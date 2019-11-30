«Не знают, сколько будет дважды два»: Пригожин о звездах шоу-бизнеса

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что среди представителей шоу-бизнеса есть те, кто «даже не знает, сколько будет дважды два». Таким образом он прокомментировал высказывание Вячеслава Добрынина, который назвал российских звезд «тупыми».

«Эти люди не имеют ничего общего с музыкой. Существует подмена понятий. С годами изменилось понимание того, кто такой музыкант.

Есть люди, которые могут называться настоящими артистами, а есть много шлака, которые просто сконструировали для себя определенную музыку и выступают. Я правда не знаю, в какой они пропорции», — поделился Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

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По мнению Пригожина, с годами профессия музыканта начала восприниматься по-другому.

«Понимаете, раньше нельзя было просто взять и полезть на сцену, а сейчас этим занимаются все, даже те, кому слон на ухо наступил, — посетовал муж певицы Валерии. — Все хотят легкой добычи. Как говорится, все хотят съесть рыбку, но никто не хочет удочку. Среди молодежи многих таких людей. Профессия музыканта девальвировалась. Так устроен мир. Кто-то думает: «а запишу-ка я песню», но никто не хочет трудиться, особенно молодежь».

Пригожин заметил, что раньше наличие образования у музыканта было необходимостью.

«Для того чтобы стать народной артисткой России, певица Валерия окончила музыкальную школу, а затем институт. Она много работала, чтобы заслужить внимание и любовь своего зрителя. Все [артисты] получали знания и образование. Например, Алла Пугачева. Сейчас рэпер даже нот может не знать», — продолжил он.

В то же время продюсер отметил, что среди рэперов тоже есть настоящие музыканты: «Вот Джей Зи, Дрейк — музыканты. А у нас люди, которые не знают нот, становятся звездами».

В заключение Пригожин пояснил, что раньше артисты собирались в первую очередь для того, чтобы «получать удовольствие от музыки».

«Сейчас артисты хотят получить от музыки Лего. И вот у того, у кого этого Лего больше, тот — настоящий музыкант. Легкие слушатели — легкая музыка», — подытожил он.

Ранее Вячеслав Добрынин раскритиковал российских звезд во время разговора с журналистами после выступления на «Дискотеке 80-х», передает сайт kp.ru. Он подчеркнул, что, в отличие от коллег по цеху, закончил Московский государственный университет, а потом поступил в аспирантуру.

«В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне», — заявил Добрынин, отказавшись при этом называть конкретные имена.

Певец также упомянул Сергея Шнурова, который, по его мнению, «большой специалист» по части матерных стихов. «Писает с первого ряда на зрителей, замечательный во всех отношениях человек», — добавил он.

В последнее время 73-летний артист практически не выходит на сцену — в прошлом году он получил травму головы, в результате которой оказался в прединсультном состоянии. Певец подчеркнул, что устал от интервью, поскольку, по его словам, журналисты каждый раз спрашивают у него одно и то же.

«Да я болел, как все люди болеют, ничего особенного, — пояснил Добрынин. — Я давно уже устал давать интервью, я не просто не люблю это — я это ненавижу! Говорить одно и то же для культурного человека, а мое образование предполагает, что я культурный человек, в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, очень утомительно. Они говорят то, что им нужно сказать, а я — то, что хочу. Но то, что я хочу сказать, иногда бывает нецензурным».

Вячеслав Добрынин закончил МГУ по специальности «история искусств». В 1970 году состоялся его дебют в качестве композитора. Он сотрудничал с популярными ВИА «Веселые ребята» и «Лейся, песня». В 1975 году певец написал хит «Прощай», который стал популярным на всю страну. В конце 80-х он выступил с всесоюзными хитами «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану». Добрынин получил звание народного артиста России в 1996 году. Он также является лауреатом премии «Золотой граммофон».