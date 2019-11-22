«Это не мой стиль»: Филлипс ответил на слухи о сиквеле «Джокера»

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс опроверг слухи о подготовке сиквела триллера, опубликованные изданием The Hollywood Reporter. По словам постановщика, соглашения по поводу съемок второй части фильма со студией Warner Bros. на данный момент не существует. Официальные переговоры с Хоакином Фениксом по поводу возвращения к роли Джокера, о которых писали СМИ, также не велись, передает IndieWire.

«Я могу честно сказать вам, что не было никакой встречи 7 октября, о которой написали СМИ. Если вы знакомы со мной и моей карьерой, то поймете, что это не мой стиль», — сказал Филлипс.

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При этом постановщик отметил, что он действительно обсуждал идею продолжения «Джокера» с Фениксом и руководством Warner Bros., однако дальше простых разговоров дело не дошло. Режиссер отметил, что вел беседу о сиквеле, так как «об этом интересно говорить», но в THR речь шла о «других вещах, которые откровенно не соответствовали действительности».

«Вот что на самом деле известно о продолжении. Конечно, я и Хоакин [Феникс] разговаривали о нем, а также поднимали эту тему во время встреч с руководством Warner Bros., когда в рамках пресс-тура посещали Торонто, Венецию и другие города. Иногда они спрашивали: «А вы думали о...?».

Но если речь идет о каких-то контрактах, то их нет: мы даже не подписали соглашение о разработке сценария. И никто пока не предлагал Хоакину сыграть в сиквеле», — сказал режиссер.

За пару дней до опровержения Филлипса несколько изданий со ссылкой на «авторитетные» источники написали о том, что продолжение фильма «Джокер» с Фениксом в главной роли находится на стадии разработки. Согласно их данным, в настоящее время режиссер ведет переговоры с Warner Bros. и собирается написать сценарий вместе с соавтором «Джокера» Скоттом Сильвером.

«И теперь, когда «Джокер» уже пересек отметку в $1 млрд, идет подготовка его продолжения. Поскольку фильм продолжает зарабатывать деньги за границей, Филлипс ведет переговоры, чтобы вновь сыграть роль режиссера во втором «Джокере», — утверждал источник.

Также THR сообщил о том, что Филлипс обратился с руководству студии с предложением снять несколько сольных фильмов о персонажах DC в духе «Джокера» (сам постановщик при этом позднее данные слухи опроверг).

«7 октября режиссер «Джокера» Тодд Филлипс направился в офис председателя Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммериха, вдохновленный мощным стартом фильма, заработавшего за премьерный уикенд $96,2 млн. Источники The Hollywood Reporter сообщили, что он предложил невероятную идею — права на разработку портфолио оригинальных историй персонажей DC», — говорится в сообщении издания.

Спустя несколько часов другие источники, включая Deadline, опубликовали опровержение этой новости, назвав ее откровенным вымыслом. Согласно изданию, Филлипс отличается репутацией избирательного подхода: после того, как его «Мальчишник в Вегасе» начал бить рекорды фильмов с рейтингом R, режиссер решил «не превращать свою компанию в комедийную фабрику».

На данный момент «Джокер», вышедший в прокат в начале октября, собрал по всему миру более $1 млрд при бюджете (примерно) $60 млн. Триллер стал первым в истории фильмом категории R, достигшим такой высокой отметки. К R-рейтингу относятся картины, на просмотр которых не достигшие 17-летнего возраста зрители допускаются только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя: следовательно, аудитория таких проектов несколько уже. Кроме того, «Джокер» стал всего третьим фильмом в истории (вообще), кому удалось преодолеть психологическую отметку в $1 млрд без выхода на китайский рынок.

Что касается сюжета триллера, то он обращается к истории становления главного противника Бэтмена — и практически не привязан к другим фильмам, относящимся к вселенной DC. Помимо Феникса, роли в ленте исполнили Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой и другие.