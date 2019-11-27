После провала: Бэнкс возьмется за «Женщину-невидимку»

Американская актриса и кинематографистка Элизабет Бэнкс продолжает гнуть свою линию — после провалившихся в прокате «Ангелов Чарли» она срежиссирует для студии Universal Pictures фильм «Женщина-невидимка» с собой в главной роли, передает Variety со ссылкой на свои источники. При этом картина станет современной интерпретацией «Человека-невидимки» и будет отличаться от грядущего проекта Ли Уоннелла с Элизабет Мосс.

Подробности фильма пока не раскрываются. Известно, что сценарий к нему напишет Эрин Крессида Уилсон, известная по работе над лентой «Девушка в поезде». У нее уже имеется черновой вариант текста, который она представила в ходе питчинга.

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Как и Уоннелл, Бэнкс вдохновлялась одним и тем же первоисточником — культовым романом Герберта Уэллса «Человек-невидимка». В каком жанре будет выполнен фильм, пока не известно.

Ребут-продолжение комедийного боевика «Ангелы Чарли» (Sony Pictures), главные роли в котором исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, показал очень слабый результат в первые выходные проката. В США лента собрала всего $8,6 млн, в России — 59,6 млн рублей, заработав значительно меньше того, что ей предсказывали аналитики. В общей же сумме в дебютный уикенд проект выручил по миру чуть менее $28 млн, тогда как на его производство, по слухам, ушло около $50 млн.

Бэнкс призналась, что еще до премьеры фильма сомневалась в его успехе. Однако, по ее мнению, ответственность за провал картины лежит на зрителе — в частности, мужчинах, которые в большинстве своем не хотят смотреть на боевики с женщинами в главных ролях.

«Слушайте, люди должны покупать билеты и на этот фильм тоже. Он должен сделать кассу. А если нет — это только утвердит в Голливуде стереотип о том, что мужчины не ходят на боевики с женщинами», — приводит ее слова FOX News.

Кроме того, звезда «Голодных игр» отказалась сравнивать свой фильм с куда более успешными «Капитаном Марвел» (более $1,1 млрд в мировом прокате) и «Чудо-женщиной» (более $820 млн). Согласно Бэнкс, эти картины в действительности не являются женскими и своим успехом обязаны принадлежностью к «мужскому жанру» вселенной Marvel.

«Несмотря на то, что эти фильмы о женщинах, они находятся в контексте подпитки большого мира комиксов, поэтому когда вы смотрите фильм «Чудо-женщина», он настраивает вас на трех других персонажей (Супермен, Бэтмен и Лекс Лютор — «Газета.Ru») или на фильм «Лига справедливости», — пояснила Бэнкс.

Слухи о новом проекте Бэнкс появились на фоне новости о том, что режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер работает над картиной «Renfield» про помощника графа Дракулы.

Автором идеи выступил Роберт Киркман, создатель серии комиксов «Ходячие мертвецы». Сценарий к будущему шоу Universal Pictures напишет Райан Ридли («Рик и Морти»).

Впервые персонаж Р. М. Ренфилд появился в романе «Дракула» Брэма Стокера. Он был пациентом психиатрической лечебницы, у которого обнаружили тягу к крови, — и приняли это за одну из форм безумия.

Два года назад Universal Pictures анонсировала перезапуск «Темной вселенная» (Dark Universe), фильмы которой были крайне популярны в 30-х — 40-х годах прошлого века. А в планах было создание ряда высокобюджетных фильмов. Начало истории положила новая «Мумия«с Томом Крузом в главной роли. Однако картина провалилась в прокате, Universal понесла большие убытки, и вся затея оказалась под угрозой. Тем не менее, было принято решение продолжить создание «Темной вселенной», но со значительно меньшими затратами.

Что касается, «Человека-невидимки», то в интервью «Газете.Ru» Ли Уоннелл рассказал, что его фильм нельзя позиционировать как ребут классической картины 30-х годов.

«Я бы сказал, что это совершенно новая история и практически оригинальный фильм. Конечно, сама идея невидимости взята из великой книги Герберта Уэллса, которую много раз воплощали на экране, как и многих других классических персонажей хорроров — Дракулу, чудовище Франкенштейна. На мой взгляд, чтобы поддерживать в них жизнь спустя столько лет, необходимо каждый раз искать новый взгляд и новую концепцию при работе с ними», — отметил автор знаменитой «Пилы».