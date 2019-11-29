Убийца «Игры престолов»: каким будет сериал «Властелин колец»

Премьера долгожданного сериала «Властелин колец» выйдет в эфир в 2021 году, однако официальная дата премьеры пока не известна, пишет The Hollywood Reporter.

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Гигант розничной торговли и стриминговый сервис Amazon уже более двух лет готовит почву для создания столь многообещающего сериала с уже готовой армией поклонников, принимая во внимание, сколь велика в этом деле ответственность и риски. В ноябре 2017 года компания приобрела права на экранизацию «Властелина колец» за $250 млн. Учитывая такие факторы, как бюджеты, кастинги и визуальные эффекты, цена проекта может составить $1 млрд. Таким образом, он может станет самым дорогим в истории сериалом.

«Это самая сложная сделка, которую я когда-либо видел, но ее условия были согласованы относительно быстро, таким образом, чтобы все участники оказались довольны. Это было тяжело, но все относились друг к другу с уважением и фактически стали одной командой, когда контракт был подписан», — сказал юрист Мэтта Гэлсор, представитель Tolkien Estate and Trust.

По словам Гэлсора, он очень доволен тем, что Amazon, «который тесно связан с литературой уже долгие годы, примется за новый сериал по «Властелину колец», выразив уверенность в том, что команда компании имеет «много прекрасных идей, готовых для воплощения на экране».

Согласно сведениям инсайдеров, создатели шоу рассчитывают снять не менее пяти сезонов. Телевизионная адаптация мира Средиземья будет включать в себя новые сюжетные линии, предшествующие событиям романа Дж. Р. Р. Толкина «Братство Кольца».

Новые истории на основе неизвестных оригинальных записей Толкина создаст впечатляющая команда сценаристов, среди которых Дженнифер Хатчисон («Во все тяжкие»), Джейсон Кэхилл («Клан Сопрано») и Джастин Добл («Очень странные дела»). Продюсировать шоу будут Линдси Вебер («Кловерфилд, 10»), Брюс Ричмонд («Игра престолов»), Джин Келли («Подпольная империя») и бывший глава отдела сценаристов в Amazon Шэрон Таль Игуадо.

По сведениям американских СМИ, британский актер Уилл Полтер («Выживший», «Черное зеркало: Брандашмыг») сыграет молодого героя по имени Белдор. Другой англичанин Джозеф Моул («Игра престолов») сыграет Орена, главного злодея шоу. Малоизвестная российскому зрителю австралийская актриса Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы», «Скины») предположительно станет главной героиней телеверсии «Властелина Колец». Однако официального подтверждения этих сведений в Amazon не давали.

В качестве шоураннеров проекта выступят Дж. Д. Пэйн и Патрик Маккей («Звездный путь 4»). Хуан Антонио Байона («Мир юрского периода: падшее королевство») станет режиссером первых двух серий и будет исполнительным продюсером вместе со своим партнером-продюсером Беленом Атьенцей.

Что касается режиссера культовой кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона, то новозеландец не подписался на проект Amazon. По состоянию на июнь 2018 года, известно, что компания вела переговоры со знаменитым постановщиком о степени его возможной вовлеченности в работу над шоу.

«Мы пока не пришли к консенсусу в этом вопросе. Он [Питер Джексон] может сказать, что он в деле, а может — нет. Мы все еще очень много беседуем», — сказал представитель стримингового сервиса.

На настоящий момент известно, что предварительное производство началось в сентябре текущего года в Новой Зеландии. Ожидается, что они пройдут сразу на трех площадках, расположенных на Северном острове. Также не исключено, что для съемок будут использоваться те же места и декорации, в которых создавалась трилогия Питера Джексона.

Согласно сведениям New Zealand Herald, помимо Новой Зеландии за право стать местом съемок сериала боролась Шотландия.

«Производство «Властелина колец» станет новым толчком для развития новозеландской киноиндустрии — появятся новые рабочие места и привлекутся значительные инвестиции в отрасль», — заявил экс-министр транспорта Новой Зеландии Фил Твайфорд во время встречи с журналистами в Веллингтоне.