«Звездные войны», «Джуманджи» и другие блокбастеры зимы

«Джуманджи: Новый уровень» («Jumanji: The Next Level»), Джейк Каздан — 12 декабря

Первой самой ожидаемой премьерой этой зимы является фильм о волшебной и увлекательной игре — «Джуманджи: Новый уровень». Два года назад компания Columbia Pictures вернулась к франшизе и выпустила сиквел первого фильма 1995 года — «Джуманджи: Зов джунглей», собравший по всему миру более $962 млн. В надежде повторить коммерческий успех второй части франшизы, студия представляет третью — в ней снова появятся Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк и Кевин Харт. К звездному составу присоединятся ветераны Дэнни Де Вито и Дэнни Гловер.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», Илья Куликов — 12 декабря

В преддверии Нового года становится традицией наблюдать за приключениями героев сериала «Полицейский с рублевки»: 12 декабря в российских кинотеатрах выходит сиквел прошлогоднего полнометражного спин-оффа «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Согласно трейлеру, в фильме появятся новые персонажи, Володя Яковлев станет генералом, а эскортница Кристина наденет полицейскую форму. В центре сюжета окажется расследование ограбления ювелирного салона — героям придется заниматься этим делом в канун новогодних праздников. Первая часть заработала внушительные 1,7 млрд рублей.

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» («Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker»), Джей Джей Абрамс — 19 декабря

Девятый фильм саги «Звездные войны» завершат как третью трилогию знаменитой киновселенной, так и всю сорокалетнюю историю семьи Скайуокеров. Согласно создателям ленты, она даст ответы на все оставшиеся вопросы, а уже в следующей трилогии «Звездных войн» начнется новая эпопея. Интерес зрителей к девятой части франшизы настолько велик, что за первый час предпродажи было реализовано на 45% больше билетов, чем на показы самого кассового в истории фильма в международном прокате «Мстители: Финал» за аналогичный период времени. В России ситуация со «Звездными войнами» несколько иная. Если «Пробуждение силы» было кассовым хитом (1,86 млрд рублей), то «Последние джедаи» и два спин-оффа не добрались до отметки в миллиард.

«Вторжение», Федор Бондарчук — 1 января

В первый день нового года россияне смогут отправиться на премьеру фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение», который стал сиквелом его же «Притяжения» 2017 года. Героиня Ирины Старшенбаум обнаруживает у себя сверхспособности и становится объектом повышенного интереса со стороны Министерства обороны, а также инопланетных форм жизни, которые вторглись на нашу планету. Первая часть заработала в домашнем прокате чуть более 1 млрд рублей.

«Кошки» («Cats»), Том Хупер — 2 января

Режиссер фильмов «Король говорит!» и «Отверженные» Том Хупер снял киноадаптацию одноименного бродвейского спектакля «Кошки». Судя по огромному количеству негативных комментариев к трейлерам картины, экранизация знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера расстроила его поклонников. Интернет-пользователи не поняли сочетание странных спецэффектов, гладких тел и человеческих лиц с «кошачьим» гримом. Мировая премьера фильма состоится 19 декабря, а через две недели и россияне смогут понять, спасет ли картину звездный каст, в который вошли Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джеймс Корден, Иэн Маккеллен, Джуди Денч и другие.

«Хищные птицы» («Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»), Кэти Янь — 6 февраля

Женский блокбастер от DC «Хищные птицы» режиссера Кэти Янь основан на одноименном комиксе. Пока вторая часть названия, которая дословно переводится как «И суперфантастическая эмансипация неповторимой Харли Квинн», в локализации остается без внимания. После событий «Отряда самоубийц» героиня Марго Робби рассталась с Джокером, и в новом фильме появляется без него. По сюжету «Хищных птиц» Кассандра Кейн (Элла Джей Баско) находит алмаз, который принадлежит преступному авторитету Черной Маске (Юэн Макгрегор). Чтобы защитить Кассандру в противостоянии с Романом Сионисом, Харли объединяет свои силы с несколькими женскими персонажами.

«Джентльмены» («The Gentlemen»), Гай Ричи — 13 февраля

Автор легендарных криминальных фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гай Ричи представляет свое новое творение — комедию «Джентльмены». Главный герой снятого на улицах Лондона фильма — наркобарон в исполнении Мэтью Макконахи, который решает продать свою высокодоходную империю влиятельному клану миллиардеров из США. Однако на его пути встают противники, мешающие совершить сделку. Мощный актерский состав «Джентльменов» включает в себя Хью Гранта, Чарли Ханнэма, Генри Голдинга, Мишель Докери, Джереми Стронга, Эдди Марсана и Колина Фаррелла.

«Лед 2», Жора Крыжовников — 14 февраля

В День всех влюбленных в России выходит фильм «Лед 2» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях. Первый «Лед» стал одним из самых успешным российских фильмов 2018 года, собрав кассу в размере 1,5 млрд рублей. В основе сюжета оригинальной картины — история любви фигуристки Нади (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши (Александр Петров). Они же станут главными героями сиквела, поженятся и будут мечтать о ребенке, для рождения которого придется пожертвовать многим.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» («Dolittle»), Стивен Гейган — 20 февраля

В новом фильме о ветеринаре с уникальными способностями «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» зрители не увидят привычного Эдди Мерфи. Вместо него роль понимающего язык животных лекаря исполнил Роберт Дауни-младший. Компанию звезде Marvel составили нарисованные на компьютере звери, говорящие голосами таких звезд, как Том Холланд, Марион Котийяр, Эмма Томпсон, Джон Сина, Октавия Спенсер, Рами Малек и Селена Гомес.

«Бладшот» («Bloodshot»), Дэйв Уилсон — 20 февраля

Фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли представляет собой первую экранизацию комиксов издательства Valiant Comics. Согласно сюжету фильма, ученые воскрешают персонажа Дизеля путем запуска нанороботов в кровь, наделяют его суперспособностями и используют подопытного для своих целей, управляя его сознанием. В актерский состав фильма также вошли Сэм Хьюэн («Чужестранка»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «От заката до рассвета») и Тоби Кеббелл («Черное зеркало», «Варкрафт»).