«Позиция обиженных»: Поклонская раскритиковала Пушкова за Ротару

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Наталья Поклонская поддержала народную артистку СССР Софию Ротару в ответ на критику сенатора Алексея Пушкова. В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» она отметила, что творчество украинской певицы никак не связано с политическими вопросами.

«София Ротару — всеми любимая певица, народная артистка, — отметила Поклонская, — Она не политик, не занимается политическими вопросами. Я считаю, что если у Софии Ротару или у других артистов есть какие-то вопросы, их нужно обсуждать».

Депутат подчеркнула, что Ротару поет не для политиков и сенаторов, а для людей, которые «имеют право слушать ее песни», и призвала страну не закрываться от талантливых артистов.

Реклама

«Нужно быть открытыми и поддерживать диалог, а не закрываться от всех и каждого — это ни к чему хорошему не приведет. Наверное, новая жизнь диктует новые правила и подходы к решению этой больной задачи — тем более, в таких тонких вопросах, как разные отношения к той или иной политической ситуации. Я имею в виду поддерживать диалог, не закрываться и не вставать в позицию обиженных: «Я обиделся, и поэтому с вами разговаривать не буду, нечего к нам приезжать». Я считаю, это неправильно: нужно выслушивать всех и стараться найти общий консенсус», — объяснила Поклонская.

Депутат также прокомментировала свое заявление о том, что грубые высказывания грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе о России и президенте страны — это «крик отчаяния».

«Я сказала, что это крик отчаяния, тем более, сказанный на русском языке — почему бы не протянуть руку помощи? Я в своих комментариях ранее говорила, что абсолютно любому человеку, даже тому, кто считает меня своим врагом (потому что у меня их нет, я вообще не воспринимаю людей, как врагов), при необходимости я всегда подам руку помощи», — сказала Поклонская.

Ранее она отреагировала на скандал вокруг возвращения Ротару на российскую сцену после годовой паузы из-за напряженной политической ситуации на Украине. Парламентарий написала в своем Telegram-канале о том, что «каждый имеет право на любое мнение».

«Убеждена, что россияне и украинцы устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление. В результате одни запрещают участвовать в «Евровидении», другие придумывают «усталость» от всеми любимых артистов», - считает Поклонская.

Депутат отметила, что все имеют право выражать свое мнение, «не оскорбляя при этом выбор крымчан», и заявила о готовности поговорить с Ротару в непринужденной обстановке.

«Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», — написала Поклонская.

С ее мнением не согласился член Совета Федерации Федерального собрания России Алексей Пушков. Он раскритиковал высказывания депутата об иностранных артистах на своей странице в Twitter

«Катамадзе: «Я всегда говорю, что Россия — оккупант, а Путин — наш враг! Я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!» Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, — лайк», — написал Пушков и призвал согласных с его мнением поделиться этой записью в своих аккаунтах.

Споры вокруг Ротару возникли в середине октября, когда стало известно о ее планах посетить Россию в декабре для участия в фестивале «Легенды ретро FM» и съемках итогового концерта «Песня года». В «Песне года» народная артистка СССР выступала с 1973 года, однако в 2018-м отказалась от поездки в Россию из-за введения военного положения на Украине.

В конце 2018 года концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил сайту kp.ru, что 72-летняя певица расстроена отменой выступлений в России, однако она решила дождаться урегулирования отношений между странами.

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — говорил Лавров.

После заявления о возвращении Ротару на российскую сцену некоторые артисты и политические деятели обвинили ее в желании заработать на гастролях в стране, которую она якобы предала. В частности, с такими высказываниями выступили многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк и глава социального комитета Совфеда России Валерий Рязанский. Многие представители отечественного шоу-бизнеса, включая Льва Лещенко, Иосифа Пригожина и Владимира Винокура, вступились на певицу, отметив, что ее творчество никак не связано с политикой.