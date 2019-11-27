Памяти Льва Яшина: что не так с фильмом о великом вратаре

Текущее десятилетие — пожалуй, самое событийное в истории отечественного спорта. Российского уж точно. Первая за 26 лет победа хоккейной сборной (пусть и под нейтральным флагом) на Олимпиаде, абсолютно неприличное доминирование юных фигуристок на международной арене, несокрушимый Хабиб Нурмагомедов в UFC — все эти (и не только) вехи могли бы стать безальтернативно ключевыми в какое-то другое время, но в силу обстоятельств ограничились статусом просто важных.

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Под обстоятельствами здесь, естественно, подразумевается пара крупных мероприятий, прошедших на территории страны с разницей в четыре года.

Это зимняя Олимпиада в Сочи, грандиозный спортивный праздник, у которого было два финала, хороший и ужасный. Первый запомнится красивой победой сборной страны в медальном зачете, удивительной девочкой в красном платье Юлией Липницкой, триумфом биатлонистов в эстафете, наконец, трогательной слезой огромного мишки на церемонии закрытия. Второй — скандалом с допингом, Григорием Родченковым, «Дюшесом», тотальными дисквалификациями недавних чемпионов, лишением медалей и, главное, жутким национальным кризисом, в котором оказались едва ли не все олимпийские виды спорта и который даже не думает утихать (скорее — наоборот).

И это футбольный чемпионат мира, грандиозная интернациональная вечеринка длиною в месяц, которая доказала всей планете, что Россия это не только и не столько политика, милитаризм, суровые зимы, хмурые лица на улицах, но и очень добрые, открытые люди, готовые брататься с незнакомцами из других стран на площадях, угощать их водкой, смеяться вместе с ними, даже не понимая языка, а также просто ловить дикий кайф здесь и сейчас — пускай и в абстрактном завтра насущные проблемы в лучшем случае никуда не исчезнут.

Одно лишь это (учитывая мрачное наследие Сочи) сделало бы Мундиаль-2018 главным спортивным событием в российской истории. Однако (внезапно!) радость соотечественникам сумела подарить и отечественная сборная, которую в преддверии турнира едва ли не каждый называл слабейшей за многие годы. Хозяевам чемпионата мира предрекали бесславный невыход из легкой группы, а она остановилась в одной «паненке» от полуфинала. После поражения от Хорватии в 1/4-й, которое влюбило страну в игроков сильнее, чем многие победы, люди толпами выходили на улицу, чтобы поблагодарить футболистов за сумасшедшую самоотдачу и, улыбаясь, грустить, что на очередное чудо сборной не хватило чуточки везения.

close Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) Kremlin Films

В такой ситуации большой блокбастер о футболе, да еще и посвященный самому Льву Ивановичу Яшину, пришелся бы российским зрителям как нельзя кстати. Понимали это и его создатели, которые рассчитывали выпустить ленту на экраны именно в 2018-м. Но из-за трудностей с финансированием приурочивать премьеру пришлось к 90-летию со дня рождения самого известного вратаря в истории мирового футбола. Бюджет проекта составил 360 млн рублей, из которых 100 млн выделил фонд давнего поклонника «Динамо» Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», тогда как Минкультуры направило 60 млн рублей.

Отбрасывая коммерческий вопрос, стоит признать, что ее появление в прокате спустя месяц после юбилея легендарного голкипера выглядит наиболее логичным. Потому что, в отличие от многих других спортивных фильмов, включая «Легенду № 17» и «Движение вверх», она не столько прославляет отечественный спорт в целом и какие-то его победы, сколько является красивой данью памяти самому Яшину и его супруге Валентине, которая принимала непосредственное участие в создании ленты, требуя от авторов точности в соблюдении фактов биографии покойного супруга.

Помимо вдовы спортсмена, съемочную группу консультировали его внук Василий Фролов, в прошлом профессиональный вратарь, прямой приемник Льва Ивановича в «рамке» московского «Динамо» Владимир Пильгуй, а также нынешний голкипер бело-голубых и сборной России Антон Шунин.

И это чувствуется — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» являет собой нечастый для нашего кинематографа пример спортивного фильма, в котором непосредственно сама игра выглядит абсолютно естественно. Исполнители ролей профессиональных футболистов (внешне похожие на прототипов) здесь, к счастью, орудуют с мячом не как только-только поступившие в ДЮСШ дети, но как люди, которые действительно могут отличить удар подъемом от удара шведой — и исполнить это на практике.

Немалый вклад в общее качество картинки, когда дело касается происходящего на футбольных полях, в байопике о Яшине делает и фон — стадионы, на которых вратарь доказывает собственную гениальность, смотрятся максимально аутентично. Причем в некоторые моменты действие на экране становится настолько реалистичным, что начинает походить на дотошно переснятую в хорошем качестве документальную хронику.

Безусловно, этот подход к показу футбола в данном случае единственно правильный. Учитывая, что внушительную часть аудитории проекта составят люди, которые хотя бы изредка следят за самым популярным на планете спортом (или даже играют в него самостоятельно), потребительское отношение к постановке самой игры могло бы катастрофически сказаться на общем восприятии картины.

close Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) Kremlin Films

Сама карьера Яшина (Александр Фокин) здесь показана достоверно и четко, но исключительно ее ключевыми эпизодами — и в этом, пожалуй, главная проблема фильма. Желая уделить повышенное внимание важнейшим моментам из биографии (не только спортивной) обладателя «Золотого мяча», создатели картины попросту проигнорировали некоторые — чуть менее значимые — вехи из жизни легендарного динамовца, в результате чего байопик превратился в некую красивую и качественную, но все же клиповую нарезку, эпизоды которой сменяют друг друга слишком уж резко. Особенно заметно это в середине ленты: сразу по окончании массивного куска, подробно рассказывающего о становлении Льва Ивановича в качестве основного стража ворот «Динамо», зрителей телепортируют в финал победного для сборной СССР Евро-1960, опуская все то важное, что происходило в судьбе спортсмена на протяжении пяти с лишним лет.

Вместе с тем биографическую драму сложно назвать исключительно байопиком о самом Яшине, ведь это еще и фильм о главной женщине его жизни — супруге (Юлия Хлынина), которая была опорой великого вратаря в ходе нескольких десятилетий и продолжает оберегать наследие футболиста после его смерти. Романтическая линия тут едва ли не ключевая, и упор в ней делается даже не на знакомстве Яшиных и начале отношений, а их семейной жизни, бесконечной поддержке, которую жена оказывала голкиперу и в радостные, и в трудные времена.

Попутно фильм имеет все шансы хотя бы немного объяснить аудитории, что профессиональные футболисты (и вообще все представители наиболее популярных игровых видов спорта) – не «зажравшиеся ногомячисты», которые получают баснословные деньги, просто бегая в трусах по полю и пиная мяч. Это люди, которые по большей степени отдают всех себя любимому делу, меняя на успех и признание собственное здоровье, фактически всю молодость и зрелость, а в ответ иногда получают всепоглощающую ненависть и даже прямые угрозы. Удивительно, но прочувствовал на себе подобное и сам Яшин (к счастью, это показано в фильме) — с победного для советских футболистов чемпионата Европы он возвращался национальным героем, которого буквально носили на руках. А всего спустя два года стал по сути изгоем, в окна которого бросали камни недовольные болельщики. Это случилось после не самой удачной игры сборной на мировом первенстве, где сборная СССР вылетела в четвертьфинале, и виновником поражения был признан именно прославленный голкипер.

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) Kremlin Films

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» нельзя назвать идеальным художественным фильмом. В нем достаточно просто отыскать проблемы с драматургией и повествованием, в нем присутствуют сомнительные персонажи (например, плохой чиновник, куда же без него), наконец, местами здесь ощущается переизбыток непонятной драматичности, которая, заручившись поддержкой одухотворяющей музыки, будто бы пытается пробить зрителя на еще одну слезу.

Однако если рассматривать фильм исключительно как светлый, добрый байопик, дань памяти великому спортсмену, ушедшему из жизни без малого 30 лет назад, то критиковать его как-то странно. Хотя бы по той причине, что благодаря ему — когда на экране Яшин будет уходить с поля в своем прощальном матче — люди в кинотеатрах по всей России, никогда вживую не видевшие игру великого вратаря, будут аплодировать. Аплодировать именно Льву Яшину, а не фильму о нем.