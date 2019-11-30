«Обидно»: Светлаков рассказал о цензуре в КВН

В ходе интервью с Сергеем Светлаковым ведущий Первого канала Иван Ургант обратил внимание на то, что текущий сезон стал для того «возвращением к истокам», и напомнил об игре КВН, в которой юморист принимал участие в составе команды «Уральские пельмени».

«Я не мог действительно отказать себе в удовольствии. Ребята меня пригласили. Говорят: «Давайте все вместе соберемся». Все вместе уже сейчас не получается. Поэтому собрались все, кто мог, у кого была виза в Урал. Там сейчас по визам», — пошутил Светлаков.

По словам юмориста, после приезда последовала неделя бессонных ночей в рамках подготовки к игре.

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«Дописывание сценария, какие-то там вырезания, какие-то номера», — сказал он.

Светлаков отметил, что игра понравилась ему по настроению.

«Ты же сделал все то, чего ты не делал тогда в КВН! Ты же оторвал ногу Маслякову!» — описал один из номеров игры Ургант.

После этого ведущий поинтересовался, легко ли было согласовывать такую шутку с Масляковым:

«Как он легко откликнулся, когда я пришел и сказал: «Александр Васильевич, давайте я вам ногу оторву?» В тексте это выглядит ужасно, — признал Светлаков. — А на репетиции я говорю: «Александр Васильевич, мы вам сейчас покажем, вы уж строго не судите».

Светлаков также раскрыл «маленький секрет» и рассказал, что в поездках Маслякова на игры, которые проходят в других городах, когда его не сопровождает его жена, «больше проходит шуток».

«Светлана Анатольевна она больше ценз такой. Она ему на ушко говорит: «Это вот может быть что-то не то, здесь какое-то дурновкусие пошло». Она всегда больше редактирует. «Саша, ну что тебе ногу оторвали? Ну это разве хорошо? На Первом канале ногу оторвали. Ну что это?» — спародировал он реакцию жены Маслякова.

После этого, отвечая на вопрос ведущего, почему «Уральские пельмени» не заняли на игре первое место, юморист назвал такой итог результатом «Соломонова решения», имея в виду одного из постоянных членов жюри КВН Юлия Гусмана.

Когда Ургант собирался сменить тему, Светлаков прервал его и заявил, что хотел бы «вернуться к Юлию Соломоновичу».

«Мне обидно, что в эфир не попала шутка с Юлием Соломоновичем. Она была на разминке. Он сказал: «Что нужно мне, Гусману, чтобы открыть Instagram?» Я сказал, что для начала нужно зарегистрироваться, начал что-то шутить. Он сказал: «Это не смешно», и после этого — плохие оценки», — поведал он.

То, что произошло после, Светлаков назвал «редким случаем, когда в КВН появляется интерактив».

«Вот только в разминке произошло, и мы в образе Славика и Димона (персонажи передачи «Наша Russia», — прим. «Газета.Ru») выходим в студию, и я подхожу к столику Юлия Соломоновича и говорю: «Короче, че там у нас с этим, с Instagram? Че это у нас это, как его, того?» Он на меня такой безумный смотрит, я говорю: «Все! Отписка! Соломонович, отписка!» — пересказал Светлаков вырезанную из эфира шутку.

Затем в ходе номера он обратился к зрителям с шуточной «информацией для зала», в которой назвал отель и номер, в котором якобы проживал Гусман.

«Хорошего уральского вечера вам!» — закончил он.

Ургант поинтересовался у своего гостя, считает ли тот, что если шутку вырезают из эфира одной передачи Первого канала, то ее можно пересказывать в эфире другой передачи того же канала.

«Я думаю, что да! У меня это второй заход», — ответил Светлаков.

В итоге они оба передали привет Юлию Гусману.

«Здорово, если встык к этой истории мы еще и видео прикрепим!» — продолжил шутить Светлаков, сопротивляясь слабым попыткам Урганта помешать ему.

Тем не менее Светлаков отдал должное руководству Первого канала за то, что вырезанные фрагменты из КВН были опубликованы в YouTube. Ургант также поинтересовался, почему юморист постоянно называет Гусмана по отчеству, не употребляя имени, на что тот ответил, что также обращается и к Маслякову, так как «люди-то взрослые».

Позднее слова Светлакова прокомментировал изданию «Подъем» сам Гусман, который объяснил непопадание этого фрагмента в эфир тем, что его сочли несмешным редакторы программы.

«Честно говоря, я не понял совершенно, о чем идет речь. Вполне возможно, что у «Уральских пельменей» это считается шуткой, но я шутку там не заметил. Я в своей жизни не вырезал ни одной шутки, хотя слышал их много за последние 60 лет. Шутки вырезают только ублюдки, это бред какой-то», — сказал Гусман.

Вместе с этим он отметил, что сам не стал бы ничего вырезать, хотя и не считает эту шутку смешной.