Чаплин, Лунгин, Лев Яшин и другие премьеры недели

«Новые времена» («Modern Times»), Чарли Чаплин

В ноябре в честь 130-летия со дня рождения гениального комика Чарли Чаплина в российских кинотеатрах покажут несколько его картин, включая «Огни большого города», «Малыша» и «Великого диктатора». На этой неделе зрителей ждут «Новые времена» — последний немой фильм Чаплина, который расскажет о попытках Маленького Бродяги выжить во времена Великой депрессии. Отреставрированная версия выйдет с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами.

«Тварь», Ольга Городецкая

«Тварь» — дебютный фильм постановщицы Ольги Городецкой, снятый по ее же сценарию в соавторстве с Марией Кабановой («Менталист»). В центре сюжета мистического триллера — история семейной пары, потерявшей сына. Оправившись от утраты, они усыновляют мальчика-сироту, однако жутким образом он начинает походить на пропавшего ребенка. Главные роли исполнили Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.

«Достать ножи» («Knives Out»), Райан Джонсон

Комедийный детектив «Достать ножи» от режиссера Райана Джонсона («Петля времени», восьмые «Звездные войны») уже успели охарактеризовать как гиперболизированную попытку сыграть в Эркюля Пуаро — только в эпоху правления Дональда Трампа. Главную роль — неуклюжего сыщика — сыграл Дэниел Крейг. Он расследует загадочное убийство известного писателя Харлана Тромби (Кристофер Пламмер), найденного мертвым в собственной постели после вечеринки по случаю 85-летия.

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Подробнее о фильме — в рецензии «Газеты.Ru».

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты», Василий Чигинский

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — байопик о знаменитом советском футболисте глазами Василия Чигинского («Первый после Бога»). Лента затронет самые интересные моменты из жизни голкипера, в том числе драматичный матч с Чили, который он играл с сотрясением мозга. В работе над сценарием группе помогала верная спутница Яшина — Валентина Тимофеевна. В картине снялись Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самойленко и Владимир Андреев.

«Первая любовь» («Hatsukoi»), Такаси Миике

Побег от китайских мафиози в безумном Токио — в японской мелодраме «Первая любовь» от режиссера-экспериментатора Такаси Миике («Кинопроба», «13 убийц»). По сюжету боксер со смертельным диагнозом Рэо влюбляется в наркозависимую Монику, которую толкнул на этот путь родной отец. В касте представлены Масатака Кубота, Сакурако Кониси, Нао Омори и другие.

«Фабрика грез» («Traumfabrik»), Мартин Шрейер

В центре сюжета немецкой костюмированной драмы «Фабрика грез» — история любви актера массовки и французской танцовщицы, которых разделила Берлинская стена. Жизнеутверждающий фильм, по словам самого режиссера Мартина Шрейера, вдохновит людей бороться за свою мечту.

«Большая поэзия», Александр Лунгин

Новый фильм Александра Лунгина «Большая поэзия» расскажет о друзьях-инкассаторах, которые в свободное время читают стихи и ходят на петушиные бои. В поисках вдохновения герои приходят к выводу, что единственное поистине художественное действие — это ограбление. В картине сыграли Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Федор Лавров и многие другие.