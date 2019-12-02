Опять Серебряков: в Лондоне наградили русские фильмы

Картина «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева была признана лучшим фильмом недели российского кино в Великобритании. Драма выиграла статуэтку премии «Золотой единорог», которая присуждается отечественным кинематографистам в Лондоне с 2016 года.

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Драма «Ван Гоги» — первая за 20 лет режиссерская работа сценариста «Ассы» Ливнева. Лента рассказывает об отце и сыне, которые долгие годы жили на разных концах света, но после того как у отца обнаруживается смертельная болезнь, они пытаются наладить отношения друг с другом. Роль 52-летнего художника Марка исполнил Алексей Серебряков, а больного отца сыграл легендарный польский актер Даниэль Ольбрыхский. Последний также получил награду за лучшую мужскую роль.

Лучшей актрисой была названа Анна Михалкова, сыгравшая врача-гинеколога Машу в комедии «Давай разведемся».

По сюжету главная героиня пытается отбить мужа у спортивной красотки, используя в том числе потусторонние силы. Для Анны Пармас, завоевавшей широкую популярность как постановщица клипов группы «Ленинград» («Экспонат» и «В Питере — пить»), это первая полнометражная работа. В картине также сыграли Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие. В июне этого года «Давай разведемся» получил приз зрительских симпатий «Кинотавра».

Лауреатом в номинации «Восходящий талант» стала актриса Алена Михайлова за роль в ленте «Люби их всех» Марии Агранович.

Сразу в двух номинациях — «Лучший дебют» и «Лучший сценарий» — одержал победу фильм «Юморист» Михаила Идова. Сценарий к картине вместе с режиссером написала его жена Лили Идова («Лето» Кирилла Серебренникова). В центре сюжета — история о вымышленном советском комике Борисе Аркадьеве (Алексей Агранович), который вынужден жить и творить в условиях жесткой цензуры.

Фильм трехкратной обладательницы «ТЭФИ» Веры Кричевской «Дело Собчака», рассказывающий о первом мэре Санкт-Петербурга, удостоился награды как лучший документальный фильм. В свою очередь картина «Буратино» Александра Слободяника была отмечена как лучший документальный фильм о России. Продюсерами проекта выступили жена режиссера — актриса Мария Машкова и ее отец Владимир Машков. Подробности сюжета неизвестны, также нет информации о прокате «Буратино» в России.

Лучшим иностранным фильмом с российской тематикой стала картина «Гив ми либерти» («Give Me Liberty») режиссера Кирилла Михановского, эмигрировавшего из России в США.

Впервые комедийный фильм был показан на Каннском кинофестивале в секции «Двухнедельник режиссеров». Лента представляет собой однодневный роуд-муви, который рассказывает о трех поколениях русской эмиграции, мелких аферистах и обаятельных маргиналах, оказавшихся в одном микроавтобусе по дороге на поминки. Помимо Лорен Спенсер, Криса Галуста и Дороти Рейнольдс в фильме сыграли несколько русских актеров — Максим Стоянов, Дарья Екамасова и Зоя Махлина.

Что касается короткометражных работ, то заветную статуэтку завоевал режиссер Антон Мамыкин за фильм «Белым по черному», в котором шахтер признается своей жене в измене, и после этого в его жизни начинают происходить загадочные вещи. Мультфильм «Снежная королева. Зазеркалье» Алексея Цицилина одержал победу в соответствующей категории. В специальной номинации «Лучший экологический фильм» награды была удостоена лента «Отец Байкал» постановщицы Марины-Марии Мельник.

Премия «Золотой единорог» стала кульминацией Недели русского кино (Russian Film Week) в Великобритании. По данным организаторов, на конкурс было подано 334 заявки, в итоге отобрали 24 номинанта.

В прошлом году лучшим фильмом был назван «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. Главные роли в нем сыграли Александр Серебряков, Евгений Ткачук и Алина Насибуллина. Картина, снятая в жанре роуд-муви, была также отмечена статуэткой за «лучший сценарий», а Ткачук удостоился награды как лучший актер.