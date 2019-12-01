«Есть такой диагноз»: Анна Семенович рассказала о болезни

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что страдает от медицинской патологии, при которой молочные железы разрастаются до огромных размеров. Об этом певица рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма», — поделилась Семенович.

О своей патологии 39-летняя артистка узнала пять лет назад, когда из-за гормонального сбоя и стресса она набрала вес и не смогла вернуть свою грудь в изначальную форму. Певица также отметила, что данная особенность организма передается генетическим путем.

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«Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз», — уточнила Семенович. По словам исполнительницы, из-за гигантомастии ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.

Также Семенович рассказала Кудрявцевой о начале своей карьеры в шоу-бизнесе. С трех до 20 лет знаменитость всерьез занималась фигурным катанием (ее партнером в свое время был Роман Костомаров — будущий олимпийский чемпион) и даже стала мастером спорта международного класса, однако из-за травмы мениска ей пришлось покинуть лед. После операции спортсменка решила отказаться от предложения о работе в балете Игоря Бобрина, Натальи Бестемьяновой и Татьяны Тарасовой.

С 18 до 23 лет у звезды был роман с продюсером Даниилом Мишиным, однако выходить замуж она не хотела. На протяжении длительного времени мужчина оплачивал проживание Семенович в США, где она тренировалась как фигуристка — несмотря на то что спортсменам полагалось жилье, он хотел для своей девушки более комфортных условий и потратил на них $38 тыс.

Когда спортсменка травмировала ногу и была вынуждена оставить фигурное катание, Мишин создал для нее сначала группу «Латекс», а потом — «Ангелы Чарли». Артистка призналась, что после окончания спортивной карьеры ей хотелось многое попробовать, не связывая себя узами брака.

«До 21 года я себе отказывала во всем. Даня был постарше меня, ему было уже лет 26, он многое видел, всю жизнь проработал в шоу-бизнесе, уже нагулялся, ему хотелось семьи, спокойствия. А меня понесло! Я хотела есть, поправилась сразу на 15 кг, я хотела пробовать алкоголь, петь в караоке, ходить по дискотекам. До 21 года я ни разу на дискотеке не была! Я мечтала о карьере певицы, постоянно занималась вокалом. И он, что говорить, не выдержал этого», — поделилась Семенович.

Она оговорилась, что сейчас бы ни за что не отпустила такого мужчину, но в том возрасте у нее были другие приоритеты. Начав со спортивной журналистики, Семенович сместила свои интересы в сторону шоу-бизнеса и, по счастливому стечению обстоятельств, взяла интервью у группы «Блестящие». Во время беседы продюсеры заметили харизматичную девушку и пригласили ее присоединиться к популярному коллективу.

В ходе передачи Семенович раскрыла еще один секрет: ей постоянно поступают непристойные предложения от состоятельных мужчин. Один из подобных случаев произошел совсем недавно, когда на личный номер звезды поступил звонок от якобы знакомой девушки.

По словам Семенович, собеседница утверждала, что познакомилась с ней на одной из вечеринок. Знаменитость не смогла это вспомнить, но девушка продолжала обращаться к ней на «ты» и внезапно предложила встретиться с миллиардером за 3 млн рублей.

«С такими предложениями мне больше не звоните. Я не девушка по вызову, себя ценю и уважаю. Слава Богу, в личной жизни у меня тоже все хорошо, ни с кем знакомиться я не собираюсь», — сказала певица и бросила трубку.

Несмотря на нежелание Семенович обсуждать эту тему, девушка настойчиво продолжала писать ей сообщения. «Тебе три ляма лишние? Он может до пяти поднять», — процитировала собеседницу артистка и заявила, что после этих слов заблокировала ее номер.