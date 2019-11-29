Уволили со скандалом: звезду «Друзей» убрали из шоу

В США разразился скандал вокруг ухода из жюри шоу «America's Got Talent» актрисы Габриэль Юнион и танцовщицы Джулианны Хаф. Впервые информация о том, что артистки покинут проект после 14-го сезона, появилась еще на минувшей неделе — и поначалу о причинах их расставания с конкурсом талантов не сообщалось. Однако позднее Variety раскрыл некоторые подробности произошедшего, который возмутили общественность.

Согласно источнику, на съемках шоу царила «токсичная атмосфера».

В частности, однажды в студии прозвучала шутка, которая могла оскорбить многих членов команды «America's Got Talent» азиатского происхождения, — построена она была на том, что в некоторых азиатских странах употребляют в пищу собачье мясо. Юнион, которая была разочарована «стереотипным взглядом на азиатскую культуру», впоследствии призывала продюсеров сообщить об инциденте в отдел кадров телеканала NBC, транслирующего проект, однако каких-либо серьезных мер в связи с произошедшим принято не было (хотя в эфир шутка не попала).

Реклама

Кроме того, как отмечал Variety, создатели «America's Got Talent» нередко критиковали Юнион и Хаф за внешний вид. Так, например, танцовщица якобы постоянно получала замечания относительно укладки волос, макияжа и одежды, тогда как прически Юнион и вовсе иногда характеризовали как «излишне черные». Наконец, заключительный эпизод, выведший Габриэль из себя, был связан с одним из конкурсантов проекта. В своем номере участник, белый мужчина, пародировал многих известных певцов, быстро меняя костюмы — и когда дело дошло до образа Бейонсе, «его руки оказались черными, что подразумевало характерный акцент» на цвете кожи.

Вскоре после публикации данного материала за Юнион вступились многие американские знаменитости. Среди прочих ее поддержал и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд, супруг актрисы. В своем твиттере спортсмен подчеркнул, что многие его знакомые смотрели последний сезон «America's Got Talent» именно из-за Юнион.

«Мужчины лгут, женщины лгут, а цифры — нет. Многие говорят мне, что моя жена — главная причина, по которой они начали смотреть шоу, что им нравились ее проницательность, а также искренность, — подчеркнул легендарный баскетболист. — И когда я узнал, что мою жену уволили, первый вопрос в моей голове был — почему? Я все еще жду хорошего ответа на этот вопрос. Но если вы когда-то слышали о Габриэль Юнион, то знаете, что она является заступницей нашего сообщества и культуры».

По словам Уэйда, он невероятно гордится своей супругой, отстаивавшей в качестве члена жюри конкурса талантов те понятия, которые считает правильными.

Поддержала Юнион и звезда «Анатомии страсти» Эллен Помпео: «Рабочая культура будет оставаться токсичной, пока все женщины не достигнут единства и солидарности. Я выражаю свою солидарность Юнион в том, что она говорит о несправедливости. Для этого требуется мужество».

Актриса Дебра Мессинг, известная по роли в ситкоме NBC «Уилл и Грейс» в свою очередь назвала данное поведение вещателя «отвратительным». «Это отвратительное поведение сети, которая была моим профессиональным домом на протяжении десятилетий, — заявила она. — Женщинам становится трудно, когда их настойчивое стремление к уважительной и профессиональной рабочей среде игнорируется».

Наконец, не оставила скандал без внимания и певица Ариана Гранде. «NBC, будь лучше. Габриэль, мы с тобой!» — призвала она.

Сама Юнион позднее поблагодарила коллег за поддержку, признавшись, что их слова помогли ей почувствовать себя лучше. «Так много слез, так много благодарности». Спасибо», — написала она в твиттере.

Габриэль Юнион, которой в минувшем октябре исполнилось 47 лет, известна по фильмам «Плохие парни 2», «Кадиллак Рекордс», «Творение Господне», «Нео Нед», сериальному спин-оффу «Плохих парней» («Лучшие в Лос-Анджелесе»), а также легендарному ситкому «Друзья», где она исполнила роль Кристен Лэнг, девушки Джоуи и Росса.