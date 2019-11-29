«Большая мотивация»: Пугачева пообещала выступить в 80 лет

Народная артистка СССР Алла Пугачева призналась, что решила записать киноверсию юбилейного концерта, в первую очередь, для своих шестилетних детей Гарри и Лизы. Об этом она рассказала в преддверии выхода ленты «Алла Пугачева. Тот самый концерт» в интервью Первому каналу.

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«В 60 лет я сказала, что прекращаю концертную деятельность — а я человек слова. И правильно, в принципе. Могла бы и в юбилей ничего не делать. Но у меня была мотивация: я хотела сделать из этого концерта кино, чтобы оно осталось у моих маленьких детей. Для меня было важно, чтобы они увидели меня на сцене такой же, какой видят в жизни», — объяснила Примадонна.

Она рассказала, что идею трансляции концерта в кино она почерпнула у мэтров западной сцены, и привела в пример колумбийскую певицу Шакиру. Себя она назвала «пионером в этом деле» из-за привычки выступать перед зрителями вживую.

«Моя сильная сторона актерская — это когда я стою непосредственно перед зрителем и пою. Если вы заметили, у меня никогда не работают экраны, потому что я считаю, что это очень меняет картину. Я пою в каком-то смысле жизнь, предположим — а у меня рассматривают помаду, что у меня надето на шее», — объяснила Пугачева, подчеркнув важность обмена энергией с публикой.

Артистка отметила, что во время монтажа она приостанавливала специалистов и просила сделать фильм менее динамичным и не злоупотреблять «молодежными приемами». По словам певицы, она хотела, чтобы киноверсия концерта была направлена на зрителей ее поколения.

«Молодежь приходит и делает открытие: что за бабка такая, поющая столько лет?» — сказала звезда.

Когда ведущий отметил, что молодые люди приходили на спецпоказ фильма с цветами, Примадонна предположила, что они что-то перепутали.

«Меня это, конечно, удивило — я сначала подумала, что они что-то перепутали и подумали, что мой концерт будет в кинотеатре. Нет — оказалось, они настолько меня любят и уважают. Это меня держало на плаву всю жизнь — любовь зрителей, народа. Что они пришли на этот киноконцерт с цветами — и потом кладут на сцену, как полагается просто в концертном зале», — восхитилась артистка.

Знаменитость призналась, что не скучает по частому общению с поклонниками, потому что наслаждается семейной жизнью, которой ей не хватало во время гастрольной деятельности.

«При всей любви к зрителям, к концертам, к песням новым и к композиторам, которые мне написали эти замечательные песни, я за это заплатила очень дорогую цену. У меня никогда не было нормальной семьи — я, конечно, понимала, что я своим детям что-то даю, им зарабатываю, люблю, но у меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах.

То есть, какая-то семейная жизнь, радость вообще другая. Теперь я счастлива безмерно, что у меня так сложилось — прекрасная семья, дети, муж — и когда так скучать?» — поделилась Примадонна.

Тем не менее, она заявила, что очень ценит любовь своих поклонников и хранит ее в своем сердце «как в сейфе».

«И честно скажу, если вдруг какое-то сомнение или поволока грусти — бывает в моем возрасте — я просто открываю этот сейф, вспоминаю эту любовь и живу дальше. Потому что то, что сделали для меня зрители, какую отдачу они сделали и то, что я действительно знаю, что такое настоящий успех — это дорогого стоит», — сказала Пугачева.

Также артистка объяснила, почему на ее юбилейном концерте прозвучали только четыре известные песни.

«Я подбирала песни из тех, что присылают, только те, которые соответствуют моему нынешнему дню и мировоззрению, той проблематике, которая меня волнует (хотя меня сейчас мало что волнует), но вот это меня хватало за душу, — объяснила исполнительница, — И я сложила этот концерт из каких-то частей, будто я разговаривала с нами по душам.

«Меня всю жизнь учили, что сплетничать, хвастаться и выпячивать свое счастье — это не хорошо. Но я вижу, что это, все-таки, время Instagram. Но своей отношение я могу выразить в песнях. Я бы назвала этот концерт еще «А напоследок я скажу», но это известная песня другой певицы», — отметила звезда.

По словам Пугачевой, она хотела попросить организаторов снять концерт на видео без зрителей, но все билеты были раскуплены в кратчайшие сроки. В заключение звезда пообещала в 80 лет сделать выступление исключительно из старых песен.

«Но у нас ведь есть еще один юбилей — 80 лет, а это большая мотивация, чтобы дольше жить, дальше жить, за здоровьем следить. В 80 лет я сделаю концерт только из старых и любимых песен — если сама не смогу петь, пусть поет зал», — посмеялась знаменитость и пожелала зрителям жить радостно, никому не завидовать, не раздражаться из-за злобы и следить за своим здоровьем.

По просьбе ведущего она рассказала о ее с Максимом Галкиным детях. Звезда отметила усидчивость, сообразительность и любознательность своих наследников и рассказала, что принципиально не покупает им смартфоны, чтобы дети получали информацию только из семьи.