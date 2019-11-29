Никита Бесогон: зачем Михалков судится с Роспатентом

Компания режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон» обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП), чтобы зарегистрировать товарный знак с образом святого Никиты Бесогона. Согласно документам, опубликованным на сайте инстанции, народный артист России пытается оспорить решение Роспатента, который в апреле этого года отказал в регистрации знака.

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С 2014 года Михалков вел авторскую программу «БесогонТВ» на телеканале «Россия 24», а затем «переехал» на YouTube. В 2016-м он хотел официально зарегистрировать свой товарный знак в виде герба, содержащего изображение раннехристианского святого.

На запрос «Газеты.Ru» Роспатент предоставил заключение по делу. Как следует из документа, знак включал в себя «стилизованное изображение человека и вымышленного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника».

Свои права на бренд компания «Бесогон» намеревалась защитить по нескольким категориям, в том числе для распространения в качестве альманахов, афиш, плакатов, рекламы, фотоснимков, а также менеджмента в сфере бизнеса, телекоммуникации и воспитания.

Заявитель утверждал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века. Отмечалось, что он не канонизирован Русской православной церковью и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века. По мнению компании Михалкова, Бесогон представляет собой «мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю», однако такой довод экспертам не показался убедительным.

Основанием для отказа стала проведенная экспертиза, согласно которой заявленное обозначение представляет собой «изображение Никиты великомученика, изгоняющего беса (Никита-бесогон) — раннехристианского святого, апокрифического великомученика, подвергшегося пыткам и принявшего смерть за Христа в Константинополе».

По мнению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, эта иконографическая композиция была чрезвычайно популярна на Руси, особенно в XIV-XVI веках. «Она считалась оберегом и во множестве воспроизводилась на каменных и меднолитых иконах», — указал Роспатент. В частности, сохранилась новгородская двусторонняя каменная иконка XIII века, на одной стороне которой образ Святителя Николая Чудотворца, а на другой — Святого Никиты.

В заключении Роспатента подчеркивается, что само по себе обозначение не противоречит общественным интересам, однако «предоставление исключительного права на использование заявленного обозначения отдельной организации в целях извлечения прибыли и коммерциализации может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих».

Коллегия отметила, что религиозными чувствами в этом случае являются «чувства благоговейного отношения» лица к тому, что в соответствии с его религиозными убеждениями является для него святыней. В качестве святыни, в свою очередь, могут выступать священные изображения и тексты.

«При регистрации обозначений, имеющих религиозную семантику, представляется целесообразным учитывать мнение Русской православной церкви», — пояснил Роспатент.

13 ноября Арбитражный суд решил перенести заседание на 15 января 2020 года. «Судебная коллегия, заслушав в судебном заседании правовые позиции лиц, участвующих в деле, пришла к выводу о необходимости отложения рассмотрения дела для дополнительного изучения доводов, озвученных представителями в судебном заседании», — говорится в тексте соответствующего документа.

В программе «БесогонТВ» Михалков размышляет о нравственности. Выпуски передачи неоднократно снимали с эфира. В эфире от 20 апреля 2018 года режиссер заявил о сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны по инициативе главы МЧС Владимира Пучкова, приобретении техники по завышенным ценам, а также искажении ведомством статистики в свою пользу. Глава ведомства сказал, что эти сообщения не соответствуют действительности.