачную, особенно после приобретения 20th Century Fox компанией Disney, которая старается держаться в стороне от «взрослых» рейтингов и вряд ли скоро решит продолжить линию неподцензурных супергеройских фильмов, начало которой положили «Логан» и «Дэдпул».

«Существует серьезный аппетит на «взрослые» супергеройские фильмы, и если Marvel не вступит в борьбу, это откроет для аудитории с такими запросами вход на территорию DC», — отметили аналитики.

Еще одним нововведением нового руководства, если верить источникам, станет отказ от концепции «один автор — один фильм». По данным СМИ, после феноменального успеха «Джокера» руководство Warner Bros. согласилось предоставить Филлипсу права на съемки еще двух фильмов с Хоакином Фениксом, чье действие будет разворачиваться в родном городе Джокера и Бэтмена.

Ранее также стало известно, что свою версию Бэтмена представит режиссер Мэтт Ривз. Главную роль в его проекте сыграет Роберт Паттинсон, помимо него в фильме также снимутся Зои Кравиц, Пол Дано и Колин Фаррелл. На данный момент неизвестно, какой рейтинг будет присвоен будущему фильму.

Таким образом, вступив вторыми в супергеройскую киногонку, руководство DC смогло учесть свои первые ошибки, сделать выводы и разработать полноценную стратегию конкуренции с Marvel. Оно отошли от копирования конкурента и перешли к оригинальным решениям, продиктованным требованиями рынка.