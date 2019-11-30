«Ведьмак», «Миссис Мейзел» и еще 8 сериалов декабря

С 4 декабря на History / с 6 декабря в «Амедиатеке»
Исторический экшн Майкла Херста подходит к концу: шестой сезон станет для «Викингов» финальным (впрочем, Netflix уже анонсировал спин-офф «Вальхалла», действие которого развернется на век позже оригинала). Заключительные 20 эпизодов будут посвящены приключениям сыновей Рагнара Лодброка на Руси. К актерскому составу присоединился Данила Козловский, сыгравший Вещего Олега (что особенно любопытно на фоне его роли Владимира Святославича в отечественном «Викинге»).
С 5 декабря на Netflix
Звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер вновь оказывается среди кровопийц, но на этот раз играет за другую сборную. В центре сюжета — ученый Лютер Суонн (Сомерхолдер) и его друг Майкл (Эдриан Холмс), которого вспышка неизвестного вируса превращает в вампира. Из-за этого они оказываются по разные стороны баррикад в намечающейся войне между людьми и вурдалаками.
С 6 декабря на Apple TV+
Один из самых интригующих проектов Apple TV+. Главная героиня «По правде говоря» — журналистка и подкастерша Поппи Парнелл, которая в свое время помогла посадить за решетку убийцу — Уоррена Кейва. Однако 18 лет спустя всплывают новые факты, и женщина начинает сомневаться в своей правоте. Журналистку и осужденного сыграли Октавия Спенсер («Оскар» за «Прислугу») и звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол.
С 6 декабря на Hulu
Отвязный гипернуар про девушку, которая мстит брату и его банде головорезов за то, что они пытались ее убить. В главной роли — Эбигейл Спенсер, известная по второму сезону «Настоящего детектива». Среди исполнительных продюсеров — Уоррен Литтлфилд, экс-глава NBC, под чьим руководством на канале вышли «Друзья», «Принц из Беверли-Хиллз», «Сайнфелд», «Закон и порядок», «Уилл и Грейс» и «Западное крыло»; позже он приложил руку к сериалам «Фарго» и «Рассказ служанки».
С 6 декабря на Amazon Prime Video
Возвращение самого смешного сериала современности — про американскую еврейку Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахэн), которая на фоне разлада с мужем решает отказаться от роли домохозяйки и заняться стендап-комедией. В третьем сезоне героиня отправляется в свой первый большой тур.
С 8 декабря на Showtime / с 9 декабря в «Амедиатеке» Тейлор — 45-летняя лесбиянка с неконвенциональной внешностью, разочарованная и уставшая от жизни. Однако темная полоса подходит к концу, когда у нее появляется новый партнер — трансгендерный юноша Крис (Тео Джермейн из «Политика» Райана Мерфи). Одной из создательниц шоу, а также сценаристкой и исполнительницей главной роли стала Эбби Макэнани, старожил импровизационной комедии. Вместе с ней над сценарием работала постановщица «Матрицы» Лили Вачовски.
С 8 декабря на Showtime / с 9 декабря в «Амедиатеке»
Ребут-продолжение культового квир-сериала Айлин Чайкен «Секс в другом городе», который был одним из первых телепроектов про гомосексуальных людей. В сиквеле вернутся некоторые ключевые героини из оригинала — Бетт Портер (Дженнифер Билз), Шейн Маккатчен (Кэтрин Моннинг) и Элис Писецки (Лейша Хейли). На смену Западному Голливуду придет другой район Лос-Анджелеса — Сильвер-Лэйк.
С 19 декабря на BBC One и FX
Интерпретация знаменитой сказки Чарльза Диккенса в исполнении автора «Острых козырьков» и «Видеть» Стивена Найта и продюсера Ридли Скотта. Скруджа играет Гай Пирс, Духа нынешних Святок — Энди Серкис, Духа будущих Святок — Джейсон Флеминг, бывшего компаньона Скруджа — Стивен Грэм. Без любимца Найта — Тома Харди тоже, разумеется, не обошлось. Всего будет три серии.
С 20 декабря на Netflix
Один из самых ожидаемых сериалов года, потенциальный наследник «Игры престолов» на позиции главного фэнтези-сериала современности, снятый по мотивам книжной саги Анджея Сапковского. В отличие от известной трилогии игр, которая выступала продолжением оригинала, «Ведьмак» от Netflix адаптирует именно цикл польского писателя. В главной роли — «Супермен» Генри Кавилл. Шоураннером проекта стала Лорен Хиссрич, делавшая хороший сериал «Сорвиголова» и плохой сериал «Академия «Амбрелла».
С 26 декабря на Netflix
Продолжение забавной и жуткой истории про сталкера, незаметно берущего контроль над жизнью девушки, которой он одержим, — своеобразная реинкарнация сериала «Декстер», только с авторским почерком продюсера «Ривердейла» и новой «Сабрины» Грега Берланти.