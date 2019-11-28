«Ирландец», Тарантино и Феникс: названы фавориты «Оскара-2020»

До очередной церемонии вручения наград Академии кинематографических искусств и наук остаются считанные месяцы — «Оскар-2020» пройдет уже в феврале. Учитывая стремительное приближение важнейшего для киноиндустрии мероприятия, в сети появляются все больше и больше обсуждений, а также споров относительного того, кому именно достанутся заветные статуэтки. Естественно, подключаются ко всеобщему прогнозированию триумфаторов «Оскара» и букмекеры.

По их мнению, основными фаворитами на получение приза от Академии в номинации «Лучший фильм» являются «Ирландец» Мартина Скорсезе, имеющий чуть большие шансы по сравнению с главными конкурентами, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Брачная история» Ноа Баумбаха.

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Примечательно, что сразу два фильма тут (за исключением творения Тарантино) — проекты Netflix. Другое мощное детище стримингового гиганта «Рома» Альфонсо Куарона также входило в число наиболее явных фаворитов «Оскара» в минувшем году, но в итоге уступило главный приз «Зеленой книге», при этом взяв статуэтки за режиссеру, операторскую работу и как лучший фильм на иностранном языке. Тогда некоторые сошлись во мнении, что «Рома» не была признана лучшей лентой года по большей степени из-за разногласий Netflix и американской киноиндустрии, недовольной методами ведения дел компании. Не исключено, что ситуация может повториться и в этом году, ведь напряжение между потоковым гигантом и кинопрокатчиками (а также рядом режиссеров) спадать, похоже, не планирует.

В числе других картин, которые имеют шансы на получение «Оскара», эксперты называют такие проекты, как «Паразиты» Пон Чжун Хо, «1917» Сэма Мендеса, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

Присутствует в лонг-листе и «Джокер» Тодда Филлипса, который недавно стал первым фильмом в истории с рейтингом R, собравшим по миру более $1 млрд. Впрочем, особо в победу криминальной драмы букмекеры не верят, несмотря даже на всепоглощающий ажиотаж вокруг триллера, не утихающий спустя почти два месяца после премьеры.

Но совсем без призов история становления самого известного врага Бэтмена, скорее всего, не останется — хотя бы по той причине, что великолепно сыгравший Джокера Хоакин Феникс, согласно экспертам, является безоговорочным фаворитом в борьбе за «Оскар» в номинации «Лучший актер». Конкуренцию ему, как ожидается, составят Адам Драйвер («Брачная история»), Роберт Де Ниро («Ирландец») и Леонардо Ди Каприо («Однажды в Голливуде»).

Что касается номинации «Лучший режиссер», то здесь наибольшие шансы на успех имеют все те же Тарантино и Скорсезе. Вполне вероятен вариант, при котором приз в этой категории получит тот постановщик, чья картина не будет признана «Лучшим фильмом». Еще одним весомым претендентом здесь называется автор «Паразитов» Пон Джун Хо.

В номинации «Лучшая актриса», по мнению прогнозистов, основная борьба развернется между звездами «Брачной истории» и «Джуди» — Скарлетт Йохансон и Рене Зеллвегер соответственно. Последняя у некоторых букмекеров значится абсолютным фаворитом номинации. Среди других претенденток звучит имя Синтии Эриво («Гарриет»).

Соискателями «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана эксперты считают Брэда Питта («Однажды в Голливуде»), Аль Пачино («Ирландец») и Уиллема Дефо («Маяк»), а за женскую — Лору Дерн («Брачная история»), Аннетт Бенинг («Отчет о пытках») и Дженнифер Лопес («Стриптизерши»). Наконец, в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий» победителями могут стать создатели «Ирландца», «Кролика Джоджо» и «Маленьких женщин» в первой категории и «Брачной истории» с «Паразитами» — во второй.

Официально номинанты грядущего «Оскара» в 24 категориях будут названы 13 января 2020 года. Сама церемония вручения наград состоится 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде.