«Испугалась до чертиков»: Сябитова о травме, змеях и Бузовой

После травмы, полученной во время исполнения задания «Ветряная мельница» на съемках передачи «Форт Боярд», телеведущая Роза Сябитова приняла решение вернуться в игру вопреки мнению врачей, рассказала сама пострадавшая «Газете.Ru»

«Степень силы здесь определить достаточно сложно. Ну, скажем так — ребро я не сломала. Но, в любом случае, мне пришлось все равно по приезду в Москву сделать рентген и посмотреть, насколько врачи «Форта Боярд» были правы.

Дело в том, что я неудачно упала. Если бы у меня не было сзади коробочки от микрофона… Я ударилась именно об эту коробку, которая у меня была на боку, поэтому и сила удара была сильная. Соответственно, я немножко сбилась с дыхания — мне было сложно дышать. Где-то около минуты я не могла просто вдохнуть в себя воздух», — раскрыла детали произошедшего Сябитова.

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Она отметила, что после осмотра врачи передачи считали, что ей не следует возвращаться в игру в связи с возрастом и силой удара. Тем не менее телеведущая попросила сделать ей обезболивающий укол, после чего вновь вернулась к игре.

«Я не первый раз на экстремальных шоу, более того — к «Форту Боярд» я готовилась и психологически, и физически. Я понимала, что на адреналине я дойду. То есть обезболивающие плюс адреналин», — пояснила телеведущая.

Говоря об эмоциях от игры, Сябитова призналась, что у нее вызвало удивление участие в съемках блогеров.

«Здесь я была немножечко шокирована, если честно, потому что собрали детей. Блогеры, люди, которые к телевидению не имеют вообще никакого отношения. Но им кажется, что они как бы имеют. Не имеют — у них нет профессионализма. Я просто по-честному это говорю. Меня здорово раздражало, особенно в самом начале. Хоть сама и профессионал, и работаю с людьми, я была в шоке, потому что я мечтала быть на «Форте Боярд», но увидела детей, которых интересует не преодоление страха, и что они вообще не понимают, где находятся, что это легендарный «Форт Боярд», — высказала она свое мнение о коллегах по команде.

По ее словам, отношение молодых участников к игре сначала вызвало у нее разочарование своим легкомыслием и несобранностью:

«Я мечтала об этом, а их больше интересует сделать селфи и почему в «Форте Боярд» нет интернета. И бегали с этими телефонами, искали, где интернет. Я пребывала в шоке, если честно, в общем-то. Поэтому я понимала, что с ними мы точно ничего не вынесем. И, более того, я даже не знаю, что будут смотреть зрители. Мне было стыдно, что я своими усилиями вряд ли смогу что-либо сделать, главное — не подорвать идею самого «Форта Боярд».

Однако позднее Сябитовой все же удалось найти общий язык с ними и выяснить, что они «на самом деле неплохие ребята».

«Ну, во-первых, я была самая старшая, и для себя я просто понимала, что мне надо своим примером пробуждать в них самое лучшее. Тем более у нас были мужчины. И именно это ощущение, эта цель — она способствовала вернуться. И посмотрите, если до этого мы, в общем-то, бегали и просто играли… Ну, мне еще удалось, когда мы ели, заставлять их как-то быть командой, но все равно мало это удавалось. Мы даже придумали, не вошло это в историю — я их заставила придумать название «Каша», мы придумали девиз, речевку — это всегда объединяет», — рассказала она.

Сябитова призналась, что увидела на мужчинах эффект от своих действий во время испытания под названием «Прыжок веры»:

«Сябитова-то прыгнула, а ты чего?» То есть, вот это вот мужское, оно проснулось в участниках. Это же здорово, значит с ними не все так плохо, значит в них есть все-таки основной мужской костяк. Это объединяло. И результат стал очевидным, потому что мы чувствовали и понимали друг друга. Я была уверена, самое главное — вот эта степень доверия».

Она также отдельно отметила характер дизайнера Марии Погребняк, на которую она обратила внимание, когда команда ехала на «Форт Боярд» на катере.

«Я смотрела на Машу, потому что меня очень здорово раздражают вот эти истории «Иу, Энджи! Мои нервы!» (пародия сериала «Одна за всех» на «гламурную» речь — прим. «Газета.Ru») и все остальное. Я ей говорю: «Маш, ты же классная девчонка, ты что из себя строишь кого-то. Ты же мать троих детей. Люди тебя вообще не знают, особенно девчонки, какая ты есть на самом деле. Вот за этими волосами, ногтями и всем остальным. Покажи!» И она, умничка, показывала. Вот это истинная Мария Погребняк, которая не боится. С интеллектом у нее все в порядке, все загадки отгадала, более того — обыграла. Понимаете, вот они — российские женщины», — поделилась она своими впечатлениями от Погребняк.

После того как участники команды «поняли идею, перестали ловить интернет и делать селфи», а ощутили поддержку и надежды детей, родителей и близких, им удалось «взять и выиграть», подчеркнула Сябитова.

Помимо этого, она обратила внимание на то, что ей пришлось участвовать в том же конкурсе, что и певице Ольге Бузовой, своего отношения к которой телеведущая не скрывала:

«Я вообще терпеть не могу игру в поддавки. Я в самом начале сказала о своем отношении к Ольге Бузовой, и очень здорово, что меня позвали к змеям. Вот те крики Ольги, совершенно без повода и без дела, и мое молчание, потому что я уже даже не помню, что я там делала. Я помню, что я искала, но не помню, как я реагировала, я же со стороны себя не вижу»

По ее словам, это стало подтверждением истинного духа программы, требующей от своих участников собранности и готовности к преодолению страха.

«А я змей боюсь до чертиков, просто до чертиков. Честное слово. Может быть, показалось, что я там их не боюсь. Просто вот этот способ и сработал: я испугалась и потом делала дело. И думала в данном случае только о том, что не на камеру надо играть, а надо выигрывать, надо помочь команде. К сожалению, у Ольги была игра на публику. Мне кажется, и так у нее много внимания, чего уж тут играть-то? Это меня обидело здорово как телеведущую и как человека, который тоже пришел на «Форт Боярд», — подытожила она.

Сама Бузова в начале ноября также рассказала о травме, полученной на съемках «Форта Боярд» — она опубликовала в своем Instagram фотографию опухшей левой ноги и сообщила, что получила растяжение во время одного из конкурсов.