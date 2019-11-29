«Она дома была»: что случилось с Татьяной Дорониной

Пресс-секретарь МХАТа им. Горького Наталья Федотова опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что президент театра Татьяна Доронина в настоящее время находится в больнице. По ее словам, народная артистка СССР недавно действительно обращалась ко врачам, однако происходило это в плановом порядке — в рамках подготовки актрисы к церемонии вручения госнаград в Кремле, которая прошла 21 ноября.

«Нет, [она не в больнице]. Я только что разговаривала с ее помощником, он мне подтвердил, что она дома, с ней все нормально, — сказала Федотова «Газете.Ru». — Она недавно проходила плановую госпитализацию — перед вручением ей ордена. Это была плановая госпитализация — чтобы подлечиться и лучше выглядеть».

Не подтвердил слухи о попадании Дорониной в больницу также источник «Газеты.Ru» в труппе театра.

Реклама

«Да нет, такого не слышали.Она дома была. Не знаю, может быть утром сегодня [госпитализировали]? Вчера разговаривали с водителем, она ему сказала — не приезжать пока, он сегодня к ней поедет. Чтоб госпитализировали — не слышали», — поведал собеседник.

Накануне, 28 ноября, в рамках шоу «Прямой эфир» об ухудшения самочувствия президента МХАТа заявил заслуженный артист России Андрей Чубченко. Он, в частности, отметил, что сейчас Доронина проходит восстановление в госпитале, серьезно переживая за происходящее в театре.

«Я через WhatsApp наговариваю Татьяне Васильевне тексты, то, что она просит, а она мне отвечает в письменном виде. Татьяна Васильевна, я думаю, испытывает огромный шок, удивление, непонимание того, что произошло. И вообще — как это могло произойти. Как я понимаю, почти весь этот год она находилась в мощнейшем, сильном стрессе. Сейчас она чувствует себя лучше. Она восстанавливается в госпитале», — заявил актер.

Чубченко также заверил, что в настоящее время «ей намного лучше» и, согласно самой Дорониной, «где-то через неделю-две она, может быть, придет на передачу [Андрея Малахова] и сама что-то скажет.

«Представляете, она должна была остаться президентом театра, руководить художественным советом, который должен был влиять на репертуарную политику театра. Этого не произошло, ее ввели в заблуждение, — добавил заслуженный артист. — Ей дали несколько человек — как было объяснено, они были помощниками и должны были помогать в ее трудном деле».

В то же время актриса Лидия Матасова подтвердила слухи о том, что Доронина за последнее время похудела на «20-30 кг» — и ныне считает свою жизнь бессмысленной.

«Как она может чувствовать себя, когда она лишилась своей жизни, своего дела, смысла своей жизни, — сказала артистка. — Она трагически переживает этот уход. Когда мы разговаривали, она сказала: «Меня поддерживает ваша борьба. Если бы не она, может быть, ты со мной сейчас уже и не разговаривала. Это единственное, что не дает мне потерять веру в человека.

На сегодняшний день я ощущаю, что моя жизнь, мои 65 лет творчества — в принципе бессмысленны».

86-летняя Доронина была художественным руководителем и директором Московского Художественного академического театра имени Максима Горького с 1987 по 2018 годы, но затем перешла на должность президента учреждения, уступив свое место Эдуарду Боякову. А уже в ходе этой осени «Газета.Ru» выяснила, что с момента прихода в театр Боякова оттуда были уволены или вынуждены уйти больше 80 человек, рассказали об этом сами артисты.

Так, Матасова заверила, что Дорониной ранее было обещано сохранение коллектива театра и недопущение возможности, при которой представители труппы могли бы оказаться на улице.

«Бояков всем говорит — зрителям, нам: «Я здесь начальник. Татьяна Васильевна — почетный президент. Мы ее уважаем любим, мы ее ценим, как и вся страна, но она — никто». Вот в чем все дело. Я думаю, ей нанесли очень сильный удар психологический, и может быть даже физический», — пояснила она.

Впоследствии ситуацию в театре прокомментировал и заместитель Боякова Захар Прилепин: «Установка нового театрального руководства <...> — проста и неизменна: труппа и репертуар в основе своей остаются прежними. Но все оставаться прежним не может, потому что в чем тогда заключался смысл нашего прихода? <...> Поэтому какие-то перемены были неизбежны. Как в любой институции, в театре есть люди, которые чувствовали себя при прежнем положении вещей абсолютно комфортно, находились в статусе особо приближенных. Статусы переменились, и это им не нравится».