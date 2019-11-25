«Зашью плечи к ушам»: репетитор осужден за истязание школьницы

Хорошевский суд Москвы дал четыре года условно репетитору по музыке Мгеру Махсудяну, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Макарчук. Его также обязали выплатить семье ученицы 100 тыс. рублей компенсации нанесенного ущерба и запретили мужчине два года заниматься преподавательской деятельностью.

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На суде студент Московской консерватории имени П. И. Чайковского заявил, что в то время готовился к экзаменам, поэтому был таким нервным, сообщает Baza.

В апреле текущего года Хорошевский суд поместил Махсудяна под домашний арест по подозрению в истязании восьмилетней ученицы. Девочка пожаловалась родителям на плохое обращение со стороны преподавателя, после чего они разместили скрытые камеры в ее комнате. По данным следствия, Махсудян с ноября 2018 года два раза в неделю преподавал ей игру на фортепьяно.

О жестоком обращении педагога стало известно после того, как сцены избиений школьницы были опубликованы в сети. На видео видно, как репетитор пинает стул, на котором сидит девочка, а также бьет ее по рукам и по голове. Во время урока он также угрожал второкласснице.

«Ты неровно играешь. Я ее пинаю, а она продолжает играть. Ты что, вообще ку-ку?», «Плечи опусти, тупица. Как ты мне надоела! Отвратительно играешь, отвратительно занимаешься», «Я зашью твои плечи к твоим ушам», — произносит Махсудян.

Тогда в отношении 23-летнего пианиста завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Максимальный срок по этой статье — семь лет.

В ходе допроса Махсудян полностью признал свою вину. Он объяснил применение физической силы и оскорбления воспитательными и учебными целями. Следователи также выяснили, что такие меры репетитор применял неоднократно, чем доставлял физический и моральный вред девочке. Правоохранители не исключили, что от действий Махсудяна могли пострадать и другие юные ученики.

«Меня учили так же. К сожалению, это нормы обучения — если вы хотите, чтобы из ребенка вышел толк. Я стал музыкантом во многом благодаря этому», — пояснил он.

Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» психолог-консультант Светлана Штукарева, говоря о проблеме жестокого обращения преподавателя с ребенком, необходимо определиться, что считать за насилие.

«Иногда кажется, что насилие — это когда к людям применяют физическую силу или совершают преступление сексуального характера. Однако даже просто пренебрежительное, резкое, грубое и неуважительное отношение преподавателя к ученику, даже факт обращения на «ты», если он «свысока», то все это тоже можно рассматривать как некое личностное насилие. Эта проблема выходит за рамки «преподавателя и ученика», мы можем говорить о ней с точки зрения «человека и человека», — указала эксперт.

Согласно Штукаревой, подобное отношение исходит из внутренних оправданий и обоснований.

«Условно говоря, я — преподаватель, и поэтому это дает мне право так к тебе относиться, называть любым непотребным словом. Это общечеловеческая проблема. Она находит свое отражение в практике образования, и последствия здесь куда более страшные, поскольку учитель часто взаимодействует не с одним ребенком, а, например, с целым классом, аудиторией, — подчеркнула психолог.

— Опасность заключается в том, что ученики принимают такое поведение за норму и начинают переносить его на свои взаимоотношения».

Штукарева обратила внимание на то, что регулирование отношений между преподавателем и учеником на законодательном уровне в этом случае малоэффективно.

«Это сложный вопрос, нужно ли закреплять юридически какие-то человеческие вещи. Преподаватель должен видеть в ученике личность, а не просто того, кто знает меньше, чем он. Можно ли закрепить это законодательно? Вряд ли. Здесь вопрос упирается в некое просвещение. Это должна быть клятва Гиппократа на широком уровне, когда вопросы этики становятся приоритетными, — заключила эксперт. — Если государство возьмет на себя пример, когда станет демонстрировать не только карательные меры, но еще и благородство, — думаю, это будет лучше любого закона».

В свою очередь музыкальный педагог Вера Каменева в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что ученикам в школах необходимо обеспечить психологическую помощь.

«Есть проблема и психологического, и физического давления. Ее надо признать. Но при этом наша [классическая] русская школа до сих пор считается лучшей. Должно быть психофизиологическое сопровождение профессиональной деятельности», — заметила Каменева.