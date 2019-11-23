«Это заказ»: директор Ротару ответил на критику певицы

Концертный директор народной артистки СССР Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал предъявленные певице обвинения, что она якобы спонсировала украинских военных. По словам представителя 72-летней эстрадной звезды, критика в ее адрес и призывы лишить Ротару звания народной артистки являются заказной информацией. При этом — согласно Ura.Ru — данным заявлением директор передал позицию самой исполнительницы.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на «Песню года», и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение — и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда, в которой есть и мужчины», — сказал он.

Говоря о слухах по поводу финансирования Ротару военных, Лавров признался, что не понимает, откуда появились данные сообщения.

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«Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», — пояснил концертный директор.

Он также заверил, что все сообщения, связывающие грядущее возвращение Ротару на российскую сцену с ее желанием заработать, не соответствуют действительности.

«В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года», а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко», — заключил Лавров.

София Ротару, как известно, некоторое время не выступала на территории России по политическим причинам. Однако этой осенью стало известно о планах певицы принять участие в грядущих съемках отечественных новогодних проектов.

Данное решение, впрочем, позитивно восприняли не все. В частности, глава социального комитета Совфеда России Валерий Рязанский обвинил украинскую певицу в желании заработать, выступая на российской сцене.

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России», — приводит слова Рязанского РИА «Новости».

Сенатор также подчеркнул, что многие зарубежные артисты позволяют себе «говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию». Согласно члену Совфеда, «у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление «черных списков», подобно тому, что происходило на Украине».

Критике Ротару подвергла и многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк.

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? — заявила телеведущая в интервью «Царьграду». — На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной».

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, призвал критиков Ротару «дать ей спокойно дожить свои годы, оставаясь в профессии».

«Я сочувствую Вовк, что она не ведет «Песню года». Считаю это неправильным. Но при чем здесь Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят? <...> Нельзя одного запрещать, другим — размещать. София Михайловна намного чище многих артистов, представленных на нашем рынке» — сказал Пригожин «Газете.Ru».

Вместе с тем супруг Валерии выразил уверенность, что Ротару не имеет никакого отношения к «антитеррористической операции» (АТО).

«Давайте тогда — если вы хотите запретить Ротару приезжать в Россию — запретим Ани Лорак, Светлану Лободу, кто там еще у нас есть из украинских артистов, Maruv, Таисию Повалий. Давайте тогда всех запретим», — добавил продюсер.