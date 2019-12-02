Лучше «Игры престолов»: критики назвали преимущества «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix предоставил кинокритикам несколько первых эпизодов из сериала «Ведьмак», который появится на платформе 20 декабря. В первых рецензиях к новому шоу журналисты отметили его превосходство над «Игрой престолов» от канала HBO, передает Digital Spy. В частности, сцены сражений в «Ведьмаке» показались им более качественными и убедительными.

«На фоне боевых сцен из «Ведьмака» сражения в «Игре престолов» — ужасны», — прямо заявил один из критиков.

Другой рецензент остался очень доволен сценой, в которой главный герой — ведьмак Геральт — впервые вступает в драку.

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«Первый бой, в который попадает Геральт, — прекрасно дикий. Сочетание владения мечом и знаков принадлежности к цеху ведьмаков Геральта выглядит совершенно. Я уже четыре раза пересматривал эту сцену. Вас ждет приятный сюрприз», — заинтриговал кинокритик.

Его коллега пообещал написать большую рецензию о «Ведьмаке» после премьеры, когда будет снят запрет на разглашение подробностей. А пока журналист отметил, что сюжет сериала очень хорошо продуман, логически правильно структурирован и поэтому разворачивается «приятно». Еще один рецензент назвал сериал «солидным», а также похвалил декораторов, костюмеров, специалистов по спецэффектам и хореографов боевых сцен за отличную работу.

В основу «Ведьмака» легла одноименная серия романов польского писателя Анджея Сапковского. Первая история о Геральте была опубликована 33 года назад на страницах журнала Polish Fantastyka Magazine. В преддверии выхода экранизации Сапковский дал интервью изданию Redanian Intelligence, в котором рассказал о своем впечатлении от визита на съемочную площадку «Ведьмака». Автор сюжета признался, что был тронут при виде актеров, грима, костюмов, декораций и всей съемочной команды.

По словам Сапковского, он не боится каких-либо изменений в сюжете произведения, если они будут необходимы для съемок сериала.

«Авторы экранизаций литературных произведений для других форматов имеют право на независимость и любую творческую свободу. В случае конкретно с этой, их идеи могут отличаться от моих. Даже если это так, что здесь такого? Мои книги не свод правил», — высказался автор.

Главным сценаристом сериала стала Лорен Хиссрич Шмидт, известная благодаря успешному шоу Netflix «Сорвиголова» о приключениях мстителя в маске. Она также была шоураннером сериала «Защитники», в котором объединились герои Marvel Железный кулак, Сорвиголова, Джессика Джонс и Люк Кейдж.

Как и цикл романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, на основе которого был снят сериал «Игра престолов», произведение Сапковского охватывает большой период времени и является эпосом. Поэтому критики выразили сомнение по поводу возможности воплощения этого произведения в сериале.

Ранее Шмидт объявила, что экранизированы будут только первые два тома цикла — «Последнее желание» и «Меч Предназначения». Однако фанаты заметили, что именно эти книги не связаны цельным сюжетом и больше похожи на сборники отдельных рассказов о приключениях главного героя. Поэтому поклонники саги считают, что только в третьей части серии история начинает приобретать интересные очертания.

Минувшим летом Netflix представил первый тизер «Ведьмака», а затем на итальянском фестивале Lucca Comics and Games был показан его полноценный трейлер. После просмотра промо-роликов многие зрители посчитали, что сериал должен получиться не хуже «Игры престолов», отметив внешнюю схожесть персонажей шоу. Другие же выразили мнение, что «Ведьмак» представит собой «дешевую версию» главного хита HBO.

Увидев трейлеры, некоторые поклонники саги в очередной раз раскритиковали создателей сериала за подбор актеров, возмутившись неудачным утверждением Генри Кавилла на роль Геральта. По их мнению, артист больше напоминает вампира из саги «Сумерки», чем знаменитого охотника на монстров. Но, в целом, большинство зрителей остались довольны общей атмосферой вымышленного мира и похвалили создателей за визуальную составляющую шоу.