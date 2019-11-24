«Холодное сердце 2» и Том Хэнкс: что смотрят в США

Затяжное простой в американских кинотеатрах подошел к концу с выходом первого крупного блокбастера за полтора месяца. Продолжение хита Disney шестилетней давности от режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли «Холодное сердце» стало самым кассовым фильмом в американском прокате на премьерных выходных. Продолжение приключений принцессы Анны и королевы Эльзы, а также их друзей, которым на этот раз придется покинуть свое родное, чтобы узнать правду о происхождении легенд, касающихся истории их родной страны, смогло за первую неделю проката заработать $127 млн. Мультфильм на голову обошел конкурентов и скорее всего воцарится на первой строчке не на одну неделю.

На второе место опустился фильм «Ford против Ferrari», основанный на книге о сражении двух знаменитых гоночных команд на гонке 24 часа Ле-Мана в 1966 году. Спортивная драма о противостоянии американских конструкторов и их итальянских коллег от 20th Century Fox, главные роли в которой исполнили Мэтт Деймон и Кристиан Бейл, смогла за вторые выходные принести своим создателям $16 млн

Биографический фильм Мариэль Хеллер «Прекрасный день по соседству» с Мэттью Ризом и Томом Хэнксом в главных ролях стал второй премьерой этой недели. По сюжету фильма, циничному журналисту приходится переступить через себя, чтобы написать материал о ведущем популярной детской передачи, однако в ходе работы над статьей и в результате их встреч, он меняет свой взгляд на жизнь. За первый уикенд фильму удалось собрать в прокате $13,5 млн.

Полнометражный дебют режиссера Кирка Брайана, известного по своей работе на сериалах «Игра престолов», «Брат­ство» (организация запрещена в России), «Тюдоры», «Декстер» и «Подпольная империя», под названием «21 мост» стал последней премьерой этой недели в американском прокате. История нью-йоркского детектива, решившегося заблокировать ведущие к Манхэттену мосты ради мести криминальным авторитетам за смерть своих коллег смогла заработать $9,3 млн.

В США отгремели торжества, связанные с днем ветеранов, и военно-патриотический фильм «Мидуэй» вылетел из тройки лидеров внутреннего проката в США. Историческая драма о столкновении американской эскадры с военно-воздушными силами Японии в ходе одной из битв Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных действий показала на третьей неделе результат в $4,7 млн.

Рождественская комедия для всей семьи от режиссера Энди Фикмена «Игры с огнем» с Джоном Синой в главной роли на этой неделе открывает вторую пятерку таблицы лидеров американского проката. Комедия о том, как в новогодние каникулы команде профессиональных пожарных пришлось взять на поруки спасенных из огня детей, которых хотят разделить с родителями органы опеки, принес своим авторам еще $4,6 млн.

Фильм обладателя премии «Оскар» режиссера Билла Кондона «Хороший лжец» с британскими звездами Хелен Миррен и Иэном МакКелленом на второй неделе проката смог сохранить свой результат. История отношений между старым мошенником и его благородной богатой жертвой смогла на этой неделе собрать $3,3 млн.

Следующее место на этих выходных занял с треском провалившийся в прокате феминистский боевик «Ангелы Чарли» от режиссера Элизабет Бэнкс, главные роли в котором исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Противостояние сотрудниц частного детективного агентства силам зла, в руках у которых оказался аппарат, преобразующий электрические волны в убийственный заряд, за этот уикенд смог заработать лишь $3 млн. На сегодняшний день фильм собрал в международном прокате $43,5 млн, что примерно равно его производственному бюджету. Таким образом, за вычетом затрат на рекламу и доли кинотеатров картина будет убыточной.

Хотя до Рождества еще далеко, предпраздничная комедия «Рождество на двоих» от режиссера Пола Фига уже успела спуститься на девятое место в таблице лидеров проката. Романтическая комедия о встрече девушки, подрабатывающей в костюме эльфа в магазине, и привлекательного мужчины принесла своим создателям еще $3 млн.

Уже завоевавший лавры «фильма года» у значительной части зрителей и критиков фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, кажется, приблизился к тому, чтобы покинуть десятку самых кассовых фильмов американского проката. На восьмой неделе история немезиды Бэтмена и самой опасной угрозы Готэма, отмеченная главной наградой Венецианского кинофестиваля, смогла собрать еще $2,8 млн.