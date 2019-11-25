Неудачная шутка: сын Яковлевой инсценировал нападение

Сын Народной артистки России Елены Яковлевой, 27-летний Денис Шальных сообщил в своем инстаграме о нападении группы неизвестных, которое он связал со своим решением публично свести татуировки с лица.

«Пацаны, меня поймали типы с забитыми (покрытыми татуировками, — прим. «Газеты.Ru») лицами, спросили за лазерное удаление. Не смог отбазариться. Хочется плакать от боли и унижения», — написал он.

Молодой человек также опубликовал свою фотографию, сделанную после «драки», на которой видно, что у молодого человека заплыл один глаз.

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«Никогда не делайте наколки на лице! Это очень опасно! А комьюнити агрессивное!» — резюмировал Шальных.

По словам людей из окружения Шальных, он начал получать письма с осуждениями от бывших единомышленников и даже угрозы сразу же после первого сеанса лазерной терапии, на котором сводил татуировки с лица, пишет «StarHit».

«Сначала ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома. Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки! Слово за слово, конечно, с агрессивной толпой мирный разговор у Дена не сложился. Досталось ему порядком, глаз заплыл, надеется, что нет сотрясения мозга», — заявили они.

Друзья сына Яковлевой также сообщили, что в настоящий момент он восстанавливается после нападения, после чего планирует завершить начатое и досвести татуировки. Поддерживает Шальных в этом его девушка Анастасия, с которой они встречаются уже на протяжении нескольких месяцев.

Однако вскоре после этого сам Шальных признался в своем Instagram, что никакого нападения не было и он просто попытался выдать отек от операции за синяк.

«Если что, меня никто не ****** (бил). Я просто неудачно пошутил про отек после лазера. Как обычно», — написал сын артистки.

Шальных встретил новую возлюбленную после разрыва с выпускницей Института журналистики Викторией Мельниковой в январе этого года, с которой они тайно расписались в 2017 году. Сообщалось, что пара решила разойтись из-за ревности и разногласий.

«Сначала все было прекрасно, разделяли увлечения друг друга. Ден пробовал себя в разных направлениях — поработал воспитателем в детском лагере, дебютировал на сцене театра, снял клип на собственную песню. Жена всем этим тоже активно интересовалась, поддерживала. Но потом начались ссоры. Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания, и вот к чему это все привело», — рассказали друзья.

Шальных принял решение избавиться от татуировок на лице на прошлой неделе. С этой целью он обратился за помощью к услугам клиники, в распоряжении которой оказался специальный лазер, предназначенный для операции стоимостью 35 млн рублей.

«У меня такого никогда не было, но я смотрю на себя в зеркало и думаю: «Что это за жесть!» — привел слова Шальных телеканал ТВЦ.

Увлечение татуировками началось у сына Яковлевой, когда он начал самостоятельно зарабатывать деньги. Сначала он нанес на руку изображение любимой собаки. В знак поддержки его родители также сделали себе по татуировке.

«В отличие от Дениса, я не демонстрирую ее людям, она у меня на спине. И Валера тоже набил себе рисунок — на руке», — рассказывала актриса «7 дням».

В интервью его мать подчеркивала, что считает своего сына достаточно взрослым и самостоятельным, чтобы принимать такие решения.

«Помню, я еще тогда поинтересовалась: «Больно было?» Сын признался, что очень. Но на этом, как оказалось, не остановился. Ведь в то время у него уже появились свои деньги: Денис не раз работал со мной в кино — был рабочим на площадке, таскал декорации. В общем, проследить за ростом числа татуировок я не могла» — говорила Яковлева.

Однако, по ее словам, «дойдя до конца», ее сын успокоился, так как это «совершенно в его характере»:

«Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть».

В разное время Шальных работал ассистентом в съемочной группе, преподавателем английского языка в детском лагере и тренером в спортзале. Последним на данный момент местом его работы стал барбершоп. В 2018 году он также появился вместе с матерью на сцене в рамках своего участия в постановке «Маленький принц».