Громкий скандал: кто сорвал концерт Аллегровой в Мурманске

Народная артистка России Ирина Аллегрова не выступила на концерте в Мурманске из-за низкой продажи билетов. Менеджер Аллегровой заявил «Газете.Ru», что не комментирует эту ситуацию, а концертный директор звезды Хизри Байтазиев озвучил одну из причин низкой продажи билетов. По его словам, мероприятие было сорвано из-за слишком низкой температуры в Ледовом дворце Мурманска.

«Мы отменили концерт по очень простой причине — потому что там, во дворце спорта, холодно, не отапливается, и народ туда не ходит, вот и все», — сказал Байтазиев.

На вопрос о том, почему зрителей не оповестили об отмене мероприятия, концертный директор отвечать не стал и молча бросил трубку.

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В беседе с «Газетой.Ru» губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что впервые слышит об этой проблеме.

«Очень странно. Там все концерты проходят. Недавно Хор Турецкого и Сопрано были, аншлаг. Никто не мерзнет. Разберемся», — пообещал губернатор.

В пресс-службе правительства региона опровергли возможность отмены концерта Аллегровой в связи с низкой температурой воздуха в помещении.

«Средняя температура в Ледовом дворце спорта Мурманска составляет 10-15 градусов тепла, во время проведения мероприятий она стабильно поднимается до 20 градусов и совершенно точно никогда не была причиной отмены мероприятий.

Только в этом году рассчитанный на 1700 посадочный мест зал дворца спорта посетили 3470 зрителей Шоу «Уральские пельмени», 3050 слушателей концерта группы «Звери» и 3107 любителей творчества группы «Ленинград». Всего было проведено 13 концертных массовых мероприятий, на которые стабильно приходили более 2000 человек», — сказали в пресс-службе правительства Мурманской области «Газете.Ru».

Ранее некоторые поклонники Аллегровой написали на ее странице в соцсети, что зрителей не предупредили об отмене выступления.

«Лично я больше никогда в жизни не куплю билеты на ваш концерт. Он должен был состояться сегодня в Мурманске — об отмене нигде даже не было сказано. Покупали билеты в подарок маме на день рождения, а сегодня у входа в Ледовый (дворец) оказалось, что концерт отменен», — рассказала одна из подписчиц артистки в Instagram.

Она отметила, что люди готовились к этому мероприятию на протяжении нескольких месяцев и с нетерпением ждали кумира в своем городе.

«Настроение испортили и впечатление о вас тоже. Очень жаль. А тем, кто собирается на ваши будущие концерты, я советую сто раз подумать и тысячу раз уточнить в день концерта, состоится он или нет», — заключила женщина.

Также многие зрители жаловались на трудности с возвратом денег из онлайн-кассы нового билетного партнера артистки.

«Даже за билеты деньги вернуть проблематично. Интернет-касса глумится, выставляя невыполнимые требования, лишь бы не возвращать деньги. Пришлось связываться со своим банком, просить об отмене транзакции», — написал поклонник Аллегровой в одной из ее фан-групп в соцсети.

При этом сотрудница интернет-кассы заявила корреспонденту «Газеты.Ru», что деньги за все билеты на несостоявшийся концерт были возвращены.

«Мы продаем билеты, и мы всем своим клиентам произвели возврат», — сказали в компании.

Причиной отмены выступления Аллегровой мог стать не только холод, но и стоимость билетов, которая достигала 7 тыс. руб. Также в последнее время 67-летняя артистка предпочитает продавать билеты через нового онлайн-партнера, а не в кассе концертного зала, поэтому потенциальные зрители пенсионного возраста могли не справиться с покупкой.

Еще в прошлом году концертный директор Сергей Лавров отмечал слишком высокие гонорары Аллегровой, из-за которых зрители менее охотно идут на ее концерты. Менеджер считает, что артистке необходимо снизить стоимость билетов, чтобы получать больше работы, передает «Собеседник».

«У людей покупательная способность снизилась. Это можно определить по концертам Аллегровой. Начиная от середины зала и до конца — распродано все. А на первых рядах есть свободные места. Дорогие билеты покупают плохо. Это означает, что зрительский интерес к Ирине есть, но дорогие места зрители осилить не могут. У людей просто нет столько денег!» — сказал Лавров.