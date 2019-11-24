«Одна шушера вокруг»: Лещенко о скандале вокруг Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал «заказом» критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на «Песне года».

«Да бросьте, я даже не вижу смысла это обсуждать. Она [София Ротару] — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать. И все эти разговоры о том, что это чей-то заказ, — это все глупости. Она великая певица. Это все [одна] шушера вокруг нее», — заявил «Газете.Ru» Лещенко.

Комментируя высказывание многолетней ведущей фестиваля Ангелины Вовк, назвавшей Ротару «бессовестной», Лещенко подчеркнул, что коллеги не должны говорить друг о друге такое. Он также отметил, что украинской певице не стоит обращать внимание на критику.

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«Нет, об этом нужно просто забыть. Я вообще считаю, что коллеги не должны говорить такое друг про друга. Ангелине Вовк не стоило этого делать», — поделился исполнитель.

Накануне представитель Ротару Сергей Лавров в комментарии Ura.ru заявил, что призывы бойкотировать выступление Ротару в России являются заказной информацией. Он рассказал, что вокалистка отменила свое участие в «Песне года» в прошлом году из-за введения военного положения на Украине. По его словам, в команде знаменитости много мужчин, которые не смогли бы покинуть страну.

Концертный директор Ротару также опроверг информацию о том, что она финансировала украинскую армию: «Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд».

Кроме того, Лавров назвал безосновательными обвинения в том, что артистка приедет в Россию, только чтобы заработать.

«В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года», а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте», — пояснил Лавров.

Когда стало известно о предстоящем визите Ротару в Россию, ведущая «Песни года» Ангелина Вовк осудила коллегу за то, что она «едет сюда за деньгами».

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной», — цитирует ее «Царьград».

Заслуженная артистка СССР назвала шоу-бизнес «не очень чистым делом» и отметила, что не пойдет на концерт Ротару, несмотря на то, что очень ее любила в советское время.

«Не буду ей аплодировать. У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену - не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране», — заключила Вовк.

Продюсер Иосиф Пригожин, напротив, поддержал Ротару. Он заявил, что при всей любви и уважении к Вовк «категорически не согласен» с ее позицией.

«Я сочувствую Вовк, что она не ведет «Песню года». Считаю это неправильным. Но при чем здесь Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят? <...> Нельзя одного запрещать, другим — размещать. София Михайловна намного чище многих артистов, представленных на нашем рынке», — возмутился Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Он также выразил уверенность, что Ротару не имеет никакого отношения к «антитеррористической операции» (АТО). По его словам, такая жестокость в адрес артистки является недопустимой.

«Давайте тогда — если вы хотите запретить Ротару приезжать в Россию — запретим Ани Лорак, Светлану Лободу, кто там еще у нас есть из украинских артистов, Maruv, Таисию Повалий. Давайте тогда всех запретим», — заявил супруг певицы Валерии.