«Запрещена законом»: Мединский о цензуре в России

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что в России отсутствует какая-либо цензура, потому что она запрещена на законодательном уровне. По словам министра, ведомство не имеет права запрещать или разрешать какие-либо творческие продукты до их обнародования. Об этом он сказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

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«Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. Цензура в стране запрещена, ее нет. У Минкультуры нет полномочий и возможностей, и даже если было тайное желание что-то осматривать, регламентировать и притормаживать, оно не может делать это по закону», — заявил Мединский.

При этом он отметил, что на основании некоторых пунктов закона ведомство может не разрешить выдать прокатное удостоверение.

«У нас самое мягкое и либеральное законодательство в мире в этом плане», — сказал Мединский, отметив, что ему лично не нравятся откровенные сцены.

Он также предположил, что когда-нибудь сможет описать свои действия на посту министра культуры в мемуарах. По словам Мединского, став главой ведомства, он открыл «небольшую картинную галерею» в переговорной и на пути к своему кабинету. Галерея представляет собой портреты и фотографии всех министров, отвечавших за российскую культуру, начиная с царских времен.

«Я уверен, каждый из них старался сделать так хорошо, как мог. Я считаю, к их работе надо относиться с уважением», — объяснил Мединский.

Своими главными недостатками министр назвал излишнюю прямоту и честность, которые иногда мешают на публичных выступлениях.

«К сожалению, мы можем много говорить о журналистских стандартах и этике… Отдельные представители желтой прессы выдернут что-то из контекста, поменяют слова местами. В печати это вообще выглядит совсем иначе, чем в живой речи. И не в интересах правдивого информирования своих читателей, а хайпа и кликов ради что-то там надергивают. Вот об этом я сожалею», — признался Мединский, отметив, что о своих честных высказываниях он не сетует.

По просьбе журналиста он также прокомментировал свое неоднозначное сравнение доцента Олега Соколова, жестоко расправившегося с аспиранткой Анастасией Ещенко, и Джокера. Напомним, что ранее Мединский удивил общественность высказыванием с критикой журналистов, задавших вопрос о трагедии. В ходе международного культурного форума в Санкт-Петербурге министр признался, что ему «искренне жаль, что такое замечательное мероприятие, где поднимаются серьезные вопросы, отдельные СМИ хайпят на человеческой трагедии».

«У кого что болит… Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — заявил тогда глава Минкультуры.

По словам Мединского, это был лишь «риторический вопрос, адресованный аудитории», с помощью которого он хотел объяснить неуместность этой темы на культурном форуме.

«Что касается трагедии в Санкт-Петербурге с сошедшим с ума человеком — это вопрос к следователям и психиатрам, а не к руководству университета, где он преподавал», — считает министр.

В то же время он рассказал о случае, произошедшем в 2012 году, когда «на одном из показов про Бэтмена разрисованный Джокером юноша убил и ранил несколько человек».

«Так он воспринял свой образ. Поэтому оправдывать психа-убийцу, даже вымышленного героя, нельзя», — отметил Мединский, вероятно, подрузамевая расстрел в американском городе Орора.

По словам министра, он хотел донести до аудитории, что любой талантливо исполненный творческий образ может иметь материальное выражение и последствия.

Упомянутый главой Минкультуры фильм «Джокер» Тодда Филлипса, вышедший в прокат в начале октября, собрал по всему миру более $1 млрд при бюджете около $60 млн. Триллер стал первым в истории фильмом категории R, достигшим такой высокой отметки. Кроме того, «Джокер» стал всего третьим фильмом в истории, которому удалось собрать более $1 млрд без выхода на китайский рынок — в КНР его запретили из-за высокого уровня насилия.