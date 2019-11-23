Без авторитетов: количество сеансов одного фильма сократят

Министерство культуры России планирует сократить число показов одного фильма в кино. Согласно предложенным нововведениям, количество сеансов любого фильма не должно превышать 35% от общего числа лент в прокате отдельного заведения. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» был опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов 22 ноября.

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В пояснительной записке к проекту Федерального закона уточняется, что его разработка производится с целью создания благоприятных условий для доступа россиян к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства. Также, по мнению создателей документа, это позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов.

«В целях решения указанной выше задачи законопроектом вводится норма, согласно которой, количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в имеющем более одного кинозала кинотеатре, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня», — говорится в записке к документу.

При этом в кинотеатрах, имеющих только один зал, количество сеансов любой ленты не сможет превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в течение недели.

«Следует отметить, что в многозальных цифровых кинотеатрах в среднем проходят 26-27 сеансов в день. В среднем в однозальных цифровых кинотеатрах проходят 4-5 сеансов в день. Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — отмечается в записке.

Согласно текущей версии текста проекта Федерального закона, нарушение демонстратором фильма установленных требований повлечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Накануне публикации этого законопроекта глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут быть перенесены на другое время. Он объяснил свое решение желанием привлечь больше внимания зрителей к новинкам отечественного кинематографа, передает «Интерфакс».

«Просто традиционно новогодние праздники — время премьер лучших российских фильмов», — объяснил Мединский.

По словам министра, он не помнит подобной практики в прошлом, однако Министерство культуры имеет право изменять даты премьер зарубежных и российских картин, если они являются однотипными. По словам политика, россияне смогут получить доступ к обоим похожим фильмам, если они выйдут в разное время.

«Если они будут мешать российским фильмам, то, в соответствии с полномочиями, которые есть у Министерства культуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать [по времени выхода на экраны]. Но прецедентов [относительно переноса иностранных премьер с новогодних праздников] я не помню. Какая разница, один — на неделю позже, другой — на неделю раньше. Когда все выходит в один день, зритель лишается возможности часть хороших фильмов увидеть. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Мединский удивил аудиторию международного культурного форума в Санкт-Петербурге неоднозначным сравнением убившего аспирантку доцента Олега Соколова и Джокера. Позднее он объяснил свои слова в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Что касается трагедии в Санкт-Петербурге с сошедшим с ума человеком, это вопрос к следователям и психиатрам, а не к руководству университета, где он преподавал», — считает министр.

По словам Мединского, это был лишь «риторический вопрос, адресованный аудитории», с помощью которого он хотел объяснить присутствующим неуместность этой темы на культурном форуме.