Драма и политика: о пропаже малайзийского «Боинга» снимут сериал

Французская телекомпания France Televisions начинает работу над мини-сериалом о таинственном исчезновении рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Организация уже заказала сценарий шоу на английском языке и объявила, что дистрибьютором проекта станет парижская видеостудия Banijay Rights. Об этом сообщает сайт TBI Vision.

Реклама

Согласно источнику, сериал с рабочим названием «Flight MH370» («Рейс MH370») будет состоять из шести эпизодов, длительность каждого из которых составит около 50 минут. В создании проекта задействованы сценаристы Жиль Баннье, Тим Лоан и Лоран Мерсье, а продюсированием занимаются Нора Мелхи со своей компанией Alef One и Надин Нор.

«Наша цель — рассказать правдивую историю через призму драмы и геополитического триллера. Лучший способ правильно показать эту ситуацию — это рассказать ее как человеческую драму и подробно разобрать реальные и придуманные версии этого трагического полета», — сказала Мелхи.

Сценарист назвала проект многообещающим, многоплановым и убедительным современным сериалом, наполненным неопределенностью и рассказывающем о величайшей загадке гражданской авиации всех времен. Также продюсер напомнила о своем сотрудничестве с Жилем Баннье при создании фильма «Туннель» и выразила уверенность в том, что он будет идеальным шоураннером нового проекта.

Основой для «Flight MH370» послужили роман Гислена Ваттрелоса, чьи жена и двое детей находились на борту злополучного рейса, и расследование журналиста Флоренса де Чанги «Исчезающий акт». В сериале ситуация с пропажей самолета будет освещаться через разные точки зрения журналистов, ученых, пилотов, политиков и других посвященных в эту проблему. По мнению руководителя отдела международных сценариев France Televisions Натали Бьянколли, предстоящая драма сможет возродить внимание общественности к неразгаданной тайне трагедии, о которой многие уже забыли.

«Это будет высококачественная драма, в которой переплетение расследований, вымыслов и реальности создает захватывающую историю. Это трагическое исчезновение потрясло всех и продолжает озадачивать международное сообщество. Разработка «Flight MH370» — это возможность для France Televisions пролить свет на тяжелое положение Гислена Ваттрелоса. Мы также рады работать с очень талантливым Жилем Баннье», — поделилась своим мнением Бьянколли.

Руководитель сценарного отдела Banijay Rights Кэролайн Торранс описала предстоящий сериал как «захватывающую и настоящую драму, которая влияла на многих жителей Европы, Азии и Америки на протяжении более пяти лет».

«Мы с нетерпением ждем возможности обсудить сериал с ведущими международными вещательными компаниями, которые заинтересованы в партнерстве при создании сценариев, имеющих действительно глобальную перспективу», — добавила Торранс.

В мини-сериале исследуется тайна загадочного исчезновения малазийского авиалайнера Boeing 777-200ER, который пропал на пути из Куала-Лумпур в Пекин 8 марта 2014 года. На борту самолета находились 239 пассажиров, включая членов экипажа, которые впоследствии были признаны погибшими в результате несчастного случая. Движущийся над Южно-Китайским морем лайнер исчез с экранов радара через 40 минут после взлета, однако по опубликованным итогам расследования выяснилось, что он находился в воздухе еще около семи часов.

По предполагаемому пути следования самолета проводилась тщательная поисково-спасательная операция, в ходе которой были обследованы акватория Южно-Китайского моря, Индийский океан у западной части Австралии и Малаккский пролив. Поиски с помощью специальных глубоководных аппаратов продолжались до 2017 года, но найти точное место катастрофы и пропавших пассажиров не удалось. Отмечается, что небольшие фрагменты самолета были обнаружены на островах Реюньон и Родригес, побережьях Мозамбика и Моссель-Бей в 4000 км от возможного места авиапроисшетвия.