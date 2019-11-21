«Нужен закон»: Валерия возглавила движение против домашнего насилия

Певица Валерия рассказала «Газете.Ru» о том, что она возглавила движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием. По словам народной артистки России, закон о декриминализации насилия в семье, когда первый случай избиения причисляют к разряду административных правонарушений, является абсолютно недопустимым.

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«Участившиеся громкие случаи — убийства или нанесения тяжких увечий — этому подтверждение. Ситуация просто дошла до края.

Россия не может плестись в хвосте всех цивилизованных стран в этой части. Есть и международный опыт — в других странах этот закон действует. И нам нужно принимать самые срочные меры», — призвала Валерия.

По ее словам, эта тема получила огласку, так как Европейский суд по правам человека считает российских женщин, стариков и детей незащищенными. Также артистка отметила, что сама знакома с вопросом не понаслышке — в браке с композитором и продюсером Александром Шульгиным она долгие годы терпела домашнее насилие.

«Тираны чувствуют себя очень даже вольготно в нашей стране, — считает Валерия. — Если человек поднимает руку на своего близкого один раз — он ударит второй раз непременно, даже если будет просить и плакать горючими слезами, его изменить ничего не сможет».

Она сравнила человека, совершающего насилие над близкими, с «хищником, почувствовавшим кровь», и призвала считать таких людей преступниками.

«Почему, если человек совершил это на улице, — он преступник? А дома можно? Какие-то очень слабые отговорки в качестве аргумента приводятся: что таким образом закон будет слишком внедряться в дела семьи. Да какая семья? Если в семье существует агрессия и страх, то ничего хорошего эту семью не ждет.

Потому что в этой обстановке живут дети, которые видят эти ужасы и просто получают психологические травмы с самых ранних лет. Это похоже на какой-то Домострой, дремучесть абсолютная. Этот закон необходим — и как можно скорее», — призвала Валерия.

Ранее о том, что артистка возглавила кампания в поддержку законопроекта, сообщила соавтор инициативы Оксана Пушкина, передает сайт osnmedia.ru. О беседе с Валерией на эту тему она рассказала в ходе пресс-конференции, посвященной резонансной теме «Как защититься женщине от домашнего тирана и выжить».

«Вчера был очень любопытный звонок в 12 часов ночи. Мне звонит Валерия. Я очень ждала, что кто-то из публичных людей возглавит эту кампанию. Мне этого реально не хватало. Когда о законопроекте ей сообщила дочь, она решила подключиться. Валерия сказала мне, что готова возглавить движение в защиту закона. Это уже большой перелом в ментальности людей, потому что еще сама Валерия долгие годы не могла сама никуда постучаться», — сказала Пушкина.

Она отметила, что много лет назад певица сталкивалась с неподобающим отношением со стороны своего бывшего мужа, но не имела возможности обратиться в кризисные центры. По мнению парламентария, создание таких учреждений в населенных пунктах страны крайне необходимо.

Нынешний супруг певицы Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что ему нечего добавить к словам Валерии. Ранее продюсер высказался о необходимости совершенствования законодательства, защищающего женщин и детей от насилия в семье.

«Я знаю точно. Валерия обращалась ко всем, ей никто не помог — ни коллеги по цеху, при том что они были свидетелями. Вот если вы посмотрите «Песню года — 94», она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал», — цитирует Пригожина «Пятый канал».

Продюсер также подчеркнул, что муж, имеющий деньги на адвоката, может отсудить у жены все имущество — именно так поступил Шульгин, лишивший Валерию денег и жилья. Артистке удалось получить права на троих детей и сбежать от мужа в Саратовскую область.

«Она уехала к родителям в двухкомнатную квартиру в город Аткарск. Вам трудно это представить, наверное, квартира метров 60, там было шесть человек. Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала $25-30 млн!» — сказал Пригожин.

Ранее Валерия неоднократно рассказывала истории о том, что она становилась жертвой домашнего насилия в браке с Шульгиным. В ходе ток-шоу «Секрет на миллион» певица призналась, что даже после расставания с мужем у нее не получалось наслаждаться жизнью из-за постоянного страха за себя и детей.

«Он уже поднимал на меня руку, когда пил крепко. Я тогда списывала на это. Думала: «Нет, мы все сделаем, мы победим». Но дело было не в алкоголе или чем-либо другом», — говорила артистка.

Помимо злоупотребления алкоголем, по словам Валерии, ее бывший муж якобы принимал наркотические вещества. Певица боялась находиться дома, потому что от Шульгина можно было ожидать чего угодно: однажды, к примеру, разъяренный мужчина, по словам артистки, вонзил в ее ногу нож.

«Мы просто сидели. И в какой-то момент его просто взбесило. Клянусь, это была просто безобидная беседа. Я даже испугаться не успела. Он даже глазом не повел. А я поскакала на одной ноге. Дочери Ане было тогда всего две недели», — вспоминала певица.

Согласно Валерии, она постоянно находилась в стрессе, но не рассказывала о пережитых издевательствах даже родным. Певица также заверила, что Шульгин продолжал над ней издеваться даже во время беременности, а потом переключился на детей — среднего сына Артемия, по ее словам, отец «швырял в вольер к собаке».

Сам композитор предпочитает не комментировать содеянное, но его бывшая возлюбленная Юлия Михальчик однажды заявила, что Валерия ведет себя неправильно, передает «СтарХит». В эфире шоу «Судьба человека» она отметила, что артистка не должна столько лет хранить обиду и говорить плохо об отце ее детей.